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"విద్యార్థులపై దాడులకు అమిత్​ షానే కారణం- ప్రధాని ఆదేశాల మేరకే అలా చేశారు": రాహుల్​ గాంధీ

సభలో నాకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదు- విద్యార్థులపై దాడికి అమిత్‌షాయే బాధ్యుడు- రాహుల్‌గాంధీ ఆరోపణలు

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 29, 2026 at 6:34 PM IST

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Rahul Gandhi Press Meet : యాంటి పేపర్​ లీక్​ బిల్లుపై పార్లమెంట్​లో జరిగిన చర్చల్లో తనకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదని, ఇతర సభ్యులకు మాత్రం ఇచ్చారని కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ ఆరోపించారు. విద్యార్థులపై దాడికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా బాధ్యులని అన్నారు. విద్యార్థులపై దాడులకు హోంమంత్రి కారణమని, ప్రధాని ఆదేశాల మేరకే హోంమంత్రి అలా చేశారని ఆరోపించారు. బుధవారం నిర్వహించిన ప్రెస్​మీట్​లో ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

TAGGED:

RAHUL GANDHI ON AMITH SHAH
RAHUL GANDHI PRESS CONFERENCE
RAHUL GANDHI PRESS MEET

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