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దేశ యువతకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు కల్పించడమే ప్రభుత్వ సంకల్పం: అమిత్ షా

యువత భవిష్యత్తు మోదీ ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమంటూ అమిత్ షా వ్యాఖ్యలు- నీట్ అంశంపై కమల్ హాసన్, రాజ్ ఠాక్రే, ఉద్ధవ్ ఠాక్రేలు కూడా కేంద్రంపై విమర్శలు

Amit Shah
Amit Shah (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 12:59 PM IST

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Amit Shah On Paper Leaks : దేశవ్యాప్తంగా నీట్ పేపర్ లీక్ ఆరోపణలు రాజకీయంగా వేడెక్కుతున్న వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పేపర్ లీక్ కేసుల్లో నిందితులకు వేగంగా శిక్షలు పడేలా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయానికి కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా మద్దతు తెలుపుతూ ఇది యువత సంక్షేమం, వారి ఉజ్వల భవిష్యత్తుపై మోదీ ప్రభుత్వ నిబద్ధతకు నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు.

'పారదర్శకత తీసుకురావడమే కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం'
గురువారం సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించిన అమిత్ షా, "యువత సంక్షేమం, వారి ఉజ్వల భవిష్యత్తు మోదీ ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశాలు. పేపర్ లీక్ కేసుల్లో దోషులపై వేగంగా విచారణ జరిపి, కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలన్న ప్రధాన మంత్రి నిర్ణయం ప్రభుత్వ నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తోంది" అని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, పేపర్ లీక్‌ల ద్వారా యువత భవిష్యత్తుతో చెలగాటం ఆడే వారిపై తీసుకుంటున్న ఈ చర్య దేశంలో ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని అమిత్ షా అభిప్రాయపడ్డారు. పోటీ పరీక్షలపై యువత నమ్మకాన్ని నిలబెట్టడం, పరీక్షా వ్యవస్థలో పారదర్శకత తీసుకురావడమే కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన వ్యాఖ్యల సారాంశం.

ఇదే అంశంపై బుధవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా కీలక ప్రకటన చేశారు. "దేశ యువత సంక్షేమం, వారి భవిష్యత్తు కంటే ముఖ్యమైనది మరొకటి లేదు. పేపర్ లీక్‌లకు పాల్పడిన వారికి వేగవంతమైన, కఠిన శిక్షలు పడేలా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించాం. దీనికి సంబంధించి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించాం. యువత భవిష్యత్తును దెబ్బతీయాలని చూసే ఎవరినీ వదిలిపెట్టం" అని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న నిరసనలే ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తున్నాయి. నీట్-యూజీ పరీక్షల్లో అక్రమాలు జరిగాయంటూ విద్యార్థి సంఘాలు, ప్రతిపక్ష పార్టీలు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు నిర్వహిస్తున్నాయి.

పలు రాష్ట్రాల్లో విద్యార్థులు వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసనలు తెలుపుతుండగా, ఈ అంశం పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలను కూడా ప్రభావితం చేస్తోంది. విపక్షాలు నీట్ పేపర్ లీక్ అంశంపై పార్లమెంట్‌లో సమగ్ర చర్చ జరపాలని పట్టుబడుతున్నాయి. దీంతో లోక్‌సభలో పలుమార్లు అంతరాయాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ, సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు సౌగత రాయ్, మహువా మొయిత్రాలు గురువారం లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాను కలిసి చర్చించారు.

అంతకుముందు ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో మాట్లాడిన స్పీకర్ ఓం బిర్లా, ప్రభుత్వం చర్చకు సిద్ధంగా ఉందని, సభా నియమావళి ప్రకారం ఏ విధంగా చర్చ నిర్వహించాలనుకుంటున్నారో విపక్షాలు సూచించాలని తెలిపారు. అయితే, వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి పేపర్ లీక్ అంశంతో పాటు విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్యలు, అయోధ్య రామాలయానికి సంబంధించిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో సభా కార్యకలాపాలు తరచూ నిలిచిపోతున్నాయి. ఇక బీజేపీ ఎంపీ రవిశంకర్ ప్రసాద్ కూడా ప్రధాని నిర్ణయాన్ని సమర్థించారు. యువత భవిష్యత్తు విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా కట్టుబడి ఉందని ఆయన చెప్పారు. పార్లమెంట్‌లో బహిరంగ చర్చకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని పేర్కొంటూ, విపక్షాలు అనవసర రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నాయని విమర్శించారు.

మరోవైపు, నీట్ అంశంపై సినీ నటుడు, మక్కల్ నీది మయ్యం వ్యవస్థాపకుడు కమల్ హాసన్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. "పిల్లలు ప్రశ్నలకు బదులుగా బారికేడ్లు, లాఠీలను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు ఒక దేశం విఫలమైనట్లే. చదువుకు బదులుగా కోచింగ్, ఆసక్తికి బదులుగా ఆందోళన, ప్రతిభకు బదులుగా నేరాలు చోటుచేసుకుంటే ఆ వ్యవస్థ కుళ్లిపోయినట్లే" అని ఆయన సోషల్ మీడియాలో పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల ఆందోళనలపై మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు కూడా వేడెక్కాయి. శివసేన (యూబీటీ) అధినేత ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ సేన అధినేత రాజ్ ఠాక్రే కలిసి జూలై 26న ముంబైలో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల ఆవేదనను వ్యక్తం చేస్తూ భారీ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు. విద్యార్థుల ఉద్యమం దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున విస్తరించిందని, ప్రభుత్వం రక్షణాత్మక వైఖరిని అవలంబిస్తోందని వారు ఆరోపించారు.

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