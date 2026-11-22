చైనా బార్డర్లోని 40 గ్రామాల్లో జనాభా పెరిగింది- వలసలు ఆగిపోయాయ్: అమిత్ షా
Amit Shah on Congress : కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు సరిహద్దు రాష్ట్రమైన అరుణాచల్ ప్రదేశ్కు తగినన్ని నిధులు కేటాయించలేదని కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా ఆరోపించారు.
అమిత్ షా (ANI)
Published : November 22, 2026 at 3:15 PM IST
అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని చైనా సరిహద్దులో ఉన్న 40 గ్రామాల్లో జనాభా పెరిగిందని, వలసలు ఆగిపోయాయని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అక్కడ ఉపాధి, ఆరోగ్య సౌకర్యాలు కల్పించిందని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో అభివృద్ధిని విస్మరించిందని ఆరోపించారు. ఆ రాష్ట్రానికి తగినన్ని నిధులు కేటాయించలేదని విమర్శించారు. ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఈశాన్య రాష్ట్ర పురోగతి కోసం గణనీయంగా నిధులను పెంచిందని పేర్కొన్నారు. అరుణాచల్ప్రదేశ్ పర్యటనలో ఉన్న అమిత్ షా ఇటానగర్లో జరిగిన సహకార సదస్సులో ఈ మేరకు మాట్లాడారు.