వెల్డర్ అద్భుత ఆవిష్కరణ- యూజ్డ్ ఇంజిన్ ఆయిల్తో పనిచేసే 'మొబిల్ స్టవ్' తయారీ- రూ.15 ఖర్చుతో 2రోజుల వంట!
గ్యాస్ కొరత వేళ అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ చేసిన ఒడిశాకు చెందిన వెల్డర్- మొబిల్ స్టవ్ను తయారుచేసిన భాస్కర్- యూజ్డ్ ఇంజిన్ ఆయిల్తో పనిచేస్తున్న స్టవ్
Published : April 8, 2026 at 2:23 PM IST
Odisha Innovator Mobil Stove : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం అంతకంతకూ ముదురుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలో ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరత ఏర్పడుతుందని, అలాగే గ్యాస్ బండల రేట్లు పెరుగుతాయని ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే ఒడిశాకు చెందిన ఓ వెల్డర్ వంట కోసం గ్యాస్కు ప్రత్యామ్నాయాన్ని కనుగొన్నాడు. వాడిన (యూజ్డ్) ఇంజిన్ ఆయిల్తో పనిచేసే చౌకైన మొబిల్ స్టవ్ను అభివృద్ధి చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఈ క్రమంలో ఆ స్టవ్ ఎలా పనిచేస్తుంది? దాని ధర ఎంత? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఇంటి అవసరాలకు ఉపయోగపడే స్టవ్
ఖుర్ధా జిల్లాలోని గెడియపల్లి గ్రామానికి చెందిన భాస్కర్ చంద్ర ప్రధాన్ వెల్డర్. అతడు వాడిన్ ఇంజిన్ ఆయిల్తో మండే 'మొబిల్ స్టవ్'ను తయారుచేశాడు. వెల్డర్ అయిన భాస్కర్ తన పని కోసం గ్యాస్ పొందడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న తర్వాత గ్యాస్కు ప్రత్యామ్నాయం కోసం అన్వేషించాడు. అందుకోసం ఆన్లైన్ వీడియోలను చూశాడు. అందుబాటులో ఉన్న వనరులతో ప్రయోగాలు చేశాడు. ఆఖరికి ఒక ఇనుప పాత్రను ఉపయోగించి, వంట కోసం స్థిరమైన మంటను ఇచ్చే ఒక బర్నర్ వ్యవస్థను తయారు చేసి జెట్ శైలి స్టవ్ను (మొబిల్ స్టవ్ను) రూపొందించాడు. ఇది ఇంటి అవసరాలకు, చిన్న చిన్న ఫుడ్ స్టాల్స్, టీ షాపులు నడిపేవారికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ సంక్షోభ సమయంలో సిలిండర్లు సకాలంలో అందనప్పుడు ప్రత్యామ్నాయంగా దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు.
తక్కువ ఖర్చుతో వంట : భాస్కర్
ఈ స్టవ్ లీటరుకు సుమారు రూ. 10-రూ. 15 ఖరీదు చేసే యూజ్డ్ ఇంజిన్ ఆయిల్తో పనిచేస్తుందని భాస్కర్ చంద్ర ప్రధాన్ తెలిపాడు. ఈ స్టవ్పై ఐదుగురు సభ్యులున్న కుటుంబం అతి తక్కువ ఖర్చుతో రెండు రోజుల వరకు వంట చేసుకోవచ్చని వెల్లడించారు. ఈ స్టవ్ మంట ఎల్పీజీ స్టవ్ మాదిరిగానే ఉంటుందని చెప్పాడు. ఈ స్టవ్ ధర రూ. 3,000 అని పేర్కొన్నాడు.
"గృహ వినియోగం, ఎక్కువ మొత్తంలో వంట చేయడానికి అనువైన పెద్ద స్టవ్ల కోసం నాకు అభ్యర్థనలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరతతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి ఈ స్టవ్ మంచి ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది. తక్కువ ఖర్చుతో వంట అయిపోతుంది. వాహనాలకు సర్వీసింగ్ చేసిన తర్వాత వాడిన ఇంజిన్ ఆయిల్ను తరచుగా పారేస్తారు. అయితే అదే ఇంజిన్ ఆయిల్ ఈ స్టవ్కు ఇంధనంగా పనికొస్తుంది. నేను తయారుచేసిన స్టవ్ను ప్రజలు ఇప్పుడు వాడుతున్నారు. అవసరమైతే నేను పెద్ద స్టవ్లను కూడా తయారు చేస్తాను." అని భాస్కర్ వెల్లడించాడు.
అయితే భాస్కర్ ఈ ఆవిష్కరణకు ఓ వ్యక్తిగత సంఘటనకు సంబంధం ఉంది. గ్యాస్ సిలిండర్ పేలడంతో భాస్కర్ తన కుటుంబ సభ్యుడిని కోల్పోయాడు. ఆ సంఘటనే మరింత సురక్షితమైన గ్యాస్ ప్రత్యామ్నాయం గురించి ఆయన్ను ఆలోచించేలా చేసింది. అయితే, ఇంజిన్ ఆయిల్ను మండించడం వల్ల ఉద్గారాలు వెలువడొచ్చని, కాబట్టి విస్తృతంగా మొబిల్ స్టవ్ను వాడే ముందు దాని భద్రత, పర్యావరణ ప్రభావాన్ని అంచనా వేయాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
భాస్కర్పై ప్రశంసలు
చదివిందే తక్కువే అయినప్పటికీ భాస్కర్ మంచి ఆవిష్కరణ చేశాడని స్థానికుడు మిహిర్ రంజన్ మహాపాత్ర కొనియాడాడు. చాలా మంది మొబిల్ స్టవ్ను తమ ఇళ్లలో ఉపయోగిస్తున్నారని చెప్పాడు. కానీ దీనికి సాంకేతిక నిపుణుల ఆమోదం, ట్రయల్ రన్ అవసరమని అభిప్రాయపడ్డాడు. వృత్తి పరంగా శిక్షణ పొందిన ఇంజినీర్కు భాస్కర్ ఏ మాత్రం తక్కువ కాదని వ్యాఖ్యానించాడు. వ్యర్థ పదార్థాలను ఉపయోగపడే ఇంధనంగా మార్చే ఈ ఆవిష్కరణ నిజంగా ప్రశంసనీయమని అన్నాడు.
కాగా, గ్యాస్ సరఫరాలో అంతరాయం, ధరల పెరుగుదల వంటి సమయాల్లో ఇలాంటి మొబిల్ స్టవ్లు ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇటువంటి స్టవ్లు విపత్కర సమయాల్లో తాత్కాలికంగా పనికొస్తాయని అంటున్నారు. అయితే వీటి దీర్ఘకాలిక మనుగడ భద్రతా ప్రమాణాలపై ఆధారపడి ఉంటాయని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
