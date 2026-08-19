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2,600 ఏళ్ల క్రితం నాటి కాయిన్స్ సేకరణ- లోన్‌ తీసుకుని మరీ నాణేలు భద్రపరుస్తున్న పాండే

భద్రంగా 2600 ఏళ్ల క్రితం నాటి నాణేలు- చిన్నప్పటి నుంచి కాయిన్స్ సేకరణ అంటే ఇష్టమన్న రిషిరాజ్ పాండే- మొఘలులు, ఖిల్జీ వంశం నాటి నాణేలు సేకరణ

Ancient Coins Collector Rishiraj Pandey
600 ఏళ్ల క్రితం నాటి నాణేలను భద్రపరుస్తున్న డాక్టర్ రిషిరాజ్ పాండే (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2026 at 1:32 PM IST

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Ancient Coins Collector Rishiraj Pandey : ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా చారిత్రక వారసత్వాన్ని అరుదైన నాణేల రూపంలో భద్రపరుస్తున్నారు. సుమారు 2,600 ఏళ్ల క్రితం నాటి నాణేలు అతడి సేకరణలో భద్రంగా ఉన్నాయి. ఈ సేకరణలోని 600కుపైగా నాణేల్లో సుమారు 400 చారిత్రకంగా ప్రాధాన్యం కలిగినవి. ఈ నాణేలు సేకరణ కోసం ఆ వ్యక్తి లోన్ సైతం తీసుకున్నారు. ఇంతలా ఇష్టంగా నాణేలను సేకరిస్తున్న వ్యక్తి ఎవరు? ఆయనకు కాయిన్స్ సేకరణపై అంత ఆసక్తి ఎందుకు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

22 దేశాల కరెన్సీలు
భటపారాకు చెందిన చరిత్రకారుడు, ప్రఖ్యాత నాణేల సేకరణకర్త అయిన ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రిషిరాజ్ పాండేకు కాయిన్స్ సేకరణ అంటే చాలా ఆసక్తి. ఈ క్రమంలో ఆయన క్రీ.పూ 6వ శతాబ్దపు పంచ్ మార్క్డ్ నాణేలను సేకరించారు. అలాగే సుమారు 22 ఇతర దేశాల కరెన్సీ కాయిన్స్ ఉన్నాయి. రిషిరాజ్ పాండే సేకరణలోని 600కు పైగా నాణేలలో సుమారు 400 చారిత్రకమైనవి. ఈ నాణేలు దేశ రాజకీయ, ఆర్థిక, మత, సామాజిక పరివర్తనలను అధ్యయనం చేయడానికి వీలు కల్పించే ఒక విశిష్టమైన ఆధారాలుగా నిలుస్తున్నాయి.

Ancient Coins Collector Rishiraj Pandey
2600 ఏళ్ల క్రితం నాటి నాణేలు (ETV BHARAT)

ఆసక్తి ఎలా మొదలైదంటే?
పాండే తనకి నాణేల సేకరణ పట్ల ఆసక్తి చిన్నతనంలోనే మొదలైందని ఈటీవీ భారత్‌కు వివరించారు. ధంతేరాస్, దీపావళి వంటి పండుగల సమయంలో ఇంట్లో పాత నాణేలు తరచుగా కనిపించేవని చెప్పారు. తమ ఇంట్లో కొన్ని పాత రాగి, వెండి నాణేలు ఉండేవని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ నాణేలను చూసి తనకు కాయిన్స్ సేకరణ చేపట్టాలని కుతుహలం కలిగిందని అన్నారు. చరిత్రను అధ్యయనం చేయడం మొదలుపెట్టాక కాయిన్స్ సేకరణపై మరింత ఆసక్తి పెరిగిందన్నారు.

