ఇండియాకు గుడ్ న్యూస్- దేశంలో అమెజాన్ రూ. 4.53 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు
అమెరికా ఈ కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్ కీలక నిర్ణయం- భారత్లో రానున్న ఐదేళ్లలో 48 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు పెట్టనున్నట్లు వెల్లడి- మోదీతో భేటీ అమెజాన్ సీఈఓ ఆండీ జాస్సీ భేటీ అనంతరం ప్రకటన
Amazon Investment In India (AFP)
Published : June 25, 2026 at 3:15 PM IST
Amazon Investment In India : భారత్లో తన వ్యాపార కార్యకలాపాలను భారీగా విస్తరించేందుకు సిద్ధమైంది అమెరికాకు చెందిన ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్. 2026 నుంచి 2030 మధ్య కాలంలో భారత్లో ఏకంగా 48 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 4.53 లక్షల కోట్లు) పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు గురువారం ప్రకటించింది. అలాగే 2030 నాటికి దేశంలో ఏఐ (AI), క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరించడానికి అదనంగా 13 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు వెల్లడించింది. కాగా, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో అమెజాన్ సీఈఓ ఆండీ జాస్సీ భేటీ అయ్యారు. అనంతరం ఈ పెట్టుబడి ప్రకటన వెలువడింది.