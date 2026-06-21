నేవీ అమ్ములపొదిలో కొత్త అస్త్రాలు: ఐఎన్ఎస్ దునగిరి, సంశోధక్, అగ్రయ్ శక్తిసామర్థ్యాలు ఇవే!
భారత నావికాదళ సరికొత్త యుద్ధనౌకలు: ఐఎన్ఎస్ దునగిరి, సంశోధక్, అగ్రయ్ పూర్తి వివరాలు మీ కోసం!
Published : June 21, 2026 at 5:30 PM IST
Indian Navy New Warships : స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసిన మూడు అత్యంత శక్తివంతమైన నౌకలు ఆదివారం భారత నౌకాదళం అమ్ములపొదిలో చేరాయి. దీనితో మన నౌకాదళం శక్తిసామర్థ్యాలు మరింత ఇనుమడించాయి. ఐఎన్ఎస్ దునగిరి, ఐఎన్ఎస్ సంశోధక్, ఐఎన్ఎస్ అగ్రయ్ అనే మూడు నౌకలు 75 శాతానికి పైగా స్వదేశీ తయారీ పరికరాలతో రూపొందాయి. ఈ మూడు ఆధునిక నౌకల్లో, దేని ప్రత్యేకత దానిదే. నీటిపైనే కాదు, సముద్రపు అడుగున కూడా శత్రుభీకరంగా విరుచుకుపడే సామర్థ్యం ఐఎన్ఎస్ దునగిరి, ఐఎన్ఎస్ అగ్రయ్కు ఉంది. ఇక 'సముద్ర సర్వే మిషన్' కోసం సంశోధక్ రూపుదిద్దుకుంది. ఇప్పుడు వీటి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
1. ఐఎన్ఎస్ దునగిరి ప్రత్యేకతలు ఇవే
ఇండియన్ నేవీ చేపట్టిన 'ప్రాజెక్టు 17ఏ' అనే ప్రొగ్రామ్లో భాగంగా తయారు చేసిన ఐదో నౌక 'ఐఎన్ఎస్ దునగిరి'. ఇది శత్రువుల రాడార్లకు చిక్కకుండా(స్టెల్త్) దాడి చేయగల ఆధునిక యుద్ధనౌక. దీనిని ఇండియన్ నేవీకి చెందిన ఒక 'వార్షిప్ డిజైన్ బ్యూరో' డిజైన్ చేయగా, కోల్కతాలోని 'గార్డెన్ రీచ్ షిప్బిల్డర్స్' నిర్మించింది. ఉత్తరాఖండ్లోని 'దునగిరి' అనే హిమాలయ పర్వతం పేరు దీనికి పెట్టారు. గతంలో 30 ఏళ్లకు పైగా నేవీలో పనిచేసి రిటైర్ అయిన పాత 'ఐఎన్ఎస్ దునగిరి' నౌక జ్ఞాపకార్థం దీనికి ఆ పేరు ఇచ్చారు.
'ప్రాజెక్టు 17ఏ'లో భాగంగా
గతంలో ఉన్న 'శివాలిక్' రకం యుద్ధనౌకల కంటే మెరుగైన వాటిని తయారు చేయడం కోసం 'ప్రాజెక్టు 17ఏ'ను ప్రారంభించారు. పాతతరం నౌకల స్థానంలో, హిందూ మహాసముద్రంలో అన్ని రకాల పనులు చేయగల కొత్త నౌకలను తీసుకురావాలనే ఆశయంతో ఇండియన్ నేవీ ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టింది. ఈ ప్రాజెక్టు కింద నిర్మించిన ఐఎన్ఎస్ దునగిరి నౌక శత్రువుల కంటికి కనపడకుండా దాడులు చేయగలదు. దీనిలో అత్యాధునిక సెన్సార్లు, ఆటోమేటిక్స్ సిస్టమ్స్, శక్తిమంతమైన ఆయుధాలు ఉన్నాయి. అందువల్ల ఈ నౌక ఒకే సమయంలో శత్రు విమానాలను, ఓడలను, జలాంతర్గాములను ఎదుర్కొంటూనే, చాలా దూరంలో ఉన్న లక్ష్యాలను కూడా ఛేదించగలదు.
