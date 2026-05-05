ETV Bharat / bharat

అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఘన విజయం- మోదీకి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ట్రంప్

అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయంపై ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ హర్షం- 'చారిత్రాత్మక విజయం'గా అభివర్ణణ

Trump Wishes PM Modi
Trump Wishes PM Modi (Source : IANS (FIle))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 5, 2026 at 10:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump Wishes PM Modi : దేశంలో తాజాగా జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ సాధించిన చరిత్రాత్మక విజయంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ప్రధాని నరేంద్రమోదీకి ట్రంప్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ విజయాన్ని 'చారిత్రాత్మక, నిర్ణయాత్మకమైనది'గా అభివర్ణిస్తూ వైట్ హౌస్ ప్రతినిధి మంగళవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

కాగా, రీసెంట్​గా నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలోని అసెంబ్లీలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీ అసోం, పుదుచ్చేరి, బంగాల్​లో ఘన విజయం సాధించింది.

TAGGED:

TRUMP WISHES MODI
ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.