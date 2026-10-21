2029 డిసెంబర్ 31 నాటికి భారత్ను డ్రగ్స్ రహిత దేశంగా మార్చమే మా లక్ష్యం: అమిత్ షా
దిల్లీలో పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవంలో కేంద్ర హోంమంత్రి మాట్లాడారు. రానున్న మూడేళ్ల పాటు ఉమ్మడిగా పోరాడి మాదకద్రవ్యాల మహమ్మారిని దేశం నుంచి తరిమికొట్టాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
Published : October 21, 2026 at 10:04 AM IST
Amit Shah Drug Free India : 2029 డిసెంబర్ 31 నాటికి భారత్ను డ్రగ్స్ రహిత దేశంగా మార్చడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. దిల్లీలో పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవంలో ఆయన ఈ ప్రకటన చేశారు. రానున్న మూడేళ్ల పాటు ఉమ్మడిగా పోరాడి మాదకద్రవ్యాల మహమ్మారిని దేశం నుంచి తరిమికొట్టాలని అమిత్ షా పిలుపునిచ్చారు. డ్రగ్స్ వల్ల భవిష్యత్ తరాలు నాశనం కావడమే కాకుండా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతింటోందని తెలిపారు. మాదక ద్రవ్యాల వల్ల జాతి వ్యతిరేక శక్తులకు ఆర్థిక సాయం అందుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నిర్దేశించిన ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పోలీసు బలగాలు అంకితభావంతో పనిచేయాలని అమిత్ షా పిలుపునిచ్చారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పటి నుంచి విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలర్పించిన 36, 852 మంది పోలీసులకు నివాళులర్పించారు. ఇదే కార్యక్రమంలో భాగంగా 'డ్రగ్స్పై పోరాటం' అనే థీమ్తో 9 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన 90 మంది పోలీసులతో కూడిన భారీ మోటార్ సైకిల్ ర్యాలీని అమిత్ షా ప్రారంభించారు.