ఈ ఐఎన్ఎస్ దునగిరి దాదాపు 149 మీటర్ల పొడవు ఉంటుంది. సుమారు 6,600 టన్నుల బరువు మోయగలదు. దీనికి శత్రువుల కంట పడకుండా తప్పించుకునే టెక్నాలజీతోపాటు. ఇందులో ఒక అద్భుతమైన 'కాంబాట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్' ఉంది. దీని సాయంతో చట్టుపక్కల ఎటువైపు నుంచి ముప్పు వచ్చినా, వెంటనే గుర్తించి దాన్ని నాశనం చేయవచ్చు. అంతేకాదు దీనిలో అధునిక రాడార్లు, నీటి లోపల వెతికే సెన్సార్లు, బ్రహ్మోస్ సూపర్ ఫాస్ట్ క్షిపణులు, గాల్లోకి దూసుకెళ్లే మిస్సైళ్లు, టార్పెడోలు (నీటిలో ప్రయోగించే బాంబులు), పెద్ద నేవల్ గన్స్ ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా శత్రువుల ఓడలను, జలాంతర్గాములను, విమానాలను సులువుగా కూల్చేయగలదు.
ఐఎన్ఎస్ దునగిరిలో వాడిన టెక్నాలజీ ఏమిటి?
పాత ఓడలతో పోలిస్తే ఇందులో చాలా వరకు పనులు ఆటోమేటిక్గా జరుగుతాయి. దీని కోసం 'ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లాట్ఫారమ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్'ను వాడుతున్నారు. దీని వల్ల ఓడలోని ముఖ్యమైన భాగాలను ఒకే చోట కూర్చొని కంప్యూటర్ల ద్వారా సిబ్బంది ఆపరేట్ చేయవచ్చు. ఇది డీజిల్, గ్యాస్ రెండింటితోనూ నడుస్తుంది. కమాండర్లు తమ అవసరాన్ని బట్టి తక్కువ ఇంధనంతో నడపడానికి లేదా చాలా వేగంగా దూసుకుపోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
ఆ హెలికాప్టర్లు ఏం చేస్తాయి?
ఈ ఎన్ఐఎస్ దునగిరి నౌకపై నుంచి హెలికాప్టర్లను కూడా నడపవచ్చు. ఈ హెలికాప్టర్లు సముద్రంలో నిఘా పెట్టడానికి, శత్రువులను వేటాడడానికి, ప్రమాదంలో ఉన్నవారిని రక్షించడానికి పనికివస్తాయి. కనకు ఈ నౌక మన నేవీలోకి రావడం వల్ల ఆరేబియా సముద్రం నుంచి పసిఫిక్ మహాసముద్రం వరకు మనం గట్టి నిఘా పెట్టవచ్చు. మన తీరప్రాంతాలను సురక్షితం చేసుకోవచ్చు. హిందూ మహాసముద్రంలో చైనా లాంటి ఇతర దేశాల నావికాదళాల కదలికలు పెరుగుతున్న సమయంలో ఈ ఐఎన్ఎస్ దునగిరి సేవలు మనకు ఎంతో అవసరం అని చెప్పకతప్పదు.
A New Chapter Begins with the commissioning of powerful symbols of Maritime Strength.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) June 20, 2026
Designed, built and integrated in India, Dunagiri, Agray, and Sanshodhak, showcase the power of #AatmanirbharBharat.