Ancient Coins Collector Rishiraj Pandey
2600 ఏళ్ల క్రితం నాటి కాయిన్స్ (ETV BHARAT)

"చరిత్ర అధ్యయనంలో నాణేలకు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంది. ఒక పాలకుడు పరిపాలించిన ప్రాంతం, వారి మతపరమైన విశ్వాసాలు, ఆ కాలం నాటి ఆర్థిక పరిస్థితులు, సాంకేతిక పురోగతి గురించి నాణేలు సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. నాణేలపై ఉండే మతపరమైన చిహ్నాలు ఆ కాలంలో ప్రచారంలో ఉన్న విశ్వాసాల గురించి తెలియజేస్తాయి. బంగారం, వెండి, రాగి లేదా మిశ్రమ లోహాల వినియోగం ఆ కాలం నాటి ఆర్థిక పరిస్థితులను తెలియజేస్తుంది. ఇండో- గ్రీక్ పాలకులకు సంబంధించిన ఇతర ఆధారాలు పరిమితంగా ఉన్నందున వారి చరిత్రను అర్థం చేసుకోవడంలో నాణేలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి."
- డాక్టర్​ రిషిరాజ్ పాండే, ప్రఖ్యాత నాణేల సేకరణకర్త

పురాతన కాలం నాటి సేకరణ
డాక్టర్ పాండే సేకరణలో ఉన్న నాణేలకు విశిష్ఠమైన చరిత్ర ఉంది. గాంధార మహాజనపదంలోని శతమాన నాణెం, ఇతర అహత్ (పంచ్ మార్క్డ్) నాణేలతో సహా భారతదేశ తొలికాలపు కరెన్సీలు ఈ సేకరణలో భాగంగా ఉన్నాయి. లోహపు పట్టీలపై విలక్షణమైన చిహ్నాలను ముద్రించడం వల్ల ఈ నాణేలను పంచ్-మార్క్డ్ నాణేలని పిలుస్తారు. వీటిపై సూర్యుడు, చంద్రుడు, వృక్షజాలం, పర్వతాలు, నదులు వంటి చిహ్నాలు కనిపిస్తాయి. పంచ్-మార్క్డ్ నాణేలు రెండో శతాబ్దం వరకు చలామణిలో ఉన్నాయి.

Ancient Coins Collector Rishiraj Pandey
2600 ఏళ్ల క్రితం నాటి కాయిన్స్ (ETV BHARAT)

మౌర్య సామ్రాజ్యానికి చెందిన అశోకుడి కాలంనాటి నాణేలు, పుష్యమిత్ర శుంగుడు, పులిమావి, వీర పురుషదత్తుడు కాలంనాటి నాణేలను డాక్టర్ పాండే భద్రంగా ఉంచారు. అలాగే అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర తర్వాత దేశంలో చలామణి అయిన ఇరానియన్ సామ్రాజ్యపు నాణేలు కూడా సేకరించారు. ఖిల్జీ వంశస్థులు, మొఘలుల కాలం నాటి కాయిన్స్‌ను సేకరించి భద్రపర్చారు. భారత్‌ను పాలించిన పోర్చుగీస్, డచ్, ఫ్రెంచ్, బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ జారీ చేసిన అరుదైన నాణేలను సేకరించి దాచారు. ఈ నాణేలు దేశంలో యూరోపియన్ వాణిజ్య, రాజకీయ ప్రభావం విస్తరించిన తీరును తెలియజేస్తాయి.

బ్రిటిష్ ఇండియాలో విలియం IV, క్వీన్ విక్టోరియా, ఎడ్వర్డ్ VII, జార్జ్ V, జార్జ్ VIల పాలనలో జారీ చేసిన వివిధ నాణేలను కూడా పాండే సేకరించారు. ఈ కరెన్సీలు భారతదేశ వలసరాజ్యాల కాలం నాటి ద్రవ్య వ్యవస్థను, దాని క్రమ పరిణామాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. స్వాతంత్య్రం అనంతరం చలామణిలోకి వచ్చిన కరెన్సీని సేకరించి పాండే భద్రపరిచారు. అలాగే స్మారక నాణేలను సేకరించారు. భారతీయ నాణేలతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 22 దేశాలకు చెందిన పురాతన, చారిత్రక కరెన్సీలను కూడా పాండే భద్రపర్చారు.

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