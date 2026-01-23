రూ.లక్ష పెట్టుబడితో రూ.6 లక్షల రాబడి- ఫారిన్లో జాబ్ వదిలేసి మరీ వ్యవసాయం- యువరైతుకు కాసుల పంట
రూ.1 లక్ష పెట్టుబడితో ఇప్పటిదాకా రూ.6 లక్షల రాబడి- ఏడాది రీసెర్చ్ చేశాక సాగు మొదలుపెట్టిన అమేశ్- గ్రీన్ యాపిల్, కశ్మీరీ యాపిల్, బాల సుందరి రకాల రేగుతోటల సాగు
Published : January 23, 2026 at 10:32 PM IST
Amesh Vishal Engineer to Farmer : ఔత్సాహిక యువ రైతులు సత్తా చాటుతున్నారు. భారీ వేతనాలొచ్చే ఉద్యోగాలను వదులుకొని మరీ వ్యవసాయం చేస్తూ లాభాలను గడిస్తున్నారు. వ్యవసాయం దండుగ కాదు పండుగ అని యావత్ దేశానికి చాటిచెబుతున్నారు. ఈ కోవలోకే వస్తారు అమేశ్ విశాల్. కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఇంజినీరింగ్ చేశాక ఈయనకు భారీ శాలరీ ప్యాకేజీతో ఫారిన్లో జాబ్ వచ్చింది. కానీ వ్యవసాయంపై ఆసక్తితో ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి ఊరికి వచ్చేశారు. ఇప్పుడు మూడు ప్రత్యేక రకాల రేగు పండ్ల తోటలను సాగు చేస్తూ లక్షలాది రూపాయల లాభాలను గడిస్తున్నారు. ఆయన స్ఫూర్తిదాయక పయనంపై ‘ఈటీవీ భారత్’ కథనమిది.
బిహార్లోని నలంద జిల్లా హుస్సేనా గ్రామానికి చెందిన యువ రైతు అమేశ్ విశాల్ అక్కడ ఒక ఎకరంలో గ్రీన్ యాపిల్ ప్లం, కశ్మీరీ యాపిల్ ప్లం, బాల సుందరి అనే మూడు రకాల రేగుపండ్ల చెట్లను పెంచుతున్నారు. ఈ పొలంలో అన్ని రకాలు కలుపుకొని దాదాపు 350కిపైగా రేగు చెట్లు ఉన్నాయి. వీటిని నాటడానికి, ఎరువులకు ప్రారంభ పెట్టుబడిగా దాదాపు రూ.లక్షను ఖర్చు పెట్టారు. ఇందుకు ప్రతిఫలంగా గత రెండు పంట సీజన్లలో కలుపుకొని రూ.6 లక్షల దాకా ఆయన సంపాదించారు.
ఎంతో రీసెర్చ్ ఆ తర్వాతే రేగు సాగు
రేగు సాగును మొదలుపెట్టడానికి ముందు అమేశ్ విశాల్ చాలా రీసెర్చ్ చేశారు. ఏ తరహా పంట సాగు లాభదాయకంగా ఉంటుంది? దీర్ఘకాలంలో కలిసొచ్చే ఉద్యాన పంట ఏది? అనేది హార్టీకల్చర్ నిపుణుల ద్వారా తెలుసుకున్నారు. మధ్యప్రదేశ్, బంగాల్ రాష్ట్రాల్లోని పలువురు ప్రగతిశీల రైతులతో కలిసి ఆయన మాట్లాడారు. దాదాపు ఏడాది పాటు పరిశోధన చేసిన తర్వాత, రేగు పండ్ల తోటను పెంచాలని అమేశ్ డిసైడయ్యారు. ప్రస్తుతం గ్రీన్ యాపిల్ ప్లం, కశ్మీరీ యాపిల్ ప్లం, బాల సుందరి రకాల రేగుపండ్లకు మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉంది. దీంతో వాటినే సాగు చేయాలని ఆయన సంకల్పించుకున్నారు. కానీ ఈ మూడు రకాల రేగు పండ్ల విత్తనాలు మన దేశంలో దొరకవు. అవి ప్రధానంగా థాయ్లాండ్ దేశంలో సాగు అవుతుంటాయి. ఎట్టకేలకు బంగాల్లోని ఒక నర్సరీ నుంచి గ్రీన్ యాపిల్ ప్లం, కశ్మీరీ యాపిల్ ప్లం, బాల సుందరి రేగుపండ్ల విత్తనాలను సేకరించారు. వాటిని తీసుకొచ్చి 2023లో తన ఎకరం స్థలంలో నాటారు. ఈవిధంగా రేగు సాగును అమేశ్ మొదలుపెట్టారు.
