భారత్- రష్యా ఏం చేయబోతున్నాయ్? పుతిన్ పర్యటనపై అమెరికా డేగ కన్ను!
భారత్ - రష్యా ఇంధన అనుబంధంపై ఇప్పటికే ట్రంప్ గగ్గోలు -అమెరికాను కవ్వించకుండా భారత్ ముందుకు సాగే ఛాన్స్
Published : December 4, 2025 at 3:51 PM IST
America Eye On Putins India Visit : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ పర్యటన వేళ ఇప్పుడు యావత్ ప్రపంచం దృష్టి భారత్ వైపే ఉంది. రెండు రోజుల భారత పర్యటన నిమిత్తం గురువారం సాయంత్రం ఆయన దిల్లీకి వస్తున్నారు. భారత్- అమెరికా మధ్య ట్రేడ్ అనిశ్చితి, రష్యాతో ఇంధన వాణిజ్యాన్ని ఇండియా కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో పుతిన్ పర్యటనపై అగ్రరాజ్యం డేగ కన్ను వేసినట్లు తెలుస్తోంది. దిల్లీలో పుతిన్ దిగింది మొదలు, వెళ్లేదాక అమెరికా విదేశాంగ వ్యవహారాల నిపుణులు అత్యంత నిశితంగా పుతిన్ పర్యటన అప్డేట్లను పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
2022లో రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మొదలైన తర్వాత భారత పర్యటనకు పుతిన్ వస్తుండటం ఇదే తొలిసారి. రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొంటున్నందుకు కొన్ని నెలల క్రితమే భారత్పై అమెరికా 50 శాతం సుంకాలు బాదింది. రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొంటే ఊరుకునేది లేదని ట్రంప్ పదేపదే హెచ్చరికలు చేశారు. మరోవైపు రష్యాపైనా అమెరికా, ఐరోపా దేశాలు కఠిన ఆంక్షలను అమలు చేస్తున్నాయి. అయినా ఉక్రెయిన్పై యుద్ధాన్ని రష్యా ఆపడం లేదు. ఈ తరుణంలో పుతిన్ పర్యటన వేళ భారత్, రష్యాలు కుదుర్చుకునే ఒప్పందాలు, తీసుకునే నిర్ణయాల కోసం అమెరికా వేచిచూస్తోంది.
ట్రంప్, పుతిన్ నడుమ భారత్
2021 సంవత్సరం తర్వాత భారత పర్యటనకు పుతిన్ వస్తుండటం ఇదే తొలిసారి. నాటికి, నేటికి అంతర్జాతీయ సమీకరణాల్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు అమెరికా, నాటోలను లెక్క చేయకుండా చాలా దూకుడుగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే ఉక్రెయిన్లోని చాలా భూభాగాన్ని రష్యాసేనలు ఆక్రమించాయి. ఈ కఠిన సమయంలో ముడి చమురును కొనడం ద్వారా తమకు అపారమైన అమెరికన్ డాలర్లను అందించిన భారత్తో బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని పుతిన్ ఆశిస్తున్నారు.
ఇక అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వైఖరి మరోలా ఉంది. 50 శాతం దిగుమతి సుంకాలతో భారత్ను లొంగదీసుకోవచ్చని ఆయన భావించారు. కానీ అది జరగలేదు. అమెరికాకు అనుకూలమా? వ్యతిరేకమా? ఏదో ఒకటి చెప్పేయండి అంటూ భారత్కు ట్రంప్ అల్టిమేటం ఇచ్చారు. అయినా రష్యాతో స్నేహ బంధాన్ని భారత్ తెంచుకోలేదు. ఈ నేపథ్యంలో గురు, శుక్రవారాల్లో పుతిన్ భారత పర్యటన ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది. దేశ ప్రజల ప్రయోజనాలే తమకు ఎక్కువని గతంలో భారత్ పలుమార్లు స్పష్టం చేసింది. పుతిన్ పర్యటన వేళ కూడా ఇదే దిశగా ఒప్పందాలు, నిర్ణయాలు ఉంటాయని విదేశాంగ వ్యవహారాల పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
భారత్ ఎవరి వైపు? మోదీ ఏం చేయబోతున్నారు?
ఈ ఏడాది అక్టోబరులో రష్యాకు చెందిన ముడి చమురు కంపెనీలు లూక్ ఆయిల్, రోస్నెఫ్ట్లపై అమెరికా ఆంక్షలు విధించింది. దీంతో నవంబరు నుంచి రష్యా ఆయిల్ కొనుగోలును భారత్ బాగా తగ్గించింది. దేశంలోని 14 ఓడరేవులలోకి రష్యా చమురు నౌకల ప్రవేశంపై అదానీ సంస్థ నిషేధాన్ని అమలు చేస్తోంది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కు గుజరాత్లోని జామ్నగర్లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు శుద్ధి కర్మాగారం ఉంది. ఇది కూడా రష్యా ముడి చమురు కొనుగోలును తగ్గించింది. ఇక రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోళ్లు మూడు నెలల కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోతాయనే అంచనా వెలువడింది. ఈ అప్డేట్తో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొంత శాంతించారు.
