"విద్యార్థులపై దాడులకు అమిత్ షానే కారణం- ప్రధాని ఆదేశాల మేరకే అలా చేశారు": రాహుల్ గాంధీ
సభలో నాకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదు- విద్యార్థులపై దాడికి అమిత్షాయే బాధ్యుడు- రాహుల్గాంధీ ఆరోపణలు
Published : July 29, 2026 at 6:34 PM IST
Rahul Gandhi Press Meet : యాంటి పేపర్ లీక్ బిల్లుపై పార్లమెంట్లో జరిగిన చర్చల్లో తనకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదని, ఇతర సభ్యులకు మాత్రం ఇచ్చారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ ఆరోపించారు. విద్యార్థులపై దాడికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా బాధ్యులని అన్నారు. విద్యార్థులపై దాడులకు హోంమంత్రి కారణమని, ప్రధాని ఆదేశాల మేరకే హోంమంత్రి అలా చేశారని ఆరోపించారు. బుధవారం నిర్వహించిన ప్రెస్మీట్లో ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "The Leader of Opposition (himself) is not allowed to speak in the Lok Sabha. Multiple times, I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak... but I was not allowed... The excuse was that I said something… pic.twitter.com/NaxDzQfq9f— ANI (@ANI) July 29, 2026