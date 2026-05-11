విచిత్ర ఘటన- SBI ఏటీఎంలో సెలూన్ షాప్- ఎక్కడో తెలుసా?
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏటీఎంలో బార్బర్ షాప్- అక్కడ డబ్బులు తీసుకోలేరు- హెయిర్ కట్, షేవింగ్ చేసుకోవచ్చు- ఈ నయా ఏటీఎం స్పెషల్ ఏంటంటే?
Published : May 11, 2026 at 10:42 PM IST
Hair Salon In SBI ATM : సాధారణంగా ఏటీఎంలో మెషిన్ ఉంటుంది. అందులో నుంచి డబ్బులను విత్డ్రా చేసుకుంటాం. అయితే బిహార్ రాజధాని పట్నాలోని ఓ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) ఏటీఎం చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఎందుకంటే ఆ ఎస్బీఐ ఏటీఎంకు వెళ్లిన జనాలకు కరెన్సీ నోట్లకు బదులు కత్తెరలు, అద్దాలు దర్శనం ఇస్తున్నాయి. అదేంటీ ఎస్బీఐ ఏటీఎంలో సెలూన్కు సంబంధించిన వస్తువులు ఉండడమేంటి? అదెలా సాధ్యమనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ చదివేయండి.
సోషల్ మీడియాలో ఎస్బీఏ ఏటీఎం వైరల్
పట్నాలోని దానాపుర్ ప్రాంతంలో ఎస్బీఐ బోర్డు ఉన్న గదిలో ఏటీఎం మెషిన్ ఉండాల్సిన చోట ఒక వ్యక్తి దర్జాగా సెలూన్ షాపు నడుపుతుండటం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో సెన్సేషన్గా మారిన ఈ ఏటీఎంను చూసేందుకు ప్రజలు భారీగా తరలివస్తున్నారు. అలా అని డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి కాదు. ఎస్బీఐ ఏటీఎంలో ఉన్న సెలూన్లో హెయిర్ కట్, షేవింగ్ చేసుకోవడానికి వస్తున్నారు.
ఏటీఎంలో సెలూన్ ఏర్పాటు
దానాపుర్లోని విజయ్ విహార్ కాలనీలో ఎస్బీఐ ఏటీఎం గతంలో ఉండేది. స్థానికులు ఇదే ఏటీఎం మెషిన్ నుంచి డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకునేవారు. ఎస్బీఐ ఖాతాదారులు తరచుగా ఈ ఏటీఎంకే వచ్చేవారు. అయితే పలు కారణాల వల్ల ఈ ఏటీఎం కొన్నాళ్ల క్రితం మూతపడింది. దీంతో అధికారులు ఏటీఎంను తొలగించాయి. అయితే ఏటీఎం కేంద్రంలోని మౌలిక సదుపాయాలు, నేమ్ బోర్డును అలాగే వదిలేశారు. ఆ తర్వాత ఆ ఏటీఎం ప్రాంగణాన్ని లీజుకు ఇచ్చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆ స్థలాన్ని అద్దెకు తీసుకున్న వ్యక్తి అక్కడ సెలూన్ ఏర్పాటు చేశారు.
ఇదే విషయంపై ఏటీఎం ఉన్న స్థలం యజమాని ఎస్కే సింగ్ స్పందించారు. ఈ ప్రదేశంలో గతంలో ఒక ఎస్బీఐ ఏటీఎం ఉండేదని చెప్పారు. అయితే అది మూతపడటంతో ఆ స్థలాన్ని వేరొకరికి అద్దెకు ఇచ్చామని తెలిపారు. "ఏదో కారణం వల్ల ఎస్బీఐ ఏటీఎం మెషిన్ను బ్యాంకు అధికారులు తొలగించారు. కానీ దానికి సంబంధించిన బోర్డులు, ఇతర సదుపాయాలు అలాగే వదిలేశారు. ఆ తర్వాత ఎస్బీఏ ఏటీఎం ఉన్న స్థలాన్ని అద్దెకు ఇచ్చాం. అద్దెకు తీసుకున్న వ్యక్తి బయట ఉన్న బోర్డులను తొలగించకుండానే, సరిగ్గా అదే స్థలంలో ఒక హెయిర్ కటింగ్ సెలూన్ను ప్రారంభించారు" అని ఎస్కే సింగ్ పేర్కొన్నారు.
ఈ ఏటీఎంలో మెషిన్ ఉందనుకుని డబ్బులు విత్డ్రా చేయడానికి చాలా మంది ఇప్పటికీ వస్తున్నారు. అయితే లోపలికి అడుగుపెట్టగానే ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఎందుకంటే లోపలికి వెళ్లగానే సెలూన్ ఉంటోంది. దీంతో తీవ్ర నిరాశతో వెనుదిరుగుతున్నారు. అయితే కొందరు ప్రత్యేకంగా సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికే ఈ ఏటీఎం దగ్గరకు వెళ్తున్నారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ ఏటీఎం ఇప్పుడు ఒక ప్రసిద్ధ సెల్ఫీ కేంద్రంగా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలో ఏటీఎంలోని సెలూన్కు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. దీంతో ఏటీఎం బిహార్ రాష్ట్రమంతటా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సోషల్ మీడియాలో ఫన్నీ పోస్టులు
ఎస్బీఐ ఏటీఎం లోపల ఉన్న సెలూన్పై సోషల్ మీడియాలో తీవ్రమైన చర్చ నడుస్తోంది. పలువురు నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. 'ఏటీఎం లోపల ఒక సెలూన్! పట్నాలోని దానాపుర్లో బయట వైపు ఎస్బీఐ ఏటీఎం బోర్డు ఉంది. కానీ లోపల మాత్రం జుట్టు కత్తిరించే సెలూన్ ఉంది. ఈ స్థలంలో ఇంతకు ముందు ఏటీఎం ఉండేది. అది మూసివేసిన తర్వాత ఆ ప్రాంగణాన్ని లీజుకు ఇచ్చారు' అని ప్రియా సింగ్ అనే నెటిజన్ పోస్ట్ పెట్టారు. "సరే అది వినడానికి సమంజసంగానే ఉంది! అయితే జుట్టు కత్తిరించుకున్నందుకు మీరు నగదు చెల్లిస్తారా, లేక ఆ మొత్తం నేరుగా మీ బ్యాంకు ఖాతా నుంచి కట్ అవుతుందా?' అని మరో సోషల్ మీడియా యూజర్ రాసుకొచ్చారు. ఇలా ఏటీఎంలో ఉన్న సెలూన్ గురించి భిన్నమైన కామెంట్లు చేస్తున్నారు నెటిజన్లు.
