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సామాజిక కార్యకర్త మంచి మనసు- క్యాన్సర్ రోగుల కోసం జట్టు సేకరణ- దానితో విగ్గులు తయారుచేసి 'ఫ్రీ'గా పంపిణీ

క్యాన్సర్ రోగుల కోసం పాటుపడుతున్న సామాజిక కార్యకర్త- వారికి విగ్గుల తయారు చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్న 'గుర్ముఖ్ సింగ్'- అతడు చేస్తున్న సేవపై ప్రశంసలు

Hair donation campaign
Hair donation campaign (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 5, 2026 at 6:33 PM IST

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Wigs Made For Cancer Patients : ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న రోగాల్లో క్యాన్సర్ ఒకటి. ఈ మహమ్మారి వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది తనువు చాలిస్తున్నారు. అయితే క్యాన్సర్​ రోగులను ఓ వైపు కీమోథెరపీ పీడిస్తే, ఆ ట్రీట్​మెంట్​ వల్ల రాలుతున్న జుట్టు చూసి వారు మరింత కుంగిపోతారు. వారిలో తిరిగి ఆత్మ విశ్వాసాన్ని నింపేందుకు కొందరు తమ జుట్టును దానం చేస్తుంటారు. ఇంకొందరు జట్టును సేకరించి విగ్గులను తయారుచేసి క్యాన్సర్‌ రోగులకు అందిస్తారు. అలాంటి వారే పంజాబ్‌కు చెందిన అహినా శర్మ అనే యువతి, సామాజిక కార్యకర్త గుర్ముఖ్ సింగ్ గురు. క్యాన్సర్ బాధితుల కోసం అహినా శర్మ రెండో సారి తన జట్టును దానం చేయగా, గుర్ముఖ్ సింగ్ గురు విగ్గుల కోసం జట్టును సేకరిస్తూ తమ మంచి మనసును చాటుకున్నారు.

జట్టు సేకరిస్తున్న గుర్ముత్ సింగ్ గురు
క్యాన్సర్ రోగులకు సాయపడేందుకు పాటియాలాకు చెందిన సామాజిక కార్యకర్త గుర్ముఖ్ సింగ్ గురు జుట్టు దాన కార్యక్రమం (హెయిర్ డొనేషన్ క్యాంపెయిన్) నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో యువతీయువకులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొని తమ జట్టును క్యాన్సర్ రోగుల దానం చేశారు. కాగా, గత 3 ఏళ్లుగా 'మరీజ్ మిత్ర' అనే ఎన్‌జీఓ ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారు గుర్ముఖ్ సింగ్. దాతల నుంచి జట్టును సేకరించి విగ్గులను తయారుచేసే బాధ్యతను తీసుకున్నారు.

క్యాన్సర్ చికిత్సా సమయంలో చాలా మంది రోగులు తమ జుట్టును కోల్పోతారని గుర్ముఖ్ సింగ్ గురు తెలిపారు. దీంతో రోగుల ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతింటుందని పేర్కొన్నారు. అటువంటి రోగుల కోసం దానం చేసిన జుట్టుతో సహజమైన విగ్గులను తయారు చేయించి ఉచితంగా అందిస్తామని చెప్పారు. ఈ జుట్టు దాన కార్యక్రమాన్ని కొన్నేళ్ల క్రితం ప్రారంభించామని వెల్లడించారు. సేకరించిన జుట్టును మహారాష్ట్రలోని ముంబయిలోని ఒక ట్రస్ట్‌కు పంపుతామని, అక్కడ ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి విగ్గులను తయారు చేస్తారని స్పష్టం చేశారు. జుట్టును ముంబయికి పంపడానికి అయ్యే మొత్తం ఖర్చును తమ సంస్థ భరిస్తుందన్నారు. అలాగే విగ్గు తయారీకి అయ్యే మిగిలిన ఖర్చును ముంబయికి చెందిన ట్రస్ట్ భరిస్తుందని వివరించారు.

