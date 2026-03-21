గ్యాస్ లిసిండర్ లేకపోయినా నో ప్రోబ్లమ్- ఇలా వంట చేసుకోవచ్చు- 15ఏళ్లుగా అదే పనిచేస్తున్న ప్రహ్లాద్ ఫ్యామిలీ!
ఎల్పీజీ కొరత సమయంలో ఆదర్శంగా నిలిస్తున్న మహారాష్ట్రకు చెందిన ఓ కుటుంబం- గత 15 ఏళ్లుగా గ్యాస్ సిలిండర్ లేకుండానే జీవనం- బయోగ్యాస్ వినియోగిస్తూ ఆదర్శంగా నిలిస్తోన్నారు ప్రహ్లాద్ కుటుంబ సభ్యలు
Published : March 21, 2026 at 8:29 PM IST
Biogas Plant For LPG Shortage Solution : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తల కారణంగా దేశంలో ఎల్పీజీ కొరతపై ఆందోళనలు కలిగిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో ధరలు సైతం పెరిగిపోతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో సిలిండర్ల కోసం ప్రజలు బారులు తీసుకున్నా దృశ్యాలు కూడా చూస్తున్నాం. కొన్ని ప్రాంతాల్లో రెస్టారెంట్లు మూతపడటం, మెనూలు తగ్గించడం వంటి చేస్తున్నారు. ఇక ప్రజలకు గ్యాస్ రీఫిల్ సమస్య ఒక వైపు అయితే మరోవైపు బ్లాక్ మార్కెటింగ్ కూడా పెరిగింది. ఈ క్రమంలోనే మహారాష్ట్రకు చెందిన ఓ కుటుంబం సుస్థిర పరిష్కారంతో ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. గత 15 ఏళ్లుగా సిలిండర్ లేకుండానే బయోగ్యాస్ను ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనంగా వినియోగిస్తోంది.
ఇంధనం మాత్రమే కాదు
నాందేడ్లోని సింధి గ్రామానికి చెందిన ప్రహ్లాద్ పుయాద్ కుటుంబం పూర్తిగా బయోగ్యాస్పై ఆధాపపడి జీవిస్తోంది. 35 మంది సభ్యులు ఉన్న చాలా సంవత్సరాలుగా పర్యావరణ అనుకూల ప్రత్యామ్నాయాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆవు ఎరువును ఉపయోగించి ఇంట్లోనే గ్యాస్ తయారు చేస్తున్నారు. ఈ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ను వారు సుమారు 15 సంవత్సరాల క్రితమే ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. గ్యాస్ తయారీ తర్వాత మిగిలిన ఎరువును ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్గా వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో వ్యవసాయ ఖర్చులు కూడా తగ్గుతున్నాయని ప్రహ్లాద్ పుయాద్ తెలిపారు.
'నేను 15 ఏళ్ల క్రితం ఈ గ్రామానికి వచ్చాను. ఆ సమయంలో మాకు ఒక పశువుల పాక ఉండేది. ఆవు పేడ సులభంగా లభించడం చూసి బయోగ్యాస్ ప్లాంటును ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన వచ్చింది. మేం ముగ్గురు అన్నదమ్ములం. మాది చాలా పెద్ద కుటుంబం 35 మంది ఉంటాం. అందుకే నేను పట్టణానికి వెళ్లి ఈ ప్లాంటును ఎలా ఏర్పాటు చేయాలో సమాచారాన్ని సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నా. వివరాలు సేకరించా. ఆ తర్వాత 8 అడుగుల పొడవు, 8 అడుగుల వెడల్పు గల మూడు గుంతలను ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేశా. ప్రతి మూడు రోజులకు 20 నుంచి 30 కిలోల ఆవు పేడను సేకరిస్తున్నారు. అలా పేడ నుంచి బయోగ్యాస్ను తయారు చేస్తున్నాం' అని ప్రహ్లాద్ తెలిపారు.
గ్రామీణ ప్రాంతాలకు పిలుపు
ఈ సంక్షోభం సమయంలో గ్యాస్ కొరతను అధిగమించడానికి ప్రత్యామ్నాయాలకు మారాలని ప్రహ్లాద్ పుయాద్ కుంటుంబం సూచిస్తోంది. బయోగ్యాస్ సురక్షితమని, అలాగే చౌకగా, సౌకర్యవంతమైనది చెబుతోంది. గ్రామాల్లో పశువులు ఉండటంతో సులభంగా అమలు చేయవచ్చని తెలిపింది. ఇంధన ఖర్చులు కూడా గణనీయంగా తగ్గుతాయని పేర్కొంది.
బయోగ్యాస్పై అవగాహన
ఇంట్లో బయోగ్యాస్ను ఉపయోగించడంపై స్పూర్తి పొందిన కుటుంబంలో అందికన్నా చిన్నదైన ప్రహ్లాద్ కూతురు, రెజ్లర్ ప్రణాళి అవగాహన పెంచుతోంది. దేశ్యాప్తంగా ప్రయాణిస్తూ, తన అనుభవాన్ని ప్రజలతో పంచుకుంటుంది. 'నేను ఉత్తర భారత్లోని కొన్ని రెజ్లింగ్ టోర్నమెంట్లకు వెళ్తుంటా. అక్కడ బయట భోజనం చేస్తాను. గ్యాస్ కొరత కారణంగా రెస్టారెంట్లు కట్టెలు వాడాల్సి వస్తోందని గమనించాను. దీనివల్ల ఆహార ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. వారు కూడా బయోగ్యాస్ను ఉపయోగిస్తే ఈ సమస్యలను అధిగమించగలరని నాకు నమ్మకం ఉంది. మా ఇంట్లో నేను పుట్టినప్పటి నుంచి గ్యాస్ సిలిండర్ ఉపయోగించడం చూడలేదు. ఎందుకంటే మా ఇంట్లో బయోగ్యాస్ వాడుతున్నారు' అని ప్రణాళి తెలిపింది.
బయోగ్యాస్ తయారీ ఇలా
సేకరించిన ఆవు పేడను, నీటిని 1:1 నిష్పత్తిలో కలిపి సజాతీయ మిశ్రమంగా మారుస్తారు. దీన్ని భూగర్భంలో తవ్విన ప్రత్యేక గొయ్యి (డైజెస్టర్ ట్యాంకు)లో నిల్వ చేస్తారు. ఆ గుంతలోకి గాలి కూడా చొరబడకుండా ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆక్సిజన్ లేని వాతావరణంలో ఆ ట్యాంకులోని పేడను బ్యాక్టీరియా విచ్చిన్నం చేస్తుంది. ఫలితంగా పేడ నుంచి బయోగ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఉత్పత్తి అయిన గ్యాస్ను డైజెస్టర్ ట్యాంకుకు మరో వైపున అమర్చిన పైపుల ద్వారా మీథేన్ గ్యాస్ అనేది వంటగ్యాస్ స్టవ్లోకి చేరుతుంది.