From Kolkata to the Indian Ocean, India sails forward with confidence.… pic.twitter.com/B03RXWkTIw
2. ఐఎస్ఎస్ సంశోధక్ ప్రత్యేకతలు ఇవే
ఐఎన్ఎస్ సంశోధక్ను సమాచారాన్ని సేకరించే ఒక సముద్రపు ల్యాబ్ అని చెప్పవచ్చు. నేవీ చేపట్టిన 'సర్వే వెసల్ లార్జ్' ప్లాన్లో భాగంగా తయారు చేసిన నాలుగో, చివరి నౌక ఇది. దీనిని 'నేవీ వార్షిప్ డిజైన్ బ్యూరో' డిజైన్ చేయగా, కోల్కతాలోని జీఆర్ఎస్ఈ సంస్థ నిర్మించింది. క్షిపణులు, బాంబులు మోసుకెళ్లే యుద్ధనౌకల్లా కాకుండా, ఈ సంశోధక్ నౌక సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది. సముద్రపు అడుగు భాగాన్ని మ్యాపింగ్ చేయడం, ఓడలు ప్రయాణించడానికి సురక్షితమైన మార్గాలను కనుగొనడం, సముద్రపు డేటాను సేకరించడం, నావికాదళ ఆపరేషన్లకు అవసరమైన కచ్చితమైన సమాచారాన్ని అందించడం దీని ప్రధాన విధులు.
ఈ సర్వే నౌకల ప్రాధాన్యత ఏమిటి?
ఆధునిక నావికా యుద్ధాలు సముద్రం లోపల ఉండే కచ్చితమైన సమాచారంపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. జలాంతర్గాములు, యుద్ధనౌకలు, క్షిపణి వ్యవస్థలు సరిగ్గా పనిచేయాలంటే సముద్రం అడుగు భాగం ఎలా ఉంది? నీటి లోతు ఎంత? ప్రవాహాలు ఎలా ఉన్నాయి? లోపల ఏవైనా అడ్డంకులు ఉన్నాయా? మొదలైన వివరాలు చాలా అవసరం. అందుకే భారత నౌకాదళం ఐఎన్ఎస్ సంశోధక్ లాంటి సర్వే నౌకలను తన అమ్ములపొదిలో చేర్చుకుంది. అయితే ఇవి నావికాదళ కమాండర్లకు మాత్రమే కాకుండా, సాధారణ వ్యాపార ఓడలకు, రేవుల(పోర్టుల)కు కూడా ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, యుద్ధం వస్తే, మన యుద్ధనౌకలు సముద్రంలో సురక్షితంగా తిరగడానికి, ఎదురుదాడి చేయడానికి అవసరమైన సమాచారాన్ని ఇది ఇస్తుంది. అలాగే, సముద్రంలో తుపానులు వంటి విపత్తులు వచ్చినప్పుడు సహాయ చర్యల ప్లానింగ్కు ఇవి ఉపయోగపడతాయి. సముద్ర శాస్త్ర పరిశోధనలకు, కొత్త పోర్టుల నిర్మాణానికి కూడా తోడ్పడతాయి. అవసరమైనప్పుడు ప్రజలకు మానవతా సాయం అందించడానికి, ప్రమాదంలో ఉన్నవారిని రక్షించడానికి (సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ) కూడా దీనిని వాడవచ్చు.
ఇదొక సముద్రంపై తేలియాడే ల్యాబ్
ఈ ఐఎన్ఎస్ సంశోధక్ను సముద్రంపై తేలియాడే పరిశోధనశాల (ల్యాబ్)గా చెప్పవచ్చు. ఇందులో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరికరాలు ఉన్నాయి. కంప్యూటర్ డేటా సిస్టమ్స్, అటానమస్ అండర్ వాటర్ వెహికల్స్ (నీటిలోపల స్వయంచాలకంగా తిరిగే చిన్న వాహనాలు), రిమోట్తో నడిచే పరికరాలు, సముద్రపు అడుగు భాగాన్ని స్కాన్ చేసే సోనార్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ నౌక తీరప్రాంతాలతోపాటు, చాలా లోతైన సముద్రాల్లో కూడా మ్యాపింగ్ పనులు చేయగలదు. జలాంతర్గాముల ప్రయాణానికి, నేవీ ప్లాన్లకు ఉపయోగపడే పర్యావరణ సమాచారాన్ని కూడా ఇది సేకరిస్తుంది.
