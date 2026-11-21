అంగన్వాడీ వర్కర్ సక్సెస్ స్టోరీ: 'గృహలక్ష్మి' స్కీమ్ డబ్బులతో బట్టల వ్యాపారం- మరో ఇద్దరికి ఉపాధి కూడా!
Anganwadi Worker Success Story : గృహలక్ష్మి పథకం ద్వారా పొదుపు చేసిన డబ్బుతో ఓ అంగన్వాడీ కార్యకర్త సొంతంగా వస్త్ర దుకాణం, టైలరింగ్ సెంటర్ను ప్రారంభించారు.
Published : November 21, 2026 at 6:39 PM IST
మనం పొదుపు చేసిన ప్రతి రూపాయి జీవితంలో ఏదో ఒక రోజు కచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి, భూమి, బంగారం వంటి వాటిని కొనుగోలు చేయడానికి సాయపడుతుంది. కర్ణాటకకు చెందిన ఓ అంగన్వాడీ కార్యకర్త ఇలాంటి పొదుపు ద్వారానే స్వయం సమృద్ధి సాధించారు. అంతేకాకుండా మరో ఇద్దరికి ఉపాధిని సైతం కల్పించగలిగారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 'గృహలక్ష్మి' పథకం కింద ప్రతి నెలా అందే రూ.2,000 ఆర్థిక సహాయాన్ని ఖర్చు చేయకుండా పొదుపు చేసి, ఇంకా తన సేవింగ్స్ను జత చేసి వస్త్ర దుకాణాన్ని, టైలరింగ్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో అంగన్వాడీ టీచర్పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
దక్షిణ కన్నడ జిల్లా బంట్వాల్ తాలుకాలోని మావినకట్టె గ్రామానికి చెందిన శకుంతల అంగన్వాడీ కార్యకర్తగా పనిచేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగానికి సంబంధించిన గౌరవ వేతనం సకాలంలో అందకపోవడంతో, ఆమె సొంతంగా వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని కలలు కన్నారు. ఆమె కలను 'గృహలక్ష్మి' పథకం నిజం చేసింది. ఈ స్కీమ్ కింద అందిన 32 విడతల మొత్తాన్ని (మొత్తం రూ.64,000) బ్యాంకు ఖాతా నుంచి తీయకుండా పొదుపు చేశారు. దీనికి అదనంగా పోస్టాఫీసులో రికరింగ్ డిపాజిట్ (ఆర్డీ) ఖాతా ద్వారా తాను దాచుకున్న రూ.1.10 లక్షలను కలిపారు. రూ.2.5లక్షలు-రూ.3 లక్షల పెట్టుబడితో నవంబర్ 15న 'శ్రీదుర్గ గృహలక్ష్మి టెక్ట్టైల్స్' అనే దుకాణాన్ని ప్రారంభించారు. అక్కడ రెండు కుట్టు యంత్రాలను ఏర్పాటు చేశారు.
ఇద్దరికి ఉపాధి అవకాశాలు
బెంగళూరులోని చిక్పేట నుంచి వస్త్రాలు, ఫ్యాన్సీ వస్తువులు, రెడీమేడ్ దుస్తులను తెప్పించి తన దుకాణంలో విక్రయించడం మొదలుపెట్టారు శకుంతల. తన 'శ్రీదుర్గ గృహలక్ష్మి టెక్ట్టైల్స్'లో పనిచేసేందుకు ఇద్దరు యువతులను నియమించుకున్నారు. వారు బ్లౌజులు, చుడీదార్లను కుడతారు. మిగతా సమయంలో దుకాణంలో అమ్మకాలను చూసుకుంటారు. శకుంతల ఉదయం 8 గంటలకు దుకాణం తెరిచి 9.30 గంటల వరకు వ్యాపార వ్యవహారాలు చూసుకుంటారు. ఆ తర్వాత అంగన్వాడీ కేంద్రంలోని తన విధులకు వెళ్తారు. మళ్లీ సాయంత్రం 4 గంటలకు అంగన్వాడీలో పని ముగించుకుని దుకాణానికి తిరిగివస్తారు. గతంలో స్థానికులు దుస్తులు కొనుగోలు చేయడానికి లేదా కుట్టించుకోవడానికి బంట్వాల్ పట్టణానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు శకుంతల ఏర్పాటు చేసిన వస్త్ర దుకాణంలోనే కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
పొదుపు చేస్తే ఎవరి దగ్గర చేయి చాచాల్సిన పరిస్థితి ఉండదు : శకుంతల
తన విజయ ప్రస్థానం గురించి ఈటీవీ భారత్కు అంగన్వాడీ వర్కర్ శకుంతల వివరించారు. "సాధారణంగా మనకు వచ్చే ఆదాయం మొత్తం ఖర్చయిపోతుంటుంది. కానీ కర్ణాటక మాజీ సీఎం సిద్ధరామయ్య ప్రవేశపెట్టిన 'గృహలక్ష్మి' పథకం ద్వారా అందిన డబ్బును నేను ఖర్చు చేయకుండా పొదుపు చేశాను. ఈ పొదుపు మొత్తానికి, నేను ఆర్డీ ద్వారా కూడబెట్టిన డబ్బును కలిపాను. ఆపై 'శ్రీ దుర్గ గృహ లక్ష్మి టెక్స్టైల్స్'ను ప్రారంభించాను. రాజకీయ కారణాలతో కాకుండా మాకు ఎంతో మేలు చేసిన ఆ పథకానికి గుర్తుగా ఈ పేరును ఎంచుకున్నాను. నేను ఈ పథకం ద్వారా వచ్చిన డబ్బులను సద్వినియోగం చేసుకున్నాను. అందరూ కూడా ఇలాగే చేస్తే ఎవరి దగ్గర ఆర్థిక సహాయం కోసం చేయి చాచాల్సిన పరిస్థితి ఎప్పటికీ రాదు" అని శకుంతల వెల్లడించారు.
ఇలాంటి ఉచిత పథకాల గురించి విమర్శించినవారి గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు దక్షిణ కన్నడ జిల్లా గ్యారంటీ అమలు కమిటీ అధ్యక్షుడు భరత్ ముండోడి. తమ జిల్లాలో గృహలక్ష్మి పథకం విజయవంతమైందనడానికి అనేక ఉదాహరణలు ఉన్నాయని చెప్పారు. బంట్వాల్కు చెందిన ఓ మహిళ తన ఖాతాలో నేరుగా జమ అయిన 2,000 రూపాయలను పొదుపు చేసి, ఆ నగదుతో తనకంటూ ఒక జీవనోపాధిని సృష్టించుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఆమె ఒక దుస్తుల దుకాణాన్ని ప్రారంభించి, దానికి 'గృహలక్ష్మి' అని పేరు పెట్టడం ద్వారా ఈ పథకం మహిళల జీవితాలను ఎంతగా మెరుగుపరిచిందో స్పష్టంగా తెలియజేశారని అన్నారు. ప్రభుత్వ పథకాలపై విమర్శలు గుప్పించేవారికి అంగన్వాడీ కార్యకర్త సాధించిన విజయం ఓ కనువిప్పుగా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నానని వెల్లడించారు.