విద్యార్థులపై లాఠీ ఛార్జ్, రామాలయ విరాళాల చోరీపై అమిత్ షా జవాబు చెప్పాలి- విపక్షాల డిమాండ్
రామాలయ విరాళాల చోరీ, విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్యలపై పార్లమెంట్ కాంప్లెక్స్లో విపక్ష నేతల నిరసన- వీటిపై అమిత్ షా సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్
Published : August 3, 2026 at 12:29 PM IST
Opposition Slams Amith Shah : కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పార్లమెంట్ సమావేశాలకు గైర్హాజరు అవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రతిపక్ష నేతలు సోమవారం పార్లమెంట్ ఆవరణలో నిరసన చేపట్టారు. విద్యార్థులపై పోలీసు లాఠీఛార్జి, రామాలయ విరాళాల చోరీ అంశాలపై అమిత్ షా జవాబు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. పార్లమెంట్ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద కాంగ్రెస్ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ, సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్తో సహా పలువురు విపక్ష నేతలు సోమవారం నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. "అమిత్ షా పార్లమెంట్కు ఎందుకు గైర్హాజరు అవుతున్నారు?", "అమిత్ షా జవాబ్ దో", "అమిత్ షా ఎక్కడికి వెళ్లారు" లాంటి పలు ప్రశ్నలు ఉన్న బ్యానర్లను ప్రదర్శించారు.
చందా చోర్, గద్దీ చోడ్
మరోవైపు అయోధ్య రామమందిర విరాళాల చోరీ అంశంపై ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని విపక్ష నేతలు తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. "చందా చోర్- గద్దీ చోడ్" (విరాళాల దొంగ, సింహాసనం వదిలి వెళ్లు) అనే నినాదం ఉన్న ప్లకార్డులను ప్రదర్శించారు.