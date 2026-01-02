మమ్దానీ బాటలో మరో 8 మంది- దిల్లీ అల్లర్ల కేసు నిందితుడికి మద్దతుగా భారత్కు లేఖ
అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రకారం విచారణను పొందే హక్కును కల్పించాలి - భారత రాయబారికి లేఖను పంపిన యూఎస్ఏ
Published : January 2, 2026 at 12:18 PM IST
American Lawmakers Support to Umar Khalid : దిల్లీ అల్లర్ల కేసు నిందితుడు ఉమర్ ఖాలిద్ విషయంలో న్యూయార్క్ నగర మేయర్ జొహ్రాన్ మమ్దానీ బాటలోనే మరో 8 మంది అమెరికా ప్రతినిధుల సభ సభ్యులు పయనించారు. ఖాలిద్కు మద్దతుగా, భారత ప్రభుత్వానికి ఒక లేఖ రాశారు. అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రకారం పారదర్శకమైన విచారణను పొందే హక్కును ఆయనకు కల్పించాలని కోరారు. అమెరికాలోని టామ్ లాంటోస్ మానవ హక్కుల కమిషన్ కో ఛైర్మన్, అమెరికా ప్రతినిధుల సభ నిబంధనల కమిటీ ర్యాంకింగ్ మెంబర్ జిమ్ మెక్ గవర్న్తో పాటు మరో ఏడుగురు అమెరికా ప్రతినిధుల సభ సభ్యులు కలిసి భారత్కు లేఖను రాశారు. అమెరికాలోని భారత రాయబారి వినయ్ క్వాత్రాకు ఈ లేఖను పంపారు. జిమ్ మెక్ గవర్న్ విషయానికొస్తే ఆయన మసాచుసెట్స్లోని 2వ జిల్లాకు డెమొక్రటిక్ పార్టీ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. జిమ్ మెక్ గవర్న్ సహా పలువురు అమెరికా ప్రతినిధుల సభ సభ్యులు 2025 డిసెంబరు నెల మొదటివారంలో భారత్లో పర్యటించారు. వారు ఉమర్ ఖాలిద్ తల్లిదండ్రులను పరామర్శించారు.