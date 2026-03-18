ETV Bharat / bharat

11ఏళ్ల బాలుడి గుండెకు అతుక్కున్న క్యాన్సర్‌ కణితి- తొలగించి వరల్డ్ రికార్డ్ సృష్టించిన వైద్యులు

అరుదైన సర్జరీ చేసిన ఛత్తీస్‌గఢ్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి వైద్యులు- 11 ఏళ్ల బాలుడి ప్రాణాలను కాపాడిన డాక్టర్లు

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 18, 2026 at 12:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Doctors Remove Cancer Tumor : ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో సరైన వైద్యం అందదని, అక్కడ సర్జరీలు కష్టమేనని చాలా మంది ప్రజలు అపోహ పడుతుంటారు. ఇదీ తప్పుడు ఆలోచన అని నిరూపించారు ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని డాక్టమ్ భీమ్‌రావ్ అంబేడ్కర్ మెమోరియల్ ఆస్పత్రి వైద్యులు. 11 ఏళ్ల బాలుడి గుండెకు ఆనుకుని ఉన్న అరుదైన క్యాన్సర్ కణితిని విజయవంతంగా తొలగించారు. ఈ క్రమంలో అత్యంత తక్కువ వయసున్న బాలుడికి ఈ తరహా చికిత్స చేసి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించారు.

కుటుంబ సభ్యులకు రోగి పరిస్థితిని వివరించి!
చంపాకు చెందిన ఆరో తరగతి విద్యార్థి సుమారు గత ఆరు నెలలుగా ఛాతీ నొప్పి, ఆయాసంతో బాధపడుతున్నాడు. రోగనిర్ధారణ పరీక్షల్లో అతని ఛాతీలో ఒక పెద్ద కణితి ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ కణితి అతని గుండెకు, ప్రధాన ధమనులకు అతుక్కుని ఉన్నట్లు వైద్య పరీక్షల్లో వెల్లడైంది. ఈ క్రమంలో బాలుడి తల్లిదండ్రులు అనేక ఆస్పత్రులకు తీసుకెళ్లారు. అఖరికి డాక్టమ్ భీమ్‌రావ్ అంబేడ్కర్ మెమోరియల్ ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చారు. అక్కడి వైద్యులు బాలుడికి సిటి స్కాన్ చేశారు. అప్పుడు ఆస్పత్రి వైద్యులు డాక్టర్ కృష్ణకాంత్ సాహు బాలుడి ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి అతడి కుటుంబ సభ్యులకు వివరంగా చెప్పారు. ఈ శస్త్రచికిత్స అత్యంత ప్రమాదకరమైనదని, ఈ సర్జరీ సమయంలో రోగి ప్రాణానికి ప్రమాదం వాటిల్లే అవకాశం కూడా ఉంటుందన్నారు. ఈ ఆపరేషన్‌ను మధ్యలోనే ఆపేయాల్సి రావొచ్చని వెల్లడించారు. అయితే బాలుడి కుటుంబసభ్యులు సర్జరీకి అంగీకరించారు.

ఆపరేషన్ సమయంలో ఏవైనా అత్యవసర పరిస్థితులు తలెత్తితే ఎదుర్కోవడానికి వీలుగా ఒక హార్ట్- లంగ్ మెషీన్‌ను వైద్యులు సిద్ధంగా ఉంచారు. బీఆర్ అంబేడ్కర్ ఆస్పత్రిలోని గుండె, ఛాతీ, రక్తనాళాల శస్త్రచికిత్స విభాగ అధిపతి డాక్టర్ కృష్ణకాంత్ సాహు నేతృత్వంలోని వైద్య బృందం సుమారు నాలుగు గంటల పాటు శ్రమించి శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఈ సర్జరీ సమయంలో రోగికి నాలుగు యూనిట్ల రక్తాన్ని ఎక్కించారు. శస్త్రచికిత్స అనంతరం కణితిని బయాప్సీ కోసం పాథాలజీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ రబియా పర్వీన్ సిద్ధిఖీ వద్దకు పంపారు. అప్పుడు రోగికి ఇన్వాసివ్ థైమిక్ కార్సినోమా (టైప్ బి థైమోమా, స్టేజ్ III) ఉందని తేలింది. ఆ తర్వాత ఆంకాలజీ విభాగం రోగికి 25 రేడియేషన్ థెరపీలను చేసింది.

