బంగాల్​ తొలిదశ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి 110 సీట్లు- బంగాలీ మాట్లాడే వ్యక్తికే సీఎం బాధ్యతలు: షా

బంగాల్​లో టీఎంసీ ఓటమి చెందడం, బీజేపీ అధికారం చేపట్టడం తథ్యమన్న అమిత్ షా

Published : April 24, 2026 at 12:53 PM IST

Amit Shah Bengal Visit : బంగాల్‌ తొలిదశ ఎన్నికల్లో 110 కంటే ఎక్కువ స్థానాలను బీజేపీ కైవసం చేసుకుంటుందని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా ధీమా వ్యక్తం చేశారు. టీఎంసీ ఓటమి తథ్యమని, బీజేపీ అధికారం చేపట్టడం ఖాయమన్నారు. మే 5 తర్వాత అంగ, బంగాలో బీజేపీ ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటవుతాయని అమిత్‌ షా జోస్యం చెప్పారు. బంగాల్‌ తొలిదశ ఎన్నికలు పూర్తయిన నేపథ్యంలో కోల్‌కతాలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన అమిత్ షా బంగాల్‌లో జన్మించి, బంగాలీ మాట్లాడే వ్యక్తే బీజేపీ తరఫున ముఖ్యమంత్రి అవుతారని చెప్పారు. మహిళలకు భద్రత కల్పించటంతోపాటు భైపో ట్యాక్స్‌, సిండికేట్‌ రాజ్‌ను అంతమొందిస్తామని అమిత్‌ షా హామీ ఇచ్చారు. బీజేపీ అధికారం చేపట్టాక పారిశ్రామికవేత్తలకు రెడ్‌ కార్పెట్‌ పరుస్తామన్నారు. అసోం తరహాలో బంగాల్‌లోనూ ఆక్రమణలకు గురైన భూములను స్వాధీనం చేసుకుంటామని అమిత్‌ షా తెలిపారు.

"నిన్న బంగాల్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తొలివిడత పోలింగ్‌లో అన్ని రికార్డులను తిరగరాస్తూ ప్రజలు ఎప్పుడూలేనంత ఉత్సాహంతో, జోష్‌తో మార్పు కోరుతూ ఓటేశారు. ఓటింగ్‌ శాతం మొత్తం దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని విశ్వసించేవారి ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది. తొలివిడతలో ఓటు వేసిన బంగాల్‌ ఓటర్లకు అభినందనలు తెలుపుతున్నా. భయం నుంచి భరోసా దిశగా చేపట్టిన యాత్రను చాలామంచిగా మొదలుపెట్టారు. రెండోవిడతలో కూడా ఓటర్లు భయం నుంచి భరోసా దిశగా మొదలైన యాత్రను కొనసాగించాలి. ఈసీ, సీఏపీఎఫ్‌, ఈసీ యంత్రాంగం, బంగాల్‌ పోలీసులను కూడా అభినందిస్తున్నాను. బంగాల్‌లో చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఒక్క మరణం కూడా లేకుండా ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికలు ఎంతో ప్రత్యేకమైనవి" అని అమిత్ షా తెలిపారు.

బంగాల్‌లో రికార్డు స్థాయిలో పోలింగ్‌- 91.78శాతం ఓటింగ్‌ నమోదు

భారత్‌తో కుదిరిన ఒప్పందంపై సోమవారమే న్యూజిలాండ్ సంతకం- డీల్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే!

