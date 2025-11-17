ETV Bharat / bharat

దిల్లీ పేలుడు కారకులు పాతాళ లోకంలో దాక్కున్నా తీసుకువచ్చి కఠినంగా శిక్షిస్తాం: అమిత్ షా

ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో ఉగ్రవాదాన్ని కూకటి వేళ్లతో సహా పెకిలించి వేస్తామని హామీ

November 17, 2025

Amit Shah on Delhi Bomb Blast Case : దిల్లీ ఎర్రకోట బాంబు పేలుడు కారకులు ఎక్కడున్నా పట్టుకుంటామని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. నిందింతులు పాతాళ లోకంలో దాక్కున్నా తీసుకువచ్చి కఠిన శిక్షలు విధిస్తామని వెల్లడించారు. హరియాణా ఫరీదాబాద్​లో జరిగిన 32వ నార్తర్న్​ జోనల్​ కౌన్సిల్​ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఆయన, ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో ఉగ్రవాదాన్ని కూకటి వేళ్లతో సహా పెకిలించి వేస్తామని తెలిపారు. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానమన్న ఆయన, మోదీ ప్రభుత్వానికి మంచి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉందన్నారు. పాతాళ లోకంలో దాక్కున్న తీసుకువస్తామన్న ఆయన, నిందితులను చట్టం ముందు నిలబెడుతామని చెప్పారు. కాగా సమావేశం ప్రారంభమయ్యే ముందు దిల్లీ ఎర్రకోటతో పాటు జమ్ము కశ్మీర్​లోని నౌగామ్​ పోలీస్ స్టేషన్​ పేలుడు ఘటనలో మరణించిన వారికి రెండు నిమిషాల పాటు మౌనం పాటించారు.

రాష్ట్రాలను బలోపేతం చేయడంతోనే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుందనేది మోదీ ప్రభుత్వ విధానమని అమిత్ షా చెప్పారు. అభివృద్ధిలో ప్రాంతీయ మండళ్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని తెలిపారు. జోనల్ కౌన్సిళ్లు చర్చలు, సహాకారం, సమన్వయం, విధాన నిర్ణయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయన్నారు. అనేక సమస్యలను ఈ మండళ్లు పరిష్కరించాయని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం అనేక సమస్యలు పరిష్కారం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయని, ముఖ్యంగా మహిళ, చిన్నారుల పట్ల జరిగిన నేరాల్లో వేగంగా న్యాయం జరగాలని తెలిపారు. పోక్సో చట్టం కింద నమోదయ్యే లైంగిక వేధింపులపై త్వరితగతిన విచారణ చేపట్టి న్యాయం అందించాలని సూచించారు. ప్రపంచంలోనే ఏ నాగరిక సమాజం కూడా మహిళలు, చిన్నారుల పట్ల చేసే నేరాలను సహించదని చెప్పారు. మహిళలు, చిన్నారుల భద్రత ప్రభుత్వ ప్రథమ లక్ష్యమని, ఇందుకోసం ఫాస్ట్ ట్రాక్​ స్పెషల్ కోర్టుల సంఖ్య పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.

15కు పెరిగిన మృతుల సంఖ్య
నవంబర్​ 10న దిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో జరిగిన కారు పేలుడు వల్ల ఇప్పటివరకు 15 మంది చనిపోయారు. ఇంకా 30కి పైగా గాయపడ్డారు. దీనిపై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ దర్యాప్తు చేపడుతోంది. అలాగే దిల్లీ పోలీస్​ స్పెషల్ సెల్​, క్రైమ్ బ్రాంచ్ లాంటి సంస్థలు కూడా విస్తృత స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా టెర్రర్ మాడ్యూల్​కు సంబంధం ఉన్న ‌‌అల్‌ఫలాహ్ యూనివర్శిటీ ఛైర్మన్‌ జావేద్ అహ్మద్ సిద్దిఖీకి దిల్లీ పోలీసులు రెండు సమన్లు జారీచేశారు. పేలుడు ఘటనకు సంబంధించి ఒకటి ఫోర్జరీ, చీటింగ్‌కు సంబంధించి యూనివర్శిటీపై రెండు కేసులు నమోదుకావడంతో మరొక సమన్‌ జారీచేసినట్లు తెలుస్తోంది. యూనివర్శిటీ నిర్వహణ, వర్శిటీతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులకు సంబంధించిన లింకులపై ఛైర్మన్‌ సిద్దిఖీ వాంగ్మూలం కీలకంకానుందని భావిస్తున్నారు. యూజీసీ, నాక్‌ సంస్థలు అల్‌ ఫలాహ్‌ విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించి నిబంధనల ఉల్లంఘనలను దర్యాప్తు సంస్థల దృష్టికి తెచ్చినట్లు సమాచారం. వర్శిటీ గుర్తింపునకు సంబంధించి తప్పుడు పత్రాలపై దర్యాప్తు చేస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. యూనివర్శిటీ రికార్డులు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఇతర అనుమతులను కూడా పరిశీలించనున్నట్లు సమాచారం.

