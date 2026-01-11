ప్రపంచమంతా అనిశ్చితి ఉన్నా భారత్లో మాత్రం స్థిరత్వం : ప్రధాని మోదీ
వైబ్రెంట్ గుజరాత్ ప్రాంతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన మోదీ- మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించే దిశగా భారత్ పయనం
Published : January 11, 2026 at 5:33 PM IST
PM Modi on Indian Economy : ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితి నెలకొన్న సమయంలో భారత్ రాజకీయ స్థిరత్వం, సుస్థిరతతో ఉందన్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. ప్రపంచంలోనే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో భారత్ ఒకటని అన్నారు. త్వరలోనే మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించే దిశగా పయనిస్తుందని వెల్లడించారు. ప్రస్తుత సమయంలో మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు, పరిశ్రమలకు సిద్ధంగా ఉన్న కార్మిక శక్తి అత్యంత అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఆదివారం గుజరాత్ కఛ్లో ఏర్పాటు చేసిన వైబ్రెంట్ గుజరాత్ ప్రాంతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన అనంతరం ప్రసంగించారు.
#WATCH | Rajkot, Gujarat | At the Vibrant Gujarat Regional Conference, Prime Minister Narendra Modi says, " ... today's india is working rapidly towards the goal of becoming developed, and the 'reform express' plays a very big role in achieving this goal of ours. reform express… pic.twitter.com/GL47JCFAqo— ANI (@ANI) January 11, 2026
#WATCH | Rajkot, Gujarat | At the Vibrant Gujarat Regional Conference, Prime Minister Narendra Modi says, " ...i have been saying this for a long time, if you delay it, don't blame me. in saurashtra-kutch, your every investment will contribute to the development of gujarat and the… pic.twitter.com/Xsyc6Ttelo— ANI (@ANI) January 11, 2026
"ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించేందుకు భారత్ వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇప్పుడు ఉన్న డేటా ప్రకారం భారత ప్రగతిపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆశలు పెట్టుకున్నాయని స్పష్టమవుతోంది. భారత్ ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ. ద్రవ్యోల్బణం అదుపులో ఉంది. వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాయి. పాల ఉత్పత్తిలో మనం ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నాం. జనరిక్ మందుల ఉత్పత్తిలో నంబర్ వన్గా ఉన్నాం. ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా వ్యాక్సిన్లు ఉత్పత్తి చేస్తున్న దేశం భారత్. గత 11 ఏళ్లుగా భారత వృద్ధి గణాంకాలు ప్రకారం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మొబైల్ డేటా వినియోగదారు భారత్. మన యూపీఐ ప్రపంచంలోనే రియల్ టైమ్ డిజిటల్ లావాదేవీల్లో మొదటిగా రికార్డ్ సాధించింది. ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద మొబైల్ ఉత్పత్తిదారుగా భారత్ నిలిచింది. ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద స్టార్టప్ వ్యవస్థగా భారత్, మూడో అతిపెద్ద పౌరవిమానయాన మార్కెట్గా ఉంది."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
"అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారేందుకు భారత్ వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ లక్ష్యాన్ని అందుకోవడంలో సంస్కరణలే కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అంతర్జాతీయ నిపుణులు, సంస్థలు భారత్ ప్రగతి పథంలో పయనిస్తోందని చెబుతున్నారు. భారత్ను ఐఎంఎఫ్ ప్రపంచ వృద్ధికి ఇంజిన్గా అభివర్ణించింది. భారత రేటింగ్స్ను 18 ఏళ్ల తర్వాత ఎస్ అండ్ పీ సవరించింది. ఫిచ్ రేటింగ్స్ కూడా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరత్వాన్ని అభినందించింది. మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు కార్మిక శక్తి కూడా అవసరం ఉంది." అని ప్రధానమంత్రి మోదీ అన్నారు.