'క్యాన్సర్ రోగులకు విగ్గులు లభిస్తే వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది'
"గత 3 ఏళ్లుగా మరీజ్ మిత్ర అనే ఎన్‌జీఓను నిర్వహిస్తున్నాను. దీనికి ప్రజల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. పాటియాలాకు చెందిన అహినా శర్మ క్యాన్సర్ రోగుల కోసం రెండోసారి తన జుట్టును దానం చేశారు. కీమోథెరపీ చేయించుకుంటున్న క్యాన్సర్ రోగులు జుట్టు రాలిపోయే సమస్యను ఎదుర్కొంటారు. ఇది వారిలో న్యూనతా భావాన్ని కలిగిస్తుంది. సమాజంలో ఒంటరిగా ఉన్నట్లు భావిస్తారు. క్యాన్సర్ రోగులకు విగ్గులు లభిస్తే వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వ్యాధితో పోరాడేందుకు సానుకూల శక్తి లభిస్తుంది. క్యాన్సర్ రోగి కోసం విగ్గును తయారు చేయడానికి 8 మంది జుట్టును కలుపుతారు. మేము జుట్టును సేకరించి పాటియాలా నుంచి ముంబయిలోని మదర్ ట్రస్ట్‌కు పంపుతాం. మేము కేవలం కొరియర్ ఛార్జీలను మాత్రమే చెల్లిస్తాం. మొదట మదర్ ట్రస్ట్‌లో జుట్టును పరీక్షిస్తారు. ఏదైనా జుట్టులో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే దాన్ని నాశనం చేస్తారు. ఆ తర్వాత జుట్టుతో విగ్గును తయారు చేస్తారు" అని గుర్ముఖ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.

ఇప్పటివరకు పాటియాలా సహా పంజాబ్ అంతటా ఉన్న 1,000 మందికి పైగా యువతీయువకులు హెయిర్ డొనేషన్ క్యాంపెయిన్‌లో పాల్గొని తమ జుట్టును దానం చేశారని గుర్ముఖ్ సింగ్ గురు తెలిపారు. చాలా మంది తమను స్వయంగా సంప్రదించి ఈ సేవా కార్యక్రమంలో భాగస్వాములవుతున్నారని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 12 అంగుళాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పొడవున్న జుట్టును (తెలుపు లేదా నలుపు రంగు) దానం చేయవచ్చని చెప్పారు. జట్టు దానానికి వయసులో సంబంధం లేదన్నారు.

మంచి మనసు చాటుకున్న యువతి
క్యాన్సర్ రోగులకు సహాయపడేందుకు గుర్ముఖ్ సింగ్ గురు ఏర్పాటు చేసిన జుట్టు దాన కార్యక్రమంలో పాటియాలాకు చెందిన అహినా శర్మ పాల్గొన్నారు. ఆమె రెండోసారి తన జుట్టును దానం చేసి మానవత్వానికి గొప్ప ఉదాహరణగా నిలిచారు. చిన్నప్పటి నుంచి తన తండ్రి క్రమం తప్పకుండా రక్తదానం చేయడాన్ని చూస్తూ తాను పెరిగినట్లు అహినా శర్మ తెలిపారు. ఆయన స్ఫూర్తితో తనలోనూ సామాజిక సేవా భావం కలిగిందని చెప్పారు. చిన్న వయసు కారణంగా తాను రక్తదానం చేయలేకపోయినప్పటికీ, జుట్టును దానం చేయవచ్చని ఒక పోస్టర్ ద్వారా తెలుసుకున్నట్లు వివరించారు.

"సుమారు మూడేళ్ల క్రితం మొదటిసారి జుట్టును దానం చేశాను. ఇప్పుడు మళ్లీ జుట్టు పెంచి రెండోసారి దానం చేశాను. అవసరం ఉన్నవారికి సహాయం చేయడం ద్వారా కలిగే సంతృప్తి, ఆనందం సాటిలేనివి. యువత తమ జుట్టును 12-16 అంగుళాల వరకు పెంచి క్యాన్సర్ రోగులకు దానం చేయాలి. తద్వారా ఎక్కువ విగ్గులను తయారు చేయవచ్చు. ఒక చిన్న సహకారం ఇతరుల జీవితాల్లో పెద్ద మార్పును తీసుకురాగలదు" అని అహినా శర్మ స్పష్టం చేశారు.

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