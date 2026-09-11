స్టార్టప్ల కోసం భారత్లో ప్రపంచస్థాయి ఎకోసిస్టమ్- బ్రిక్స్ దేశాలు దీన్ని వాడుకోవచ్చు: మోదీ
బ్రిక్స్ బిజినెస్ ఫోరమ్లో ఈ మేరకు మోదీ ప్రసంగం
Published : September 11, 2026 at 6:26 PM IST
PM Modi Talks Brics Forum : స్టార్టప్ల కోసం భారత్లో ప్రపంచస్థాయి ఎకోసిస్టమ్ అభివృద్ధి చేశామని, భారత్లోని సౌకర్యాలను బ్రిక్స్ దేశాలూ వాడుకోవచ్చునని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచంలోని జనాభాలో 50 శాతం బ్రిక్స్ దేశాల్లో ఉందని, ప్రపంచ జీడీపీలో 40 శాతం, వాణిజ్యంలో 25 శాతం బ్రిక్స్ దేశాలదేనని ఆయన అన్నారు. అలాగే, బ్రిక్స్ దేశాల జీడీపీ 4.5 వృద్ధిని సాధిస్తోందని చెప్పారు. 20 ఏళ్ల క్రితం బ్రిక్స్ ప్రస్థానం మొదలైందని, నాలుగు దేశాలతో మెుదలైన బ్రిక్స్ భాగస్వామ్యం నేడు 21 దేశాలకు విస్తరించిందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. బ్రిక్స్ బిజినెస్ ఫోరమ్లో ఈ మేరకు మోదీ ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా బ్రిక్స్ దేశాల ప్రతినిధులకు ఆత్మీయ స్వాగతం పలికారు.