ఒక్కో రేగు చెట్టు నుంచి 50 కిలోల పండ్లు
అమేశ్ తోటలో పండుతున్న ఒక్కో రేగు పండు సగటున 60 నుంచి 80 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. సాధారణంగా ప్రతీ పంట సీజన్లో ఒక్కో రేగు చెట్టు నుంచి 50 కిలోల రేగు పండ్లు లభిస్తాయి. అందువల్లే రెండే రెండు పంట సీజన్లలో రూ.6 లక్షల దాకా రాబడిని అమేశ్ ఆర్జించగలిగారు. కానీ మధ్యలో ఒక పంట సీజన్లో వాతావరణం ప్రతికూలించింది. రేగు చెట్లు పూలు పూసే దశలో ఉండగా, అకస్మాత్తుగా మూడురోజుల పాటు వర్షాలు కురిశాయి. దీంతో రేగు చెట్లపై ఫంగస్ ఏర్పడింది. దీనివల్ల పంట దిగుబడి బాగా తగ్గిపోయింది. ప్రతీ చెట్టు నుంచి సగటున 50 కిలోల రేగుపండ్లు రావాల్సి ఉండగా, 5 నుంచి 10 కిలోల రేగుపండ్లే వచ్చాయి.
రేగుపండ్ల రేటు డబుల్
ఏటా జనవరి చివరి వారంలో బంగాల్, బిహార్, ఒడిశా, అసోం, త్రిపుర సహా పలు ఉత్తర భారత రాష్ట్రాల్లో ప్రతి ఇంటా సరస్వతీ పూజ ఘనంగా జరుగుతుంది. ఈ పూజల్లో రేగుపండ్లను అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. దీంతో రేగుపండ్ల సేల్స్ పెద్దఎత్తున జరుగుతుంటాయి. కానీ అకాల వర్షాల కారణంగా ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రేగుపండ్ల లభ్యత తక్కువగా ఉంది. ఫలితంగా 1 కేజీ రేగుపండ్ల రేటు దాదాపు రూ.70 నుంచి రూ.90 రేంజుకు పెరిగిపోయింది. సాధారణంగానైతే 1 కేజీ రేగుపండ్ల రేటు రూ.30 నుంచి రూ.40 మధ్యే ఉంటుంది. ఇక అమేశ్ పండిస్తున్న ఆకుపచ్చ రేగు పండ్ల రేటు కూడా కేజీకి రూ.10 నుంచి రూ.15 మేర పెరిగింది.
రేగు తోట సాగు విస్తీర్ణాన్ని పెంచుతాను : అమేశ్ విశాల్
‘‘ఉద్యాన పంటల సాగులో మనం సక్సెస్ కావాలంటే సరైన పంట రకాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. దానిపై వ్యవసాయ నిపుణులు, సీనియర్ రైతుల నుంచి సలహాలు తీసుకోవాలి. క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి చూడాలి. మార్కెట్లో ఏయే సీజన్లలో ఆ పంటకు ఎలాంటి ధరలు వస్తున్నాయి అనే దానిపై అవగాహనకు రావాలి. నేను ఈవిధంగానే రేగు తోటల సాగును ఎంపిక చేసుకున్నాను. ప్రతీ రేగు మొక్క మధ్య సగటున 10 నుంచి 12 అడుగుల దూరం ఉండేలా జాగ్రత్తపడ్డాను. నా ప్రారంభ పెట్టుబడి లక్ష రూపాయలే. గత రెండు సీజన్లలోనే రూ.6 లక్షల దాకా రాబడి వచ్చేసింది. దీంతో రేగు తోట సాగు విస్తీర్ణాన్ని పెంచాలని భావిస్తున్నాను’’ అని యువ రైతు అమేశ్ విశాల్ పేర్కొన్నారు.
ఈ రేగు పండ్లతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
‘‘గ్రీన్ యాపిల్ ప్లం, కశ్మీరీ యాపిల్ ప్లం, బాల సుందరి అనే రకాల రేగుపండ్లలో ఏ, సీ, ఈ, కే, బీ-కాంప్లెక్స్ విటమిన్లు ఉంటాయి. వీటిలో ఖనిజాలు, పొటాషియం, కాల్షియం, ఇనుము, జింక్ కూడా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. జీర్ణక్రియను పెంచడానికి, చర్మ ఆరోగ్యానికి, ఎముకల బలానికి, గుండె జబ్బుల నివారణకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. బాల సుందరి రేగుపండ్లు మన రక్తాన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తాయి. కశ్మీరీ యాపిల్ బెర్రీలు మలబద్ధకం, రక్తహీనత నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. శరీరానికి బలాన్ని అందిస్తాయి’’ అని బిహార్లోని నలంద జిల్లాలో ఉన్న నూర్ సరాయ్ హార్టీకల్చర్ కాలేజీకి చెందిన పండ్ల నిపుణురాలు దివ్య తివారీ తెలిపారు.