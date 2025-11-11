ETV Bharat / bharat

దిల్లీ పేలుడు కారకులను వేటాడతాం: అమిత్‌ షా

దిల్లీ పేలుడు వెనుక ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని వేటాడాలి- అధికారులను ఆదేశించిన హోంమంత్రి అమిత్ షా

Amith Shah Says Hunt Down Every Culprit
Amith Shah Says Hunt Down Every Culprit (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2025 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Amith Shah Says Hunt Down Culprit: దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన పేలుడు వెనుక ఎవరున్నా విడిచిపెట్టేదిలేదని ప్రధాని మోదీ హెచ్చరించిన వేళ, తాజాగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా అదే శైలిలో స్పందించారు. ఈ దాడి వెనుక ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని వేటాడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఇతర ప్రాంతాల్లో భద్రతపై ఉన్నతాధికారులతో మంగళవారం రెండు సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో పేలుడు జరిగిన తర్వాత నెలకొన్న పరిస్థితుల గురించి ఉన్నతాధికారులు అమిత్ షాకు వివరించారు.

అనంతరం ఆయన ఎక్స్​లో ట్వీట్​ చేశారు. 'సోమవారం సాయంత్రం దిల్లీలో కారు పేలుడు ఘటనపై సీనియర్​ స్థాయి అధికారులతో సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించాను. ఈ దుర్ఘటనకు పాల్పడిన ప్రతి నిందితుడిని వేటాడాలని అధికారులను ఆదేశించాను. పేలుడు ఘటనలో భాగస్వామ్యం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిపై దర్యాప్తు సంస్థలు ఉక్కుపాదం మోపుతాయి' అని అమిత్​ షా ట్వీట్​లో రాసుకొచ్చారు. ఈ మొత్తం ఘటనపై దర్యాప్తు చేయడానికి అత్యున్నత దర్యాప్తు సంస్థలు రంగంలోకి దిగాయని అంతకుముందు పేర్కొన్నారు. పేలుడు వెనుక ఉన్న కారణాలు తెలుసుకోవడానికి లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నాయని చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే కేంద్ర హోంశాఖ ఈ పేలుడు కేసును జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (నేషనల్​ ఇన్వెస్టిగేషన్​ ఏజెన్సీ)కు అప్పగించినట్లు సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

కాగా అమిత్​ షా నిర్వహించిన సమావేశాల్లో కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి గోవింద్​ మోహన్​, జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ డైరెక్టర్​ జనరల్ సదానంద్​ వసంత్​,​ ఇంటెలిజెన్స్​ బ్యూరో డైరెక్టర్​ తపన్ కుమార్​, దిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్​ సతీశ్​ గోల్చా పాల్గొన్నారు. అయితే ఈ భేటీలో జమ్మూకశ్మీర్​ డీజీపీ నళిన్​ ప్రభాత్​ వర్చువల్​గా హాజరయ్యారు. రెండో సమావేశంలోనూ దాదాపు ఈ ఉన్నతాధికారులే పాల్గొన్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

దర్యాప్తును వేగవంతం చేయండి: అమిత్​ షా
కారులోని మృతదేహాల నుంచి సేకరించిన డీఎన్​ఏ నమూనాలను సరిపోల్చాలని ఫోరెన్సిక్​ సైన్స్​ లాబోరేటరీ అధికారులను అమిత్​ షా ఆదేశించినట్లు సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అదేవిధంగా ఘటనకు సంబంధించి దర్యాప్తును వేగవంతం చేయాలని, వీలైనంత త్వరగా వివరాలను అందించాలని పేర్కొన్నట్లు తెలిపాయి. మంగళవారం ​జరిగిన సమీక్షల అనంతరం అమిత్ షా ఈ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

కాగా సోమవారం దిల్లీలో జరిగిన బాంబు పేలుడుతో దేశ రాజధాని ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. పేలుడు ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 12కు చేరింది. ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్‌ వద్ద జరిగిన పేలుడులో అక్కడికక్కడే 9 మంది మరిణించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిలో మరో ముగ్గురు మంగళవారం చనిపోవడంతో మృతుల సంఖ్య 12కు చేరినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఘటన అనంతరం దిల్లీ ఎల్‌ఎన్‌జేపీ ఆస్పత్రికి వెళ్లిన కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, బాధితులను పరామర్శించారు. వారి పరిస్థితి గురించి వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఘటనా స్థలిని పరిశీలించారు. పేలుడు ఘటనపై అన్ని కోణాల్లో సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇదిలా ఉండగా దాడికి పాల్పడ్డ నిందితులు పోలీసులకు దొరికిపోతాననే భయంతో ఆత్మాహుతి దాడికి దిగినట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు పలు కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు.

దిల్లీ పేలుడు- నిందితులను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టేది లేదు: ప్రధాని మోదీ

దిల్లీ పేలుడు ఘటనలో 12కి చేరిన మృతుల సంఖ్య- అమిత్ షా హైలెవెల్ మీటింగ్

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

