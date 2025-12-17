బుర్ఖా ధరించలేదని భార్య, బిడ్డలను చంపి- సెప్టిక్ ట్యాంక్లో పాతేసిన భర్త
Published : December 17, 2025 at 6:37 PM IST
Man Murdered Wife And Two Daughters : బుర్ఖా ధరించకుండా తన తల్లిదండ్రుల ఇంటికి వెళ్లిందన్న కోపంతో ఓ భర్త తన భార్యను అత్యంత దారుణంగా హత్య చేశాడు. అనంతరం ఆమె వెంట ఉన్న తన ఇద్దరు కుమార్తెలను సైతం చంపేశాడు. ఆపై వారి మృతదేహాలను ఇంటి సెప్టిక్ ట్యాంక్ గొయ్యిలో పాతిపెట్టాడు. ఉత్తర్ప్రదేశ్లో వారం రోజుల క్రితం జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ వార్త స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
"షామ్లీ పట్టణం గఢీదౌలత్ గ్రామానికి చెందిన ఫరూఖ్కు భార్య, ఐదుగురు పిల్లలున్నారు. అయితే వారం రోజుల నుంచి ఫరూఖ్ భార్య తాహిరా(32), ఇద్దరు కుమార్తెలు ఆఫ్రీన్(12), సారీన్(5) కనిపించకుండా పోయారు. దీంతో ఫరూఖ్ తండ్రి దావూద్ ఈ మంగళవారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. విచారణలో భాగంగా మొదట ఫరూఖ్ను ప్రశ్నించారు. మొదట్లో ఫరూఖ్ కేసును తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేశాడు. దీంతో అనుమానం పెంచుకున్న పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారించగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
భార్య తాహిరా తరచు తనతో గొడవపడేదని ఫరూఖ్ పోలీసుల విచారణలో తెలిపాడు. నెల రోజుల క్రితం ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగిందని, అయితే ఆ వివాదం అనంతరం ఆమె బుర్ఖా ధరించకుండానే తన తల్లిదండ్రుల ఇంటికి వెళ్లిందని చెప్పాడు. ఇది తనకు ఎంతో చికాకును కలిగించిందని, అప్పటి నుంచి తాహిరాను ఎలాగైనా అంతమొందించాలని ప్రణాళిక వేసినట్లు పేర్కొన్నాడు. తన ప్లాన్లో భాగంగా డిసెంబర్ 10 రాత్రి ముగ్గురు పిల్లలను వారి తాతగారి ఇంటికి పంపించాడు.
సెప్టిక్ ట్యాంక్ గొయ్యిలో పాతిపెట్టి
ఆ రోజు రాత్రి ఇంట్లో మిగతా ఇద్దరు కమార్తెలు, భార్య ఉన్నారు. ఫరూఖ్ రాత్రి లేచి తాహిరాను టీ తయారు చేయమని అడిగాడు. దీంతో ఆమె వంటిట్లోకి వెళ్లగానే తాహిరాపై కాల్పులు జరిపాడు. తుపాకి శబ్దానికి నిద్రలేచిన పెద్ద కుమార్తె హడావుడిగా ఏం జరిగిందోనని వంటిట్లోకి పరుగెత్తుకు వెళ్లింది. ఇది గమనించిన ఫరూఖ్ ఆమెపై కూడా కాల్పులు జరిపాడు. అనంతరం చిన్నకుమార్తెను కూడా గొంతు నులిమి చంపాడు. వీరి ముగ్గురి మృతదేహాలను ఇంట్లో తవ్విన సెప్టిక్ ట్యాంక్ గొయ్యిలో పాతిపెట్టాడు. అయితే వారం రోజులుగా కోడలు తాహిరా, ఇద్దరు మనవరాళ్లు కనిపించకపోవడంతో ఫరూఖ్ తండ్రి దావూద్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు." అని షామ్లీ సూపరింటెండెంట్ పోలీస్ నరేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ మీడియాకు తెలిపారు.
మృతదేహాలను స్వాధీనం
ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ ప్రతాప్ సింగ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఫరూఖ్ ఇంట్లోని సెప్టిక్ ట్యాంక్ గొయ్యిలో మూడు మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. పోస్ట్మార్టం కోసం వారి మృతదేహాలను ఆసుపత్రికి తరలించామన్నారు. నిందితుడు ఉపయోగించిన పిస్టల్ స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు. అయితే నిందితుడికి మరో ముగ్గురు పిల్లలున్నారని, వారికి ఎటువంటి హానీ జరగలేదని పేర్కొన్నారు. కాగా ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నామని తెలిపారు. అయితే దావూద్కు ఐదుగురు కుమారులు ఉన్నారని, అందులో మూడో కుమారుడే ఫరూఖ్ అని ప్రతాప్సింగ్ పేర్కొన్నారు.
హత్యకు గల కారణాలు ఏంటి?
ఇదిలా ఉండగా ఫరూఖ్ తమ ఆచారాల ప్రకారం భార్య తాహిరాతో బుర్ఖా విషయంలో ఎప్పుడూ గొడవలు జరగేవని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బుర్ఖా ధరించడానికి తాహిరా నిరాకరించేదని, అంతే కాకుండా ఆర్థిక విషయంలో గొడవలు, పదేపదే వాగ్వాదాలు జరిగేవని తెలుస్తోంది. ఈ విషయంపై వీరిద్దరి మధ్య తరచూ గొడవలు జరిగేవని ఇవన్నీ హత్యకు దారితీసినట్లు తెలుస్తోంది.
