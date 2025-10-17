నీతీశ్ నాయకత్వంలోనే NDA పోటీ- ఫలితాల తర్వాతే సీఎం అభ్యర్థిపై నిర్ణయం: అమిత్ షా
ఎన్డీఏ గెలిస్తే నీతీశ్ మళ్లీ బిహార్ సీఎం అవుతారా?- అమిత్ షా ఏం అన్నారంటే?
Published : October 17, 2025 at 12:36 PM IST
Bihar NDA CM Candidate : బిహార్లోని ఎన్డీఏలో చీలికలు ఉన్నాయనే ఊహాగానాలను కేంద్ర హోంమంత్రి, బీజేపీ అగ్రనేత అమిత్ షా తోసిపుచ్చారు. త్వరలో జరగబోయే బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జేడీయూ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ నాయకత్వంలో ఎన్డీఏ పోటీ చేస్తుందని వెల్లడించారు. ఎన్నికల తర్వాతే బీజేపీ, దాని మిత్రదేశాలు సీఎం అభ్యర్థిని నిర్ణయిస్తాయని స్పష్టం చేశారు. నవంబర్ 14న ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రకటించిన తర్వాత ఎన్డీఏ గత రికార్డులన్నింటినీ బద్దలు కొడుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఓ జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆయన కీలక విషయాలను వెల్లడించారు.
'ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాతే సీఎం అభ్యర్థిని నిర్ణయిస్తాం'
"నీతీశ్ కుమార్ మళ్లీ బిహార్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారా? లేదా? అని నిర్ణయించేది నేను కాదు. ప్రస్తుతానికి, మేము నీతీశ్ కుమార్ నాయకత్వంలో ఎన్నికల బరిలో దిగుతున్నాం. ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ఎన్డీఏ పక్షాలన్నీ కలిసి కూర్చుని తమ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని నిర్ణయిస్తాయి. 2020లో జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ప్రధాని మోదీని నీతీశ్ కలిశారు. జేడీయూ కంటే ఎక్కువ సీట్లు గెలుచుకున్న బీజేపీకి చెందిన అభ్యర్థిని ముఖ్యమంత్రిని చేయాలని కోరారు. కానీ మేము ఎల్లప్పుడూ మా కూటమిని గౌరవించాం. నీతీశ్ కుమార్ సంపాదించుకున్న గౌరవం, ఆయన సీనియారిటీ ఆధారంగా ఆయనకే బిహార్ పగ్గాలు అప్పగించాం" అని అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు.
నీతీశ్ ఆరోగ్యంపై అమిత్ షా క్లారిటీ
అలాగే తరచుగా బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమార్ కూటములు మార్చడంపైనా అమిత్ షా స్పందించారు. నీతీశ్ను భారత సోషలిస్ట్ రాజకీయాల్లో కీలక వ్యక్తిగా అభివర్ణించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల నీతీశ్కు దీర్ఘకాలంగా ఉన్న వ్యతిరేకతను హైలైట్ చేశారు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో కాంగ్రెస్ పాలనను గట్టిగా వ్యతిరేకించి నీతీశ్ కుమార్ జయప్రకాశ్ నారాయణ్ ఉద్యమంలో చేరారని గుర్తు చేసుకున్నారు. అలాగే నీతీశ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై విపక్షాలు పదేపదే చేస్తున్న విమర్శలపైనా అమిత్ షా వివరణ ఇచ్చారు. తాను నీతీశ్తో ముఖాముఖిగా మాట్లాడానని, ఫోన్లో కూడా సంభాషించానని, ఆ సమయంలో బిహార్ సీఎంలో ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను గమనించలేదన్నారు. వృద్ధాప్యం కారణంగా కొన్ని సమస్యలు తలెత్తవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే సీఎం నీతీశ్ మాత్రమే కాదు, ఆయన బృందం కూడా పరిపాలనా వ్యవహారాలను నిర్వహిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
ఆర్జేడీ, లాలూపై విమర్శలు
అలాగే లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, మహాఘట్ బంధన్పై అమిత్ షా విమర్శలు గుప్పించారు. లాలూ పాలనను చూసిన బిహార్ ప్రజలు, మళ్లీ తమ రాష్ట్రంలో మహాఘట్ బంధన్ తిరిగి అధికారంలోకి రావాలని కోరుకోవడం లేదని ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎల్లప్పుడూ మిత్రదేశాలను తక్కువగా చూస్తుందని దుయ్యబట్టారు. ఇతర పార్టీలను తక్కువ చేసి చూడడం వల్ల కాంగ్రెస్ కూడా చిన్నదిగా మారిందని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ కు ఉన్న ఈ అహంకారమే ఆ పార్టీని బిహార్ నుంచి బంగాల్ వరకు అన్ని రాష్ట్రాలలో పట్టును కోల్పోయేలా చేసిందన్నారు.
ఎన్డీఏ దూకుడు- మహాఘట్ బంధన్ డీలా!
243 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న బిహార్లో రెండు దఫాల్లో శాసనసభ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నవంబరు 6, 11న రెండు దశల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. అదే నెల 14న ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. అయితే ఇప్పటికే ఎన్డీఏ కూటమి సీట్ల సర్జుబాటును పూర్తి చేసుకుని తమ అభ్యర్థులను ప్రకటించి దూకుడు ప్రదర్శిస్తోంది. బీజేయూ, జేడీయూ చెరో 101 స్థానాల్లో పోటీ చేయనున్నాయి. చిరాగ్ పాసవాన్ కుచెందిన ఎల్జేపీ (రామ్ విలాస్) 29 స్థానాల్లో, హిందుస్థానీ అవామ్ మోర్చా, ఆర్ఎల్ఎం చెరో 6 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తాయి. అయితే మొదటి విడత నామినేషన్ దాఖలకు గడువు ఆఖరి రోజైనా ఇంకా ఇండియా కూటమి మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు కొలిక్కి రాకపోవడం గమనార్హం. సీట్ల సర్జుబాటుపై లాలూకు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఫోన్ చేశారు. ఇరువురు నేతలు సీట్ల ఒప్పందంపై చర్చించారు.
మహాఘట్బంధన్లో అంతర్గత కుమ్ములాటలు- అందుకే సీట్ల సర్దుబాటు కాలేదు : బీజేపీ చీఫ్
బిహార్ ఎన్నికలు- 44 మంది అభ్యర్థులతో JDU రెండో జాబితా విడుదల