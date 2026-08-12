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సెంట్రల్‌ జైలులోని ప్రజ్వల్ రేవణ్ణ బ్యారక్‌లో సెల్‌ఫోన్- అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్​పై వేటు

అత్యాచారం కేసులో జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న దేవేగౌడ మనువడు ప్రజ్వల్‌- విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించిన అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్ సస్పెన్షన్‌- బెంగళూరు సెంట్రల్ జైలు సూపరింటెండెంట్‌కు షోకాజ్ నోటీసు జారీ

Prajwal Revanna Jail Phone
ప్రజ్వల్ రేవణ్ణ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2026 at 2:19 PM IST

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Prajwal Revanna Jail Phone : రేప్‌ కేసులో అరెస్టై బెంగూళురులోని సెంట్రల్ జైలులో ఉన్న ప్రజ్వల్ రేవణ్ణ బ్యారక్ నుంచి ఒక మొబైల్ ఫోన్‌ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు కర్ణాటక జైళ్ల శాఖ డీజీ అలోక్ కుమార్ తెలిపారు. జైలులో ఆగస్టు 11న సెంట్రల్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ నిర్వహించిన సోదాల్లో ఫోన్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు చెప్పారు. పరప్పన అగ్రహార పోలీస్ స్టేషన్‌లో క్రైమ్ బ్రాంచ్‌ ఫిర్యాదు మేరకు ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసే ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని కుమార్ చెప్పారు. ఒక పెన్ డ్రైవ్‌ కూడా రేవణ్ణ వద్ద దొరికినట్లు ప్రచారం జరిగినా అధికారంగా వెల్లడించలేదు. ఈ ఘటనలో విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్ ఈరన్న రంగాపుర్‌ను సస్పెండ్ చేశారు.

బెంగళూరు సెంట్రల్ జైలు సూపరింటెండెంట్‌కు షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేశారు. మాజీ ప్రధాని దేవెగౌడ కుమారుడైన HD రేవణ్ణ కుమారుడే ప్రజ్వల్ రేవణ్ణ. లైంగిక దాడి కేసుల్లో ప్రజ్వల్‌ను 2024 మేలో అరెస్టు చేశారు. ఒక అత్యాచారం కేసులో ప్రజ్వల్‌ను దోషిగా తేల్చిన కోర్టు జీవిత ఖైదు విధించింది. ప్రస్తుతం ఆయన పరప్పన అగ్రహార జైలులో శిక్షను అనుభవిస్తున్నారు.

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