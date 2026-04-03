'ఒక్కో గిరిజన కుటుంబానికి ఆవు, గేదె ఇస్తాం'- అసోం ఓటర్లకు అమిత్ షా హామీలు
ఏప్రిల్ 9న అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్- ఈ క్రమంలో ఎన్నికల ప్రచార సభలో పాల్గొన్న కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా- కాంగ్రెస్ పార్టీపై తీవ్ర విమర్శలు
Published : April 3, 2026 at 5:38 PM IST
Amit Shah Promise For Assam Voters : అసోంలో వరుసగా మూడోసారి బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే రాష్ట్రంలో చొరబాటుదారులను అరికడుతుందని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా తెలిపారు. అలాగే చొరబాటుదారులను అసోం నుంచి వెనక్కి పంపుతుందని వెల్లడించారు. గిరిజన వర్గాల అభివృద్ధి, సంక్షేమంపై దృష్టి సారిస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లాలో ఒక పెద్ద డెయిరీని ఏర్పాటు చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. ప్రతి గిరిజన కుటుంబానికి ఒక ఆవు, ఒక గేదెను ఇస్తుందని స్పష్టం చేశారు. అసోంను కాంగ్రెస్ పార్టీ చొరబాటుదారులకు అడ్డాగా మార్చిందని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు అసోంలోని గోల్పారాలో జరిగిన బహిరంగ సభలో అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు.
"కాంగ్రెస్ అసోంను చొరబాటుదారులకు కేంద్రంగా మార్చింది. వారి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే గిరిజన ప్రాంతాల్లోకి కూడా చొరబాటుదారులు వస్తారు. వరుసగా మూడోసారి బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చొరబాటుదారులను ఎంపిక చేసి వెనక్కి పంపుతుంది. చొరబాటుదారులందరినీ గుర్తించాం. ప్రస్తుతం సమయం కొంచెం తక్కువగా ఉంది. మాకు ఐదేళ్ల సమయం ఇవ్వండి. మేము గుర్తించిన చొరబాటుదారులను దేశం నుంచి వెళ్లగొడతాం. కాంగ్రెస్ పాలనలో గిరిజన సమాజ అభివృద్ధికి కేటాయించిన బడ్జెట్ రూ. 25,000 కోట్లు. నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం దాన్ని రూ. 1.38లక్షల కోట్లకు పెంచింది" అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Goalpara, Assam | Addressing a public meeting in Dudhnoi, Union Home Minister Amit Shah says, " the congress party comes here time and again to contest elections but never once spoke about the welfare of the tribal community. 75 years had passed, but they never made a… pic.twitter.com/1AmuAuHHHu— ANI (@ANI) April 3, 2026
గిరిజనుల సంక్షేమం గురించి కాంగ్రెస్ మాట్లాడదు : అమిత్ షా
కాంగ్రెస్ పదేపదే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అసోంకు వస్తుందని, కానీ ఇక్కడి గిరిజనుల సంక్షేమం గురించి ఒక్కసారి కూడా మాట్లాడలేదని అమిత్ షా ఆరోపించారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 ఏళ్లు గడిచాయని, కానీ వారు (కాంగ్రెస్) ఒక్క గిరిజన మహిళనూ రాష్ట్రపతిని చేయలేదని అన్నారు. కేవలం ప్రధాని మోదీ మాత్రమే గిరిజన సోదరి ద్రౌపదీ ముర్మును రాష్ట్రపతిని చేశారని వెల్లడించారు. చొరబాటుదారులు నాలుగు పెళ్లిళ్లు చేసుకోకుండా ఉమ్మడి పౌరస్మృతి(యూసీసీ) ద్వారా అడ్డుకునే వీలు ఉంటుందని షా వ్యాఖ్యానించారు. ఆదివాసీల అభివృద్ధి కోసం ప్రధాని మోదీ, అసోం ముఖ్యమంత్రి రోడ్ మ్యాప్ సిద్ధం చేశారని తెలిపారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో యూసీసీని బలవంతంగా రుద్దుతారంటూ కాంగ్రెస్ చేస్తున్న ప్రచారంపై ఆయన మండిపడ్డారు.
