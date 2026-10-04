కరెంట్ అవసరం లేని ఫ్రిజ్- రూ.5వేలతోనే రైతు అద్భుత ఆవిష్కరణ- 270 కిలోల వరకు పండ్లు, కూరగాయల స్టోరేజ్!
రైతు అద్భుత సృష్టి- రూ. 5 వేలతోనే కరెంట్ అవసరం లేని ప్రత్యేక ఫ్రిజ్ రూపొందించిన హమీర్ సింగ్ పర్మార్- 20 రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా కూరగాయలు!
Published : October 4, 2026 at 9:53 PM IST
Fridge Without Electricity : సాధారణంగా పండ్లు, కూరగాయలు వంటివి ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా ఉండాలంటే ఫ్రిజ్ తప్పనిసరి. కానీ దానికి విద్యుత్ వాడకం, నిర్వహణ ఖర్చులు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే మన ఇళ్లలో పరిస్థితి వేరు. చిన్నపాటి ఫ్రిజ్ ఉంటే సరిపడా కూరగాయలు, పండ్లు, ఇతర ఆహార పదార్థాలు నిల్వ చేస్తాం. ఇప్పట్లో చాలా మంది ఇళ్లలో ఫ్రిజ్ అనేది తప్పనిసరి వస్తువుగా మారింది. అదే రైతుల పరిస్థితి భిన్నం. రైతులు తాము పండించిన పంటకు సరైన మద్దతు ధర లభించకపోతే- దానిని ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేయడం కష్టతరమవుతుంది.
ముఖ్యంగా కూరగాయలు, పండ్లు వంటివి వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల త్వరగా పాడైపోవడం పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా చిన్న రైతులకు ఖరీదైన కోల్డ్ స్టోరేజ్ సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉండవు. ఉన్నా అది భారీగా ఖర్చుతో కూడుకున్నది. ఈ నేపథ్యంలోనే గుజరాత్కు చెందిన ఓ రైతు తనదైన పద్ధతిలో, స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతోనే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించారు. వ్యవసాయంలో వినూత్న ఆలోచనలు తోడైతే ఎలాంటి అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చో నిరూపించారు. పండించిన కూరగాయలు పాడవకుండా ఉండేందుకు, కరెంటుతో కూడా పని లేకుండా కేవలం రూ. 5 వేల ఖర్చుతోనే ఒక దేశీ ఫ్రిజ్ తయారు చేసి అందరితో శభాష్ అనిపించుకుంటున్నారు.
గుజరాత్ సురేంద్రనగర్ జిల్లా గౌతమ్ గఢ్ గ్రామానికి చెందిన హమీర్ సింగ్ పర్మార్ తన 3 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిలో కూరగాయలు, పండ్లు సాగు చేస్తున్నారు. దేశీ పద్ధతుల్లో మందులు, ఎరువులను ఉపయోగిస్తూ వ్యవసాయం చేసే ఆయన- రోజూ 40 మందికిపైగా కస్టమర్లకు తన పొలంలోనే పండించిన కూరగాయలు, పండ్లను నేరుగా సరఫరా చేస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఒక్కోసారి మార్కెట్లో ధరలు తగ్గిపోవడం లేదా డిమాండ్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు తన సరుకు అమ్ముడుపోకపోవడంతో నిల్వ సమస్య ఎదురయ్యేది. ఒక్కోసారి అవి పాడయ్యేవి. దీంతో నష్టాలు కూడా ఎదురయ్యేవి. ఈ క్రమంలోనే సమస్యకు పరిష్కారం కోసం వెతికారు. తన ఆలోచనలకు పదును పెట్టి తక్కువ ఖర్చుతోనే స్వదేశీ కోల్డ్ స్టోరేజ్ డివైస్ రూపొందించారు.
ఫ్రిజ్ ఎలా తయారు చేశారంటే?
