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విద్యార్థులపై లాఠీ ఛార్జ్​​, రామాలయ విరాళాల చోరీపై అమిత్​ షా జవాబు చెప్పాలి- విపక్షాల డిమాండ్

రామాలయ విరాళాల చోరీ, విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్యలపై పార్లమెంట్ కాంప్లెక్స్​లో విపక్ష నేతల నిరసన- వీటిపై అమిత్​ షా సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్​

Opposition leaders raise slogans against Home Minister during Parliament protest
Opposition leaders raise slogans against Home Minister during Parliament protest (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 12:29 PM IST

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Opposition Slams Amith Shah : కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా పార్లమెంట్ సమావేశాలకు గైర్హాజరు అవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రతిపక్ష నేతలు సోమవారం పార్లమెంట్ ఆవరణలో నిరసన చేపట్టారు. విద్యార్థులపై పోలీసు లాఠీఛార్జి, రామాలయ విరాళాల చోరీ అంశాలపై అమిత్ షా జవాబు చెప్పాలని డిమాండ్​ చేశారు. పార్లమెంట్ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద కాంగ్రెస్ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ, సమాజ్​వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్​ యాదవ్​తో సహా పలువురు విపక్ష నేతలు సోమవారం నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. "అమిత్​ షా పార్లమెంట్​కు ఎందుకు గైర్హాజరు అవుతున్నారు?", "అమిత్​ షా జవాబ్​ దో", "అమిత్​ షా ఎక్కడికి వెళ్లారు" లాంటి పలు ప్రశ్నలు ఉన్న బ్యానర్లను ప్రదర్శించారు.

చందా చోర్, గద్దీ చోడ్​​
మరోవైపు అయోధ్య రామమందిర విరాళాల చోరీ అంశంపై ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని విపక్ష నేతలు తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. "చందా చోర్- గద్దీ చోడ్​" (విరాళాల దొంగ, సింహాసనం వదిలి వెళ్లు) అనే నినాదం ఉన్న ప్లకార్డులను ప్రదర్శించారు.

TAGGED:

POLICE EXCESSE AGAINST STUDENTS
RAM TEMPLE DONATION THEFT ROW
CHHANDA CHOR GADDI CHOR SLOGANS
OPPOSITION ON AMITH SHAH RESPONSE
OPPOSITION SLAMS AMITH SHAH

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