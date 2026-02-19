అంబాజీ మాత ఆలయానికి అనంత్ అంబానీ రూ.27.50 కోట్ల భారీ విరాళం- డొనేషన్తో ఐదేళ్లపాటు అన్నదానం
జై అంబే తిథి భోజన్ స్కీంకు తొలిరోజు రూ.30 కోట్ల విరాళాలు- అందులో రూ.27.50 కోట్ల విరాళం అనంత్ అంబానీదే- 51 శక్తిపీఠాల్లో ఒకటి శ్రీ అరాసురి అంబాజీ మాతాజీ ఆలయం
Published : February 19, 2026 at 11:04 PM IST
Anant Ambani Big Donation : పారిశ్రామికవేత్త, అపర కుబేరుడు ముకేశ్ అంబానీ చిన్న కుమారుడు అనంత్ అంబానీ మరోసారి దాతృత్వాన్ని, భక్తిభావాన్ని చాటుకున్నారు. గుజరాత్లోని బనస్కాంత జిల్లా అంబాజీ పట్టణంలో ఉన్న శ్రీ అరాసురి అంబాజీ మాతాజీ ఆలయానికి ఆయన ఏకంగా రూ.27.50 కోట్ల భారీ విరాళాన్ని ఇచ్చారు. దేశంలోని 51 శక్తిపీఠాల్లో ఇదొకటి. ఈ ఆలయానికి పెద్దసంఖ్యలో పోటెత్తుతున్న భక్తులకు సౌకర్యాలను పెంచే లక్ష్యంతో శ్రీ అరాసురి అంబాజీ మాత దేవస్థాన్ ట్రస్ట్ ఫిబ్రవరి 18న (బుధవారం) జై అంబే తిథి భోజన్ అనే కొత్త సేవా పథకాన్ని ప్రకటించింది. అదేరోజున ఈ స్కీంను బనస్కాంత జిల్లా కలెక్టర్, శ్రీ అరాసురి అంబాజీ మందిర్ ట్రస్ట్ ఛైర్మన్ మిహిర్ పటేల్ అధికారికంగా ప్రారంభించారు. అనంతరం కొన్ని గంటల్లోనే రూ.27.50 కోట్ల భారీ విరాళాన్ని అనంత్ అంబానీ తరఫున రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులు ఆలయ ట్రస్టుకు అందజేశారు.
దాతల పేరిట నేమ్ ప్లేట్
జై అంబే తిథి భోజన్ స్కీంను ప్రకటించిన తొలిరోజున (బుధవారం) భక్తుల నుంచి మొత్తం రూ.30 కోట్లకుపైగా విరాళాలు వచ్చాయి. ఇందులో రూ. 27.50 కోట్లు ఒక్క అనంత్ అంబానీ నుంచే రావడం విశేషం. అహ్మదాబాద్కు చెందిన ఒక భక్తుడు రూ. 52 లక్షల విరాళాన్ని ఇచ్చాడు. ఈ స్కీంకు కనీసం రూ. 1.51 లక్షలు, అంతకంటే ఎక్కువ విరాళం ఇచ్చే వారి పేరిట ఏటా ఒక నిర్దిష్ట తేదీన అంబికా అన్నక్షేత్రంలో నేమ్ ప్లేటును ఏర్పాటు చేస్తారు. జీవితాంతం వారి పేరు ఆలయ ప్రధాన దాతల జాబితాలోనూ ఉంటుంది.
అనంత్ అంబానీ విరాళాన్ని ఎలా ఖర్చు చేస్తారు ?
అనంత్ అంబానీ సహా ఇతర భక్తులిచ్చే విరాళాలను అంబాజీ మాత ఆలయం ప్రాంగణంలోని అంబికా అన్నక్షేత్రంలో భక్తులకు రాబోయే ఐదేళ్ల పాటు అన్నదానం చేయడానికి వినియోగించనున్నారు. ఈ అన్నక్షేత్రంలో రోజూ ఉదయం 10.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు, సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 9.30 గంటల వరకు స్వచ్ఛమైన ఆహారాన్ని ఉచితంగా వడ్డిస్తారు. మెనూలో పూరీ, శాకం, దాల్ భతూరే, పాపడ్ వంటి వంటకాలను అందిస్తారు.
ఆదివారం, పౌర్ణమి, అష్టమి వంటి ప్రత్యేక రోజుల్లో అంబాజీ మాతకు ఇష్టమైన ప్రసాదం మోహన్ థాల్ను భక్తులకు వడ్డిస్తారు. మోహన్ థాల్లో గుజరాతీ, రాజస్థానీ మిఠాయీలు, ఖీర్ లాంటి పాయసం, చక్కెర, నెయ్యిలో వేయించిన శెనగపిండి, ఖోయా లాంటి పాల పాయసాలు ఉంటాయి. సాధారణ రోజుల్లో అంబాజీ మాత ఆలయంలో దాదాపు 6 వేల మంది భక్తులకు అన్నదానం చేస్తారు. కానీ ప్రత్యేక రోజులలో 8 వేల మందికి అన్నదానం చేస్తారు.
భక్తులు ఎవరైనా విరాళాలు ఇవ్వొచ్చు
'ఎవరైనా చనిపోయిన వారి పేరిట, పుట్టినరోజు చేసుకునే వారి పేరిట, పెళ్లిరోజు సందర్భంగా జై అంబే తిథి భోజన్ స్కీంకు విరాళాలు ఇవ్వొచ్చు. ఈ డబ్బుతో భక్తులకు అన్నదానం చేస్తారు. విరాళాలు ఇచ్చిన దాతలను ఆలయ ట్రస్టు ఆధ్వర్యంలో షీల్డ్లతో సత్కరించాం' అని బనస్కాంత జిల్లా కలెక్టర్ మిహిర్ పటేల్ తెలిపారు.
అన్ని దానాల్లోనూ ఉత్తమమైంది అన్నదానం
అన్ని దానాల్లోనూ ఉత్తమమైంది అన్నదానం. అన్నదానం చేయడంలో అంబాజీ మాతాజీ ఆలయానికి సహకరించడానికి భక్తులు ముందుకు రావాలని శ్రీ అరాసురి అంబాజీ మాత దేవస్థాన్ ట్రస్ట్ పిలుపునిచ్చింది. బుధవారం రోజు ఆలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ కౌశిక్ మోడీ, అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ హరిణి కె.ఆర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
వామ్మో! అనంత్ అంబానీ శాలరీ అన్ని కోట్లా? పైగా ఆ ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ కూడానా?
'రిలయన్స్' హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్గా అనంత్ అంబానీ- జీతం ఎన్ని రూ.కోట్లంటే!