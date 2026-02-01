ETV Bharat / bharat

స్ట్రాబెర్రీ సాగుతో ధనవంతుడిగా మారిన రైతు - సంవత్సరానికి రూ.6 నుంచి రూ.7 లక్షల ఆదాయం

ఉద్యానశాఖ ప్రోత్సాహంతో సాధ్యం - కిలో స్ట్రాబెర్రీలు రూ. 400 వరకు - హై డిమాండ్​లో వింటర్​ డాన్​ రకం - హెక్టారుకు లక్ష రూపాయల సబ్సిడీ అందిస్తోన్న ఉద్యానశాఖ

Profits On Strawberry cultivation
Profits On Strawberry cultivation (ETV Bharat)
Profits On Strawberry cultivation : ఆధునిక యుగంలో వ్యవసాయం కూడా ప్రజలను ధనవంతులుగా మార్చుతుంది. టెక్నాలజీని వాడి అధునాతన పద్ధతులను ఉపయోగిస్తే చాలు దాని నుంచి లక్షల్లో ఆదాయం ఆర్జించవచ్చనే దానికి నిదర్శనంగా నిలిచారు ఓ రైతు. పండ్ల సాగు ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో అధిక దిగుబడి సాధిస్తున్నారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే!

స్ట్రాబెర్రీ సాగుతో ధనవంతుడిగా!
ఛత్తీస్​గఢ్​లోని అంబికపుర్​కు చెందిన లాల్ బహదూర్ సింగ్ ఓ రైతు. ఆయన సంప్రదాయకంగా వరి పండిస్తాడు. అయితే గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి స్ట్రాబెర్రీ సాగును మొదలుపెట్టాడు. మొదట ఉద్యానవన శాఖ సహాయంతో 50 డెసిమల్స్ భూమిలో 2,000 స్ట్రాబెర్రీ మొక్కలను నాటాడు. ఆ పంట చేతికి వచ్చాక, అతడిగి మొత్తం లక్ష రూపాయల లాభం వచ్చింది. అప్పటి నుంచి అదృష్టం వరించింది. మంచి లాభాన్ని అందుకున్న ఆ రైతు దానిని పెద్ద ఎత్తున సాగు చేయడం ప్రారంభించాడు. ప్రస్తుతం లాభం రూ.6-7 లక్షలకు చేరుకుంది.

కిలో స్ట్రాబెర్రీలు రూ. 400 వరకు
ఒక స్ట్రాబెర్రీ మొక్కకు సుమారు 13 రూపాయలు ఖర్చవుతుందని రైతు లాల్ బహదూర్ సింగ్ తెలిపారు. మంచి పంట కోసం అలాగే తెగుళ్ల నుంచి రక్షించడానికి మొక్కలను నాటేటప్పుడే వాటికి ఎరువులు, నీరు పురుగుమందులను అందిస్తానని అన్నారు. ఇక తెగుళ్ల రకాన్ని బట్టి కొన్నిసార్లు పంటపై పురుగుమందులు పిచికారీ చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో స్ట్రాబెర్రీలు కిలోకు రూ. 400 వరకు అమ్ముడవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.

"మా కుటుంబం వరిని పండిస్తుంది. కానీ హర్టికల్చర్​ డిపార్ట్​మెంట్​తో కలిసి మేం స్ట్రాబెర్రీ సాగును మొదలుపెట్టాం. ఆ సాగుతో మొదటి సంవత్సరంలో లక్ష రూపాయల ఆదాయం వచ్చింది. ప్రస్తుతం దీని ఆదాయం ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతూ వచ్చింది. దీంతో చాలా మంది రైతులు స్ట్రాబెర్రీ సాగు పద్ధతులను నేర్చుకోడానికి నా దగ్గరకు వస్తున్నారు. ఒకవేళ ఈ పళ్ల సాగును తెలివిగా, జాగ్రత్తతో పెంచితో ఇది మంచి ఆదాయాన్ని ఇస్తుంది" అని లాల్ బహదూర్ సింగ్ తెలిపారు.

వింటర్​ డాన్​ రకానికి అధిక డిమాండ్​
దీనిపై ఉద్యానవన శాఖ సూపరిటెండెంట్​ గంగా రామ్​ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. లాల్​ బహదూర్​ సింగ్​ గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి స్ట్రాబెర్రీలను పండిస్తున్నారు. ముందు ఈ పళ్లు ఇక్కడ పెరిగేవి కావు, డిపార్ట్​మెంట్​ ద్వారా మేము ఈ రైతును ఎంపిక చేసుకుని అతనిని ఈ సాగులో ప్రోత్సహించామని అలాగే ఈ రైతు శ్రద్ధగా చేయటంతో అతని లాభాలు ఏటా పెరుగుతున్నాయని అన్నారు. ప్రస్తుతం వింటర్​ డాన్​ రకానికి ఎక్కువ డిమాండ్​ ఉందని, వాటి మొక్కలను ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి దిగుమతి చేసి రైతులకు అందిస్తున్నాని అన్నారు.

"ఒక హెక్టారు స్ట్రాబెర్రీ సాగుకు సుమారు 1.5 నుంచి 2 లక్షల రూపాయల ఖర్చు అవుతుంది. ఈ ఖర్చులో ఎరువులు, విత్తనాల నుంచి పురుగుమందుల వరకు అన్నీ ఉంటాయి. రైతు కష్టపడి పనిచేసి, పంటను సరిగ్గా చూసుకుంటే, లాభం పెరుగుతుంది. పురుగుమందులను సరైన పద్ధతిలో వాడటం వల్ల మంచి దిగుబడి వచ్చి, పండ్లు కూడా బరువుగా ఉంటాయి. ఇక రకాల విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం వింటర్ డాన్ రకం అత్యుత్తమ దిగుబడిని ఇస్తోంది" అని గంగా రామ్ పేర్కొన్నారు.

హెక్టారుకు లక్ష రూపాయల సబ్సిడీ
రైతులు ఈ పంట పండించాలనుకుంటే ఉద్యానవన శాఖ హెక్టారుకు 80,000 రూపాయల సబ్సిడీతో పాటు మల్చింగ్ కోసం అదనంగా హెక్టారుకు 20,000 రూపాయల సబ్సిడీని అందిస్తుందని గంగా రామ్ తెలిపారు. మొత్తం మీద, శాఖ ద్వారా రైతులకు హెక్టారుకు లక్ష రూపాయల సబ్సిడీతోని అందిస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో, స్ట్రాబెర్రీ సాగులో మరికొంత మంది రైతులు రాణిస్తారని గంగా రామ్ అన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