VIDEO | Goalpara, Assam: Union Home Minister Amit Shah (@AmitShah), addressing a public gathering, said, " the congress party comes here today to contest elections, but it never spoke about the welfare of tribal communities. for 75 years, they never made any tribal woman the… pic.twitter.com/idp0GL0WFF— Press Trust of India (@PTI_News) April 3, 2026
"దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న గిరిజన వర్గాల కళ, సంస్కృతి, వంటకాలు, వస్త్రధారణ, సంగీతం, నృత్యాలను ప్రధాని మోదీ ప్రపంచ వేదికపై ప్రోత్సహించారు. ఈ దుధ్నోయ్ నదిని పాల నది అని పిలుస్తారు. అందుకే దీనికి దుధ్నోయ్ అనే పేరు వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక్క డెయిరీ అయినా ఉందా?. రాష్ట్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే అసోంలో ప్రతి జిల్లాలోనూ ఒక డెయిరీని ఏర్పాటు చేస్తుంది. అలాగే ప్రతి గిరిజన కుటుంబానికి ఒక ఆవు, ఒక గేదెను అందిస్తుంది" అని అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు.
వివక్ష లేని పాలనను అందించడానికి ఎన్డీఏ కృషి : యూపీ సీఎం యోగి
బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం దేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి కృషి చేసిందని ఉత్తర్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ తెలిపారు. అలాగే ఎన్డీఏ సర్కార్ సేవా దృక్పథంతో వివక్ష లేని పాలనా ప్రయోజనాలను దేశంలోని ప్రతి పౌరుడికి అందించడానికి కృషి చేస్తోందన్నారు. డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం గత పదేళ్లలో అసోం పునరుజ్జీవాన్ని సాకారం చేయడానికి తన నిబద్ధతను చాటుకుందని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ తన పాలనలో అసోంలో అరాచకత్వం, అల్లర్లు, చొరబాట్లను ప్రోత్సహించిందని ఆరోపించారు. తద్వారా అసోంలో పౌరుల భద్రతకు ఆటంకం కలిగించిందని మండిపడ్డారు. బార్పేటలో జరిగిన బహిరంగ సభలో యోగి పాల్గొని ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
#WATCH | Assam: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath holds a public rally in Barpeta ahead of elections.— ANI (@ANI) April 3, 2026
VIDEO | Assam polls: “NDA stands for development, protection and good governance, but Congress-led govt backed unrest and infiltration,” says UP CM Yogi Adityanath (@myogiadityanath) at poll rally in Barpeta.#AssemblyPollsWithPTI#AssamPollsWithPTI— Press Trust of India (@PTI_News) April 3, 2026
కాంగ్రెస్పై నితిన్ నబీన్ మండిపాటు
అసోంకు దక్కాల్సిన హక్కులు దక్కేలా చూడటానికి తాము పోరాడుతామని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ కామరూప్లో జరిగిన బహిరంగ సభలో వ్యాఖ్యానించారు. ఆనాటి కాంగ్రెస్ సర్కార్ అక్రమంగా చొరబాటుదారులకు అప్పగించిన భూములను తిరిగి అసోం ప్రజలకు అప్పగించడానికి హిమంత బిశ్వశర్మ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ సర్కార్ కృషి చేసిందని కొనియాడారు.
#WATCH | Kamrup, Assam | BJP National President Nitin Nabin says, " we will fight to ensure assam gets its due. if anyone has worked to return to the people of assam the land that was usurped and handed over to infiltrators by the congress government of that time, it is the… pic.twitter.com/4UJeXT5Ufo— ANI (@ANI) April 3, 2026
అసోంలో ఎన్డీఏ హ్యాట్రిక్ ఖాయం : కేంద్ర సహాయ మంత్రి పవిత్ర
అసోంలోని ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ ప్రజలు తమను ఆశీర్వదిస్తున్నారని కేంద్ర సహాయ మంత్రి పవిత్ర మార్గరీటా తెలిపారు. వరుసగా మూడోసారి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమే అధికారం చేపట్టబోతోందని తమకు పూర్తి నమ్మకం ఉందన్నారు. నజీరా నియోజకవర్గంలో బీజేపీ అభ్యర్థి మయూర్ బోర్గొహైన్ కనీసం 30,000 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధిస్తారని అంచనా వేశారు.
కాగా, అసోంలో ఏప్రిల్ 9న ఒకే విడతలో ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది. మే 4న ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. అధికార ఎన్డీఏ హ్యాట్రిక్ కొట్టేందుకు శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తోంది. పదేళ్ల తర్వాత అధికారాన్ని చేజిక్కించికునేందుకు విపక్ష కాంగ్రెస్ కూటమి సర్వశక్తులు ఒడ్డుతోంది.
తమిళనాడు BJP అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల-బరిలో తమిళసై- అన్నామలై పేరు మిస్సింగ్!
అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ- రాజకీయ లబ్ది కోసమే ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాలు: BJPపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు