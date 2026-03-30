నక్సలిజం దాదాపు అంతమైంది- మిగిలినవారూ జనజీవన స్రవంతిలో కలవాల్సిందే: అమిత్‌ షా

Amit Shah (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 30, 2026 at 6:19 PM IST

Amit Shah Addresses On Naxalism : నక్సలిజం నిర్మూలనపై లోక్‌సభలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా ప్రసంగించారు. బస్తర్​లో నక్సలిజం దాదాపు అంతమైందని పేర్కొన్నారు. బస్తర్‌లో ప్రతి గ్రామంలో పాఠశాల ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. తెలంగాణలో అనేక మంది నక్సల్స్ నేతలు లొంగిపోయారని, అలాగే దేశంలోని నక్సల్స్ అందరూ ఆయుధాలు వీడి జనజీవనంలో కలవాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు.

కాంగ్రెస్‌ 60 ఏళ్లు అధికారంలో ఉన్నా ఆదివాసీల జీవితాల్లో మార్పు రాలేదన్న అమిత్​ షా, ఎన్​డీఏ వచ్చాకే గిరిజనుల జీవితాల్లో మార్పులు వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. తమ ప్రభుత్వం ఆదివాసీ, గిరిజన గ్రామాల్లో మౌలిక వసతులు కల్పించిందని చెప్పారు.


