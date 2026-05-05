బంగాల్ పరిశీలకుడిగా అమిత్షా- అసోంకు జేపీ నడ్డా : బీజేపీ అధిష్ఠానం నిర్ణయం
శాసనసభాపక్ష నేతల ఎన్నికపై బీజేపీ అధిష్ఠానం దృష్టి సారింపు- అసోం పరిశీలకుడిగా కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డా- సహపరిశీలకుడిగా హరియాణా ముఖ్యమంత్రి నాయబ్ సింగ్ సైనీ- బీజేపీ ప్రకటన
Published : May 5, 2026 at 4:32 PM IST
BJP Observers For West Bengal : బంగాల్, అసోం, పుదుచ్చేరిలో విజయం సాధించటంతో శాసనసభాపక్ష నేతల ఎన్నికపై బీజేపీ అధిష్ఠానం దృష్టిసారించింది. ముఖ్యంగా దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన బంగాల్లో ఎన్నికల్లో హ్యాట్రిక్ సాధించిన బీజేపీ ఆ రాష్ట్రంలో కేంద్ర పరిశీలకులను నియమించింది. ఈ సందర్భంగా బంగాల్ పరిశీలకుడిగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా, సహపరిశీలకుడిగా ఒడిశా సీఎం మోహన్ చరణ్ మాంఝీని నియమించింది. బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి అంశంపై పరిశీలకులు తొలుత ఎమ్మెల్యేలతో చర్చించనున్నారు. అనంతరం శాసనసభాపక్షనేతను ఎన్నుకోనున్నారు.
అసోం పరిశీలకుడిగా కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డా, సహపరిశీలకుడిగా హరియాణా ముఖ్యమంత్రి నాయబ్ సింగ్ సైనీని నియమిస్తూ బీజేపీ ప్రకటన విడుదలు చేసింది. అసోంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీజేపీ చరిత్ర సృష్టించింది. దీంతో మరోసారి హిమంతబిశ్వశర్మ ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిరోహించే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, పుదుచ్చేరి పరిశీలకుడిగా కేంద్రమంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయను నియమించింది.
STORY | Amit Shah named BJP's central observer for election of legislative party leader in West Bengal— Press Trust of India (@PTI_News) May 5, 2026
The BJP on Tuesday named Union Home Minister Amit Shah as the party's central observer for election of its legislative party leader in West Bengal.
READ:… pic.twitter.com/sZ5eRtTWGD