అయితే ట్రంప్ ఇలాగే కూల్గా ఉంటారా? ఉండరా? అనేది పుతిన్ పర్యటన ముగిసిన తర్వాత తెలిసిపోతుంది. ఒకవేళ రష్యాతో చమురు అనుబంధాన్ని, రక్షణ రంగ సహకారాన్ని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా భారత్ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటే, అమెరికా సీరియస్గా స్పందించే ఛాన్స్ ఉంది. ట్రంప్ మరోసారి భారత్పై సుంకాలు విధించినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదని పలువురు పరిశీలకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అమెరికాకు కోపాన్ని తెప్పించే నిర్ణయాలు, ఒప్పందాల దిశగా భారత్ ప్రస్తుతానికి అడుగులు వేయకపోవచ్చని వారు అంటున్నారు. అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామి అయిన అమెరికాతో స్నేహాన్ని కాపాడుకుంటూనే, ఆపద కాలంలో ఆదుకునే రష్యాతో చెలిమిని నిలుపుకునే దిశగా లౌక్యంగా భారత్ ముందుకు సాగుతుందని విశ్లేషిస్తున్నారు.
పుతిన్ పర్యటన- 3 ముఖ్య అజెండాలు
ఇంధనమే ప్రధాన అజెండా
అమెరికా, నాటో దేశాల ఆంక్షల నేపథ్యంలో రష్యాకు చెందిన చమురు, సహజ వాయువు క్షేత్రాలకు అవసరమైన సాంకేతిక పరికరాలను సమకూర్చమని భారత్ను పుతిన్ కోరే ఛాన్స్ ఉంది. పుతిన్ వెంట వస్తున్న ప్రతినిధుల టీమ్లో ఆంక్షలను ఎదుర్కొంటున్న రష్యా చమురు కంపెనీలు రోస్నెఫ్ట్, గాజ్ప్రోమ్ నెఫ్ట్ అధిపతులు కూడా ఉన్నారు. సోవియట్ యూనియన్ కాలంలో రష్యాలోని సఖాలిన్-1 ప్రాజెక్టులో భారత్కు చెందిన ఓఎన్జీసీ విదేశ్కు 20 శాతం వాటా ఉండేది. దాన్ని పునరుద్ధరించమని పుతిన్ను మోదీ కోరే అవకాశం ఉంది. దీర్ఘకాలం పాటు భారత్కు చమురు, సహజ వాయువును సరఫరా చేసే అంశంపై రష్యా అభిప్రాయాన్ని భారత్ తెలుసుకోనుంది. ప్రస్తుతం రష్యాతో భారత్ ఇంధన బంధాన్ని అమెరికా తప్పుపడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికాను కవ్వించేలా బహిరంగ ప్రకటనలు వెలువడకపోవచ్చు.
అమెరికా డాలర్ ఆధిపత్యానికి చెక్ పెట్టే ప్లాన్
భారత్, రష్యాలు ప్రస్తుతం అమెరికా డాలరుతో పాటు తమతమ దేశాల కరెన్సీలలో వాణిజ్య లావాదేవీలు జరుపుతున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో పూర్తిగా సొంత కరెన్సీల్లో వాణిజ్యం జరిపేలా వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసుకునే అంశంపై పుతిన్, మోదీ చర్చించనున్నారు. అందుకే పుతిన్ వెంట రష్యాకు చెందిన స్పర్ బ్యాంక్ సీఈఓ ఇవాన్ నోసోవ్ వస్తున్నారు. వాణిజ్య లావాదేవీల ద్వారా రష్యాకు పెద్దమొత్తంలో భారత రూపాయలు చేరాయి. వాటితో భారత్లోని మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని స్పర్ బ్యాంక్ యోచిస్తోంది. భారత్తో వాణిజ్య లావాదేవీలు జరిపే క్రమంలో రష్యా వ్యాపారులకు రూపాయి విలువ కలిగిన లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ను జారీ చేసే ప్రక్రియను ఇప్పటికే ఈ బ్యాంకు ప్రారంభించింది. ఒకవేళ దీనిపై భారత్-రష్యాలు ఎలాంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నా అమెరికా సీరియస్గా స్పందించే అవకాశం ఉంది.
రక్షణ ఒప్పందాలు
భారత్లోని సగానికిపైగా సైనిక వ్యవస్థలు, ఆయుధాలు రష్యావే. అధునాతన క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలతో పాటు 5వతరం ఎస్యూ-57 యుద్ధ విమానాలను రష్యా నుంచి కొనాలని భారత్ భావిస్తోంది. దీనిపై పుతిన్, మోదీ చర్చించనున్నారు. ఎస్-400 గగనతల రక్షణ వ్యవస్థల మరో రెండు స్క్వాడ్రన్లను వీలైనంత త్వరగా ఇవ్వాలని పుతిన్ను మోదీ కోరే ఛాన్స్ ఉంది.
పుతిన్కు ఐదంచెల భద్రత- చుట్టూ కమాండోస్-స్నైపర్స్, ఏఐ నిఘా
పౌర అణు ఇంధన విభాగంలో భారత్తో ఎంఓయూ- రష్యా క్యాబినెట్ గ్రీన్స్ సిగ్నల్