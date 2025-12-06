ETV Bharat / bharat

అమితాబ్, ధర్మేంద్ర స్నేహానికి చిహ్నం- 'షోలే' మూవీ బైక్‌ ఇప్పటికీ వర్కింగ్​- ఎక్కడుందో తెలుసా?

షోలేలోని బైక్‌ను భద్రపరిచిన రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి- యే దోస్తీ హమ్‌ పాటలో ఉపయోగించిన వాహనం

Amitabh Bachchan Dharmendra Sholay Bike
Amitabh Bachchan Dharmendra Sholay Bike (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 6, 2025 at 7:21 PM IST

2 Min Read
Amitabh Bachchan Dharmendra Sholay Bike : షోలే సినీ ప్రేమికులకు పరిచయం అక్కర్లేని సినిమా. చిత్ర పరిశ్రమలో చరిత్ర సృష్టించిన ఈ చిత్రంలోని బైక్‌ను కర్ణాటకలోని బెంగళూరుకు చెందిన రిటైర్డ్‌ ఐఏఎస్ అధికారి జాగ్రత్తగా కాపాడుతున్నారు. యే దోస్తీ హ మ్‌ నహీ తోడెంగే పాటలో దిగ్గజ నటులు అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, ధర్మేంద్ర ఈ బైక్‌పై రైడ్‌ చేశారు. ఇటీవల ధర్మేంద్ర మరణించిన నేపథ్యంలో ఆ సినిమాలో స్నేహానికి చిహ్నంగా నిలిచిన ఆ బైక్‌ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది.

ఎంతో సంతోషంగా ఉంది!
ఆ ద్విచక్రవాహనాన్ని బెంగళూరుకు చెందిన రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి అతీక్‌ భద్రపరిచారు. ఆ బైక్​పైనే ఇద్దరు హీరోలు రైడ్‌ చేస్తూ ఆ పాట పాడతారు. తన స్నేహితుడి సూచన మేరకు ఈ బైక్‌ను 2022లో కొనుగోలు చేసినట్టు అతీక్‌ తెలిపారు. బాలీవుడ్‌లో చరిత్ర సృష్టించిన షోలే చిత్రంలోని బైక్‌ తన వద్ద ఉండటం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఆ బైక్‌ను కొనుగోలు చేసిన మొదట్లో కొన్ని మరమ్మతులు చేయించినట్టు తెలిపారు.

Amitabh Bachchan Dharmendra Sholay Bike
షోలే బైక్, ఐఏఎస్ అధికారి అతీక్‌ (PTI)

సైనికులు ఉపయోగించిన బైక్​!
ప్రస్తుతం దాన్ని కొంతదూరం వరకూ నడపవచ్చని అయినప్పటికీ దాన్ని భారతీయ చిత్రపరిశ్రమకు గుర్తుగా భద్రపరిచినట్టు అతీక్‌ వెల్లడించారు. BSA WM20 మోడల్‌ అయిన ఈ ద్విచక్ర వాహనాన్ని బ్రిటిష్‌ సంస్థ బర్మింగ్‌హామ్‌ స్మాల్‌ ఆర్మ్స్‌ తయారు చేసింది. వాటిని రెండో ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో బ్రిటిష్‌ సైన్యం కోసం భారీసంఖ్యలో ఉత్పత్తి చేసింది. గంటకు 55 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే ఈ బైక్‌ను సైనికులు ఉపయోగించారు.

షోలే సినిమా విడుదలై సుమారు 50 సంవత్సరాలు అయింది . ఆగస్టు 15, 1975న విడుదలైన సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం సాధించింది. భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే కల్ట్ క్లాసిక్​గా నిలిచిపోయింది. ఇటీవలే కన్నుమూసిన ధర్మేంద్రతోపాటు అమితాబ్ బచ్చన్ , హేమ మాలిని, అమ్జద్ ఖాన్ నటించిన షోలే ఇప్పుడు తిరిగి కూడా విడుదలవుతోంది. డిసెంబర్ 12న సినిమాను తిరిగి విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఈసారి షోలే 4K రిజల్యూషన్‌లో సందడి చేయనుంది. రమేష్ సిప్పీ షోలే చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కథతో కూడిన ఈ చిత్రం ఇప్పటికీ ఎవర్‌గ్రీన్. ఈ చిత్రం 50వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా తిరిగి విడుదలవుతోంది. అలాగే, నటుడు ధర్మేంద్ర ఇటీవల మరణించారు. ఆయనకు నివాళి అర్పించేందుకు షోలేను తిరిగి విడుదల చేస్తున్నారు.

ధర్మేంద్ర ఇటీవలే కన్నుమూశారు. ఆయన బతికి ఉంటే డిసెంబర్ 8న తన 90వ పుట్టినరోజు జరుపుకునేవారు. ఆయన జ్ఞాపకార్థం షోలే సినిమా డిసెంబర్ 12న 1500 థియేటర్లలో తిరిగి విడుదలవుతోంది. కొత్త వెర్షన్ ట్రైలర్ ఇప్పటికే విడుదలై అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. 1975లో షోలే సినిమా విడుదలైనప్పుడు క్లైమాక్స్​ను మార్చారు. ఎమర్జెన్సీ కారణంగా, సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరాలతో మూవీ క్లైమాక్స్​ను మార్చాల్సి వచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు అసలు క్లైమాక్స్ సన్నివేశం ఈ సినిమాలో ఉంటుంది. 50 ఏళ్ల నాటి ఈ సినిమాను 4K రెజల్యూషన్ తో పాటు మరికొన్ని హంగులు తీర్చిదిద్ది థియేటర్లలోకి తీసుకొస్తున్నారు. యూట్యూబ్‌లో విడుదలైన షోలే 4K ట్రైలర్‌ ఇప్పుడు సినీ అభిమానులను బాగ ఆకట్టుకుంటోంది.

'షోలే' మూవీ బైక్‌ (ETV Bharat)