హమీర్ సింగ్ తయారు చేసిన ఈ దేశీ ఫ్రిజ్ను సాధారణ రిఫ్రిజరేటర్లా విద్యుత్తో నడపాల్సిన అవసరమే లేదు. అందుకే నిర్వహణ ఖర్చు చాలా తక్కువ. కేవలం రూ. 5 వేల లోపు వెచ్చించి దీనిని రూపొందించారు. ఈ ఆవిష్కరణలో ఇటుకలు, కొబ్బరి పీచు, నీరు, గోనె సంచులు వంటి ఈజీగా లభ్యమయ్యే వస్తువులనే ఉపయోగించారు. ముందుగా 500 కుపైగా ఇటుకలను ఉపయోగించి చతురస్రాకారంలో రెండు పొరల గోడను నిర్మించి, ఆ రెండు గోడల మధ్య సుమారు 9 అంగుళాల ఖాళీ స్థలం ఉండేలా చూసుకున్నారు. ఆ ఖాళీ స్థలంలో ఎండిన కొబ్బరి పీచును నింపారు. ఫ్రిజ్ పైభాగంలో కొబ్బరి పీచు తడిగా ఉంచేందుకు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ వ్యవస్థను (బిందు సేద్యం) ఏర్పాటు చేశారు. ఇందుకోసం 5 అడుగుల ఎత్తులో 200 లీటర్ల వాటర్ ట్యాంక్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ట్యాంక్ నుంచి నీరు రోజంతా కొద్ది కొద్దిగా కొబ్బరి పీచుపై పడేలా వ్యవస్థను రూపొందించారు.
ఒకేసారి 270 కిలోల వరకు కూరగాయలు, పండ్లు నిల్వ
ఇక్కడ కొబ్బరి పీచు తడిగా ఉండటం, నిరంతరం దానిపై నీరు పడుతుండటం వల్ల లోపలి వాతావరణం చల్లగా ఉండి తేమ కారణంగా ఉష్ణోగ్రత గణనీయంగా తగ్గుతుంది. పైభాగంలో ఇంకా పేపర్లు, జనపనారతో ఉండే గోనె సంచులను ఉంచి వాటిని కూడా తడిగా ఉండేలా చేశారు. ఇక ఈ దేశీయ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన ఫ్రిజ్లో ఒకేసారి సుమారు 270 కిలోల వరకు పండ్లు, కూరగాయలను నిల్వ చేయవచ్చని హమీర్ సింగ్ చెబుతున్నారు. ఇంకా జంతువులు, పక్షులు వంటివి నిల్వ చేసిన పంటను పాడు చేయకుండా పైభాగంలో వస్త్రం, షీట్తో కప్పే ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. ఇందులో ఉంచిన పండ్లు, కూరగాయలు కనీసం 5 రోజుల నుంచి 20 రోజుల వరకు పాడవకుండా ఉంటాయని ఆయన చెబుతున్నారు. దీంతో మార్కెట్లో ధరలు తక్కువగా ఉన్నా, డిమాండ్ లేకపోయినా వెంటనే పంటను అమ్మాల్సిన అవసరం తగ్గుతుందని, దీంతో నష్టాలు రాకుండా ఉంటుందని అంటున్నారు.
గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన హమీర్ సింగ్, వ్యవసాయంలో కొత్త పద్ధతులపై ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన పెంచుకుంటుంటారు. ఇందులో భాగంగానే పలు ప్రాంతాలను సందర్శించి కొత్త విషయాలు తెలుసుకునేవారు. ఇలాంటి ప్రయోగం ఉత్తర్ప్రదేశ్లో కనిపించగా, ఆ పద్ధతి గురించి తెలుసుకొని తన పొలంలోనూ విజయవంతంగా నిర్మించారు. ఇక హమీర్ సింగ్ ఆవిష్కరణను చూసి జిల్లా వ్యవసాయ అధికారులు ఆయనను అభినందించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రైతులు వచ్చి ఈ ఆవిష్కరణను పరిశీలిస్తూ స్ఫూర్తి పొందుతున్నారు.
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