హర్మూజ్ సంక్షోభం వేళ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం- గ్యాస్​ పైప్​లైన్ విస్తరణకు కొత్త ఆదేశాలు

దేశవ్యాప్తంగా గ్యాస్ పైప్‌లైన్ల విస్తరణకు కేంద్రం ఆదేశాలు- ఇంధన భద్రత బలోపేతమే లక్ష్యంగా కొత్త ఆదేశాలు జారీ

New Pipeline Order In India
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 25, 2026 at 10:43 AM IST

New Pipeline Order In India : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు, హర్మూజ్​ జలసంధి వద్ద ఏర్పడిన అంతరాయం కారణం వల్ల ప్రపంచ దేశాలు చమురు సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో దేశీయ ఇంధన భద్రతను బలోపేతం చేయడానికి కేంద్రం ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సహజ వాయువు, పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల పంపిణీకి సంబంధించిన పైప్‌లైన్‌ల నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయడానికి కొత్త ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు, అలాగే హర్మూజ్ వద్ద ఏర్పడిన అంతరాయాల కారణంగా తీసుకున్న నిర్ణయంగా ప్రభుత్వం తెలిపింది. దేశవ్యాప్తంగా పైప్​లైన్​ ప్రాజెక్టుల్లో ప్రధాన సమస్యగా ఉన్న అనుమతుల ఆలస్యం, భూసేకరణ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు కొత్త విధానాన్ని కేంద్రం తీసుకొచ్చింది. అనుమతుల కోసం స్థిరమైన టైమ్​లైన్, పారదర్శక, పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలమైన విధానాన్ని కూడా ఇది అందిస్తుంది. కొత్త డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్డర్​ ద్వారా అన్ని అనుమతులకు ఒకే విధమైన ప్రమాణాలు, కాలపరిమితులు అమలు చేస్తారు. దీంతో సమయానికి అనుమతులు లభించేలా చర్యలు తీసుకుంటారు.

అధికారుల ఆలస్యాలకు చెక్
అయితే నిర్ణీత కాలంలో స్పందన లేకపోతే 'డీమ్డ్ అప్రూవల్' అనే విధానాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టారు. నిర్ణీత గడువులో సంబంధిత అధికారి స్పందించకపోతే డీమ్డ్​ అప్రూవల్ నిబంధన కింద ఆటోమేటిక్​గా ఆమోదం లభించినట్లే అవుతుంది. ఈ చర్యల వల్ల పైప్​లైన్ నిర్మాణ సంస్థలకు ఎదురవుతున్న ఆలస్యాలు, అనిశ్చితి గణనీయంగా తగ్గుతాయని అధికారులు తెలిపారు. రాష్ట్రాలు, స్థానిక సంస్థలు మధ్య ఒకే విధమైన సమగ్ర వ్యవస్థను తీసుకురావడం ద్వారా ప్రాజెక్టులు వేగంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.

గ్యాస్ మౌలిక వసతులకు పెద్ద ఊతం
కొత్త ఆదేశాల వల్ల దేశవ్యాప్తంగా గ్యాస్ మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి వేగవంతం కానుంది. సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (సీజీడీ) నెట్‌వర్క్ విస్తరణ ట్రంక్ పైప్‌లైన్‌ల నిర్మాణానికి ఊతం లభించనుంది. దీని ద్వారా లాస్ట్​ మైల్​ కనెక్టివిటీ మెరుగుపడి గృహాలు, పరిశ్రమలు, రవాణా రంగాలకు పైప్​లైన్ గ్యాస్ సరఫరా మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి రానుంది.

'డిగ్ అండ్ రిస్టోర్' విధానం
పైప్‌లైన్ పనుల వల్ల ప్రజలకు కలిగే ఇబ్బందులను తగ్గించేందుకు 'డిగ్ అండ్ రిస్టోర్' లేదా 'డిగ్​ అండ్ పే' విధానం ప్రవేశపెట్టారు. దీని ద్వారా భూమి యజమానులకు, స్థానిక సంస్థలకు నష్టపరిహారం, పునరుద్ధరణపై స్పష్టమైన నిబంధనలు అమలు చేస్తారు. దీంతో ఆస్తి, పర్యావరణానికి కలిగే అంతరాయాలపై ప్రజల్లో ఉన్న ఆందోళనలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.

ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్‌పై ప్రత్యేక దృష్టి
ఈ కొత్త విధానం ద్వారా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్‌ మరింత మెరుగుపడుతుందని కేంద్రం భావిస్తోంది. కొత్త ఆదేశం ప్రకారం అమలు ప్రక్రియను మరింత సరళీకృతం చేసి, పెట్టుబడిదారులకు అనుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించేందుకు చర్యలు తీసుకోనున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రాజెక్ట్ డెవలపర్​లపై అధిక ఆర్థిక భారం పడకుండా బ్యాంకు గ్యారంటీ వంటి రక్షణ చర్యలను ప్రవేశపెట్టారు.

వినియోగదారులకు ప్రయోజనాలు
ఈ ఆదేశం ద్వారా వినియోగదారులకు వేగంగా పైప్​లైన్ గ్యాస్ కనెక్షన్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. అలాగే, అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాల్లో గృహాలను క్రమంగా ఎల్​పీజీ నుంచి పైప్‌లైన్ గ్యాస్‌కి మార్పు చేయాలని ప్రణాళికలు రూపొందించారు. పైప్‌లైన్ కనెక్టివిటీ లేని ప్రాంతాల్లో కూడా వినియోగదారులు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేలా సరఫరాలో సౌలభ్యం కల్పించే విధానాలు కూడా ఉన్నాయి. పైప్‌లైన్ నిర్మాణానికి సంబంధించి స్థానిక సంస్థలు అనవసరంగా అనుమతులను నిరాకరించకుండా నిరోధించే నిబంధనలు ఇందులో ఉన్నాయి. అలాగే, ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన వివాదాలను తగ్గించేందుకు ప్రత్యేక అధికారుల ద్వారా పారదర్శకమైన వివాద పరిష్కార వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

