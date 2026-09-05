పనికి వెళ్తే బయటపడ్డ బంగారు నిధి- 14 పురాతన నాణేలు గుర్తింపు
కర్ణాటకలో VB-G RAM G పనుల్లో బయటపడిన బంగారు నాణేలు- నిజాయితీ చాటుకున్న కూలీలు- గ్రామ పంచాయతీ అధికారులకు అప్పగింత- 800 నుంచి 1,000 ఏళ్ల నాటివి కావొచ్చని ప్రాథమిక అంచనా
Published : September 5, 2026 at 11:35 AM IST
Ancient Gold Coins Found : కూలీలకు పని చేస్తుండగా బంగారు నాణేల నిధి కనిపించింది. అయితే వాటిని తమ వద్దే ఉంచుకోకుండా అధికారులకు అప్పగించి తమ నిజాయితీని చాటుకున్నారు. కర్ణాటకలోని బెళగావి జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. సావదత్తి తాలూకా ఇంచల్ గ్రామంలో VB-G RAM G పథకం కింద జరుగుతున్న పనుల్లో 14 పురాతన బంగారు నాణేలు బయటపడ్డాయి. నాణేలు దొరికిన వెంటనే కూలీలు వాటిని స్థానిక గ్రామ పంచాయతీ అధికారులకు అప్పగించారు.
ఇంచల్ గ్రామంలో VB-G RAM G పథకం కింద కూలీలు పనులు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మట్టిలో వారికి కొన్ని నాణేలు కనిపించాయి. తొలుత వాటిని పరిశీలించగా, అవి బంగారు నాణేలుగా గుర్తించారు. మొత్తం 14 నాణేలు ఉండటంతో విషయం అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. నాణేలను తమ వద్ద ఉంచుకోకుండా గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయానికి తీసుకెళ్లి అప్పగించారు. ఈ ఘటనపై సావదత్తి తహసీల్దార్ మల్లికార్జున హెగ్గన్నవర ETV భారత్కు వివరాలు వెల్లడించారు. 14 బంగారు నాణేలు నిధి రూపంలో లభించడం వాస్తవమేనని తెలిపారు. ఒక్కో నాణెం సగటున 3.92 గ్రాముల బరువు ఉన్నట్లు చెప్పారు. మొత్తం 14 నాణేల బరువు 54.8 గ్రాములుగా ఉందని వివరించారు.
ఈ నాణేలన్నింటిపైనా ఒకే తరహా డిజైన్ కనిపిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఒక వైపు ఏనుగు బొమ్మ ఉండగా, మరో వైపు పురాతన కాలానికి సంబంధించిన డిజైన్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దీంతో ఈ నాణేలు సాధారణంగా ప్రస్తుతం చలామణిలో ఉన్న బంగారు నాణేలు కాదని, చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఉండే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. నాణేలు లభించిన వెంటనే VB-G RAM G కూలీలు వాటిని ఇంచల్ గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయానికి తీసుకెళ్లి అప్పగించారు. PDO, డిప్యూటీ తహసీల్దార్, మురగోడ్ స్టేషన్ పోలీసులు సమక్షంలో నాణేలను గ్రామ పంచాయతీ అధికారులు స్వీకరించారు. అనంతరం ఇంచల్ పంచాయతీ PDO మల్లప్ప హరగొప్ప శుక్రవారం వాటిని తాలూకా పరిపాలన అధికారులకు అప్పగించారు.
నాణేల విలువను తెలుసుకునేందుకు తొలుత సావదత్తిలోని ఓ నగల దుకాణంలో ప్రాథమిక అంచనా వేయించారు. 14 నాణేల మొత్తం విలువ సుమారు రూ.8.20 లక్షలు ఉండొచ్చని అంచనా వేసినట్లు తహసీల్దార్ తెలిపారు. అయితే ఇది కేవలం ప్రాథమిక అంచనా మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. నాణేల అసలు విలువ, అవి ఏ కాలానికి చెందినవో, వాటి చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఏమిటో పురావస్తు శాఖ నిపుణుల పరిశీలన తర్వాతే తేలుతుందని చెప్పారు.
ప్రాథమికంగా ఈ నాణేలు సుమారు 800 నుంచి 1,000 ఏళ్ల క్రితం నాటివి కావొచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే దీనిపై ఇప్పటికిప్పుడు తుది నిర్ణయానికి రాలేమని తెలిపారు. నాణేలపై ఉన్న గుర్తులు, వాటి ఆకారం, లోహ స్వభావం, డిజైన్ తదితర అంశాలను పురావస్తు నిపుణులు పరిశీలించిన తర్వాతే వాటి కాలం, చరిత్రపై స్పష్టత వస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. నాణేలు లభించిన విషయం గురించి జిల్లా కలెక్టర్, డిప్యూటీ డివిజనల్ అధికారికి ఫోన్ ద్వారా సమాచారం అందించినట్లు తహసీల్దార్ మల్లికార్జున హెగ్గన్నవర తెలిపారు. ఉన్నతాధికారుల సూచనల మేరకు 14 బంగారు నాణేలను తాలూకా ఖజానా శాఖకు అప్పగించినట్లు చెప్పారు.
ఇక నాణేలను గుర్తించిన తర్వాత వాటిని సొంతం చేసుకోకుండా ప్రభుత్వ అధికారులకు అప్పగించిన కూలీల నిజాయితీని అధికారులు ప్రశంసించారు. ఇంచల్ గ్రామ పంచాయతీ PDO మల్లప్ప హరగొప్ప మాట్లాడుతూ, 14 బంగారు నాణేలను కూలీలు నిజాయితీగా అధికారులకు అప్పగించారని తెలిపారు. వారి నిజాయితీని తాలూకా పరిపాలన తరఫున అభినందిస్తున్నామని చెప్పారు. తహసీల్దార్ నేతృత్వంలో నాణేలను తాలూకా పరిపాలనకు అప్పగించినట్లు వివరించారు. సాధారణంగా ఉపాధి పనులకు వెళ్లిన కూలీలకు పురాతన బంగారు నాణేల రూపంలో నిధి కనిపించడం స్థానికంగా ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఈ నాణేలు అధికారుల ఆధీనంలో ఉన్నాయి. పురావస్తు శాఖ నిపుణుల పరిశీలన తర్వాతే వీటి అసలు చరిత్ర, కాలం, విలువ ఎంత అన్నదానిపై పూర్తి వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది
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