ఇంధనాన్ని ఆదా చేయండి- బంగారం కొనుగోళ్లను తగ్గించండి : ప్రధాని మోదీ పునరుద్ఘాటన

పౌరులు ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించాలి- ప్రజా రవాణాకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ఎక్కువగా ఉపయోగించాలి- బంగారం కొనుగోళ్లను వాయిదా వేయాలని- వడోదరలో సభలో ప్రధాని వ్యాఖ్యలు

Prime Minister Narendra Modi
Prime Minister Narendra Modi
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 11, 2026 at 9:22 PM IST

PM Repeats Call For Saving Fuel : పశ్చిమాసియా సంక్షోభం నేపథ్యంలో, పౌరులు ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించాలని, ప్రజా రవాణాకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ఎక్కువగా ఉపయోగించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పునరుద్ఘాటించారు. అలాగే, బంగారం కొనుగోళ్లను వాయిదా వేయాలని ప్రజలను కోరారు. విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే వస్తువుల వాడకాన్ని తగ్గించుకోవాలని సూచించారు. వడోదరలో నిర్వహించిన సభలో ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

