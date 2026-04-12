అమర్నాథ్ యాత్ర జులై 3 నుంచి ప్రారంభం - ఏప్రిల్ 15 నుంచి రిజిస్ట్రేషన్లు
అమర్నాథ్ వార్షిక యాత్ర వివరాలను వెల్లడించిన జమ్ముకశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్
Published : April 12, 2026 at 12:21 PM IST
Amarnath Yatra 2026 Start Date : ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక అమర్నాథ్ ఆలయానికి జరిగే వార్షిక యాత్రను జులై 3 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ ఏడాది యాత్ర మొత్తం 57 రోజుల పాటు కొనసాగి ఆగస్టు 28 వరకు ముగుస్తుంది. ఆదివారం విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ జమ్ముకశ్మీర్ లెప్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. సిన్హా అధ్యక్షతన జరిగిన శ్రీ అమర్నాథ్జీ పుణ్యకేత్ర మండలి సమావేశంలో ఈ యాత్ర తేదీలను ఖరారు చేశారు.
యాత్రలో పాల్గొనే భక్తులకు కనీస వయస్సు 13 సంవత్సరాలు, గరిష్ఠ వయస్సు 70 సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించారు. యాత్రకు రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. ఇది ఏప్రిