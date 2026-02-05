ETV Bharat / bharat

'భారత్ ట్యాక్సీ'ని ప్రారంభించిన అమిత్ షా- ఇప్పుడు ఆ రాష్ట్రాల్లోనే సేవలు

భారత్ ట్యాక్సీ యాప్‌ను కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా ప్రారంభించారు.

Published : February 5, 2026 at 8:52 PM IST

Bharat taxi launch: ప్రైవేటురంగ ట్యాక్సీ సంస్థలు ఓలా, ఉబర్‌, ర్యాపిడోకు పోటీగా కేంద్రం భారత్ ట్యాక్సీ పేరిట కొత్త యాప్‌ను తీసుకొచ్చింది. కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా దిల్లీలో దీన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించారు. రెండు నెలల పైలట్ రన్ పూర్తి చేసుకున్న అనంతరం ఈ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ప్రస్తుతం దిల్లీ-ఎన్​సీఆర్, గుజరాత్‌లో ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. వచ్చే రెండేళ్లలో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు విస్తరించనున్నారు.

ప్రైవేట్ సంస్థల్లా రైడ్ సంపాదనలో కమీషన్ తీసుకోకుండా, డ్రైవర్లు రోజుకు కేవలం 30 రూపాయలు ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీజుగా చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. డ్రైవర్లకు 5 లక్షల వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా, 5 లక్షల కుటుంబ ఆరోగ్య బీమా కల్పిస్తారు. డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో ధరలు పెంచే విధానం ఇందులో ఉండదు. సాధారణ క్యాబ్ సేవలతో పోలిస్తే ప్రయాణికులకు 20 నుంచి 30 శాతం తక్కువ ధరకే సేవలు అందుతాయి. ఇందులో కార్లు, ఆటో రిక్షాలు, బైక్ టాక్సీలను బుక్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది.

