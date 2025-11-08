ఏడు జన్మలెత్తినా లాలూలా మోదీ కుంభకోణాలు చేయలేరు: అమిత్ షా
బిహార్ ఎన్నికలు- పూర్ణియాలో అమిత్ షా ప్రచారం
Published : November 8, 2025 at 5:32 PM IST
Amit Shah Bihar Visit : బిహార్లో హోరాహోరీగా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతున్న వేళ రాజకీయ నేతల మాటల దాడులు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా శనివారం పూర్ణియాలో జరిగిన భారీ ఎన్నికల సభలో కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్పై విరుచుకుపడ్డారు. సీమాంచల్ ప్రాంతాన్ని చొరబాటుదారుల అడ్డాగా మార్చేందుకు ఇద్దరూ కంకణం కట్టుకున్నారని ఆరోపించారు. అక్రమ వలసదారులపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ప్రతి చొరబాటుదారుడిని గుర్తించి దేశం నుంచి బహిష్కరిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
"బిహార్ ప్రజలు అభివృద్ధికి ఓటు వేయాలా? లేక అవినీతి, కుటుంబ రాజకీయాలకు ఓటు వేయాలా? అన్నది ఇప్పుడు నిర్ణయించే సమయం వచ్చింది. రాహుల్, తేజస్వీలు కలిసి సీమాంచల్ ప్రాంతాన్ని అక్రమ వలసదారుల అడ్డాగా మార్చేందుకు కుట్ర చేస్తున్నారు. ప్రతి చొరబాటుదారుడిని గుర్తించి ఎన్నికల జాబితా నుంచి తొలగిస్తాం. వారిని వారి దేశాలకు పంపిస్తాం" అని అమిత్ షా తెలిపారు.
#WATCH | Supaul | #BiharElection2025 | Union Home Minister Amit Shah says, " should the ram temple have been built in ayodhya or not? it has been 550 years since babur destroyed the ram temple. first, the mughals stalled it, then the british misled them. after that, congress and… pic.twitter.com/duQVmV5JUA— ANI (@ANI) November 8, 2025
తేజస్వీ యాదవ్ ఇటీవల ప్రధాని మోదీపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు బదులిస్తూ అమిత్ షా కౌంటర్ ఇచ్చారు. "ఏడు జన్మలెత్తినా మోదీ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్లా కుంభకోణాలు చేయలేరు. లాలూ రైల్వేలో చేసిన అవినీతిని దేశం మరచిపోలేదు. కానీ మోదీ ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నారు, దేశాన్ని అభివృద్ధి దిశగా నడిపిస్తున్నారు" అని తెలిపారు. బిహార్లో 160 స్థానాల్లో ఎన్డీఏ విజయం సాధించి స్పష్టమైన మెజారిటీతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో సగం ప్రాంతం కాంగ్రెస్–ఆర్జేడీ కూటమికి తలుపులు మూసేసిందని అన్నారు.
#WATCH | Supaul | #BiharElection2025 | Union Home Minister Amit Shah says, " do you want that the chief minister of bihar be decided by 'ghuspaithiye'? should the intruders be removed from bihar? rahul gandhi took out a 'ghuspaithiya bachao yatra'...he took out the yatra to save… pic.twitter.com/dFZqgbvvUM— ANI (@ANI) November 8, 2025
మరోవైపు, రాహుల్ గాంధీ ఆరోపణలపై రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. రోహ్తాస్లో ఎన్నికల ప్రచార సభలో మాట్లాడుతూ, "బిహార్లో ఓట్ల చోరీ జరుగుతోందని రాహుల్ గాంధీ అంటున్నారు. ఆ ఆరోపణలు పూర్తిగా నిరాధారం. నిజంగా ఏమైనా ఆధారాలు ఉంటే ఎన్నికల సంఘాన్ని సంప్రదించండి" అని సూచించారు. కాంగ్రెస్పై కూడా తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. "ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీపై ప్రజల్లో నమ్మకం లేదు. అందుకే తప్పుడు ఆరోపణలతో ఓటర్లను తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. కులం, మతం పేరుతో విభజన రాజకీయాలు చేస్తోంది" అని దుయ్యబట్టారు. రక్షణ దళాలను రాజకీయాల్లోకి లాగొద్దని రాహుల్ గాంధీకి హితవు పలికారు.
బిహార్ ఎన్నికల మొదటి దశలో 65 శాతం కంటే ఎక్కువ ఓటింగ్ నమోదుకావడంతో అన్ని పార్టీలూ రెండో దశకు బరిలోకి దిగాయి. ఈ క్రమంలో నాయకుల మాటల సమరం మరింత వేడెక్కింది. ఒకవైపు ఎన్డీఏ అభివృద్ధిని ప్రధాన అజెండాగా తీసుకుంటే, మరోవైపు మహాగఠ్బంధన్ నిరుద్యోగం, ద్రవ్యోల్బణం, రైతు సమస్యలను ప్రధానంగా ఎత్తి చూపుతోంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కిన నేపథ్యంలో అమిత్ షా వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. సీమాంచల్ ప్రాంతం ముస్లిం జనాభా ఎక్కువగా ఉండటంతో, చొరబాటుదారుల అంశాన్ని ప్రస్తావించడం ఎన్నికల వ్యూహాత్మక కదలికగా రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