స్కూల్‌కు వెళ్తున్న బాలుడు
శస్త్రచికిత్స జరిగిన సుమారు ఆరు నెలల తర్వాత బాలుడు పూర్తిగా కోలుకున్నాడు. రెండు నెలల క్రితం తిరిగి పాఠశాలకు వెళ్లడం ప్రారంభించాడు. సర్జికల్ ఆంకాలజీపై జరిగిన జాతీయ సదస్సులో ఈ అరుదైన కేసు గురించి చర్చ జరిగింది. కాగా, స్టేజ్-3 ఇన్వాసివ్ థైమిక్ క్యాన్సర్‌కు విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స చేసి వైద్యులు బాలుడికి కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించారు. గతంలో 12 ఏళ్ల బాలుడికి ఈ తరహా చికిత్స చేసి ప్రాణాలు కాపాడారు. ఆ రికార్డును డాక్టమ్ భీమ్‌రావ్ అంబేడ్కర్ మెమోరియల్ ఆస్పత్రి వైద్యులు బద్దలు కొట్టారు. 11 ఏళ్ల రోగికి ఇంత సంక్లిష్టమైన సర్జరీని విజయవంతంగా పూర్తి చేసి వరల్డ్ రికార్డు నెలకొల్పారు.

వైద్యులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం
ఈ శస్త్రచికిత్స వైద్య బృందం అంకితభావానికి, కఠోర శ్రమకు నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఆరు నెలల క్రితం క్యాన్సర్ శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నాడు బాలుడు. అలాగే 25 రేడియేషన్ థెరపీలు చేయించుకున్నాడు. ఈ ప్రత్యేక రకమైన కణితి సాధారణంగా 40-60 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల వ్యక్తుల్లో కనిపిస్తుంది. వైద్య పరిభాషలో ఈ కణితిని ఇన్వాసివ్ థైమోమా అని పిలుస్తారని వెల్లడించారు. ఈ కణితి ఉండటం వల్ల వ్యాధి ఆ బాలుడి గుండెతో పాటు పెరికార్డియం, ఫ్రానిక్ నర్వ్, బృహద్ధమని, ప్రధాన పుపుస ధమని, ఎడమ కర్ణిక, ఊపిరితిత్తులను కూడా చుట్టుముట్టింది.

పిల్లలలో ఇటువంటి కణితి ఏర్పడటం చాలా అరుదు. ఇటువంటి సందర్భాల్లో కణితిని పూర్తిగా తొలగించడం చాలా కష్టం. అయితే అంబేడ్కర్ ఆస్పత్రిలో అందుబాటులో ఉన్న హార్ట్- లంగ్ మెషీన్ సహాయంతో ఈ సర్జరీని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. కణితి పరిమాణం చాలా పెద్దదిగా ఉండటం వల్ల అది శరీరంలోని అనేక అవయవాలకు అతుక్కుని ఉంది. దానిని తొలగించడానికి ద్వంద్వ విధానం (డ్యూయల్ అప్రోచ్) అనే పద్ధతిని ఉపయోగించారు. ఈ పద్ధతిలో రోగి శరీరంపై రెండు వేర్వేరు ప్రదేశాలలో ఛాతీ ఎముక, పక్కటెముకల వద్ద కోత పెట్టారు. వైద్యపరంగా ఈ ప్రక్రియలను వరుసగా స్టెర్నోటమీ, థొరాకోటమీ అని పిలుస్తారు.

TAGGED:

AMBEDKAR HOSPITAL SETS WORLD RECORD
11YEARS BOY RECOVERED FROM CANCER
CHHATTISGARH HOSPITAL SURGERY
DOCTORS REMOVE CANCER TUMOR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.