ఈ ఐఎన్ఎస్ సంశోధక్ నౌక సుమారు 110 మీటర్ల పొడవు ఉంటుంది. ఇది 3,400 టన్నుల బరువు మోయగలుగుతుంది. గంటకు 33 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. ఇది రెండు ఇంజిన్లతో నడుస్తుంది. చాలా రోజుల పాటు సముద్రంలోనే ఉంటూ తన సర్వే పనులను చూసుకోగలుగుతుంది. ఈ నౌక తయారీకి వాటిన పరికరాల్లో 80 శాతం కంటే ఎక్కువ భాగం స్వదేశంలో తయారైనవే కావడం గమనార్హం. ఇది మన దేశ సొంత నౌకా నిర్మాణ శక్తికి ఒక గొప్ప నిదర్శనం అని చెప్పకతప్పదు.
3. ఐఎస్ఎస్ అగ్రయ్ స్పెషాలిటీ ఇదే
ఐఎన్ఎస్ దునగిరి అన్ని రకాల యుద్ధాలు చేయగల పెద్ద నౌక కాగా, దానితోపాటు నేవీ అమ్ములపొదిలోకి వచ్చిన 'ఐఎన్ఎస్ అగ్రయ్' ఒక ప్రత్యేకమైన పనికోసం తయారైంది. ఇది అర్నాలా-క్లాస్కు చెందినది. ఇది తక్కువ లోతు ఉన్న, తీరప్రాంత జలాల్లో దాక్కునే శత్రువుల జలాంతర్గాములను వెతికి వేటాడగలదు. ఇలాంటి చిన్న నౌకలు దునగిరి లాంటి పెద్ద నౌకలకు సముద్రంలో పూర్తి రక్షణను అందిస్తాయి.
ఇది 77 మీటర్ల పొడవు, 900 టన్నుల బరువు ఉంటుంది. ఇది గంటకు దాదాపు 46 కి.మీ వేగంతో దూసుకుపోగలదు. దీనిలో మన దేశంలోనే తయారైన యాంటీ-సబ్మెరైన్ రాకెట్ లాంఛర్లు, టార్పెడోలు, సోనార్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఇండియన్ నేవీలో 'వాటర్జెట్' (నీటిని వేగంగా వెనక్కి నెట్టే టెక్నాలజీ)తో నడిచే అతిపెద్ద నౌకలు ఇవే కావడం విశేషం.
"తీరప్రాంతాల్లోని లోతు తక్కువ నీటిలో జలాంతర్గాములను కనిపెట్టడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే అక్కడ చేపల బోట్లు, వ్యాపార ఓడలు, తీరప్రాంత సందడి వల్ల చాలా శబ్గాలు వస్తాయి. అలాంటి చోట్ల శత్రువులను వేటడానికే 'అగ్రయ్' లాంటి చిన్న, వేగవంతమైన నౌకలను తయారు చేశారు. మన పోర్టులను, నావికాదళ స్థావరాలను రక్షించడమే దీని పని" అని ఓ నేవీ అధికారి తెలిపారు.
శత్రువులు పొంచి ఉన్నారు!
ప్రస్తుతం హిందూమహాసముద్రంలో చైనా తన నావికా దళాలన్ని విస్తరిస్తోంది. పాకిస్థాన్ కూడా సబ్మెరైన్స్ వాడుతోంది. అందువల్ల మన స్వీయ రక్షణ కోసం యుద్ధ, సమాచార నౌకల అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇలాంటి తరుణంలో ఆదివారం మన నావికాదళంలోనికి ఒకేసారి మూడు నౌకలు చేరడం వల్ల సముద్ర రక్షణ వ్యవస్థ మరింత బలోపేతం అయ్యింది.
#LIVE | Prime Minister @narendramodi arrives at Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata to commission three indigenously designed and built naval ships — INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agray. #Watch: https://t.co/FY69Ic0m9y@indiannavy @SpokespersonMoD #PMModi #IndianNavy… pic.twitter.com/Ex7XKyIJG1— DD News (@DDNewslive) June 21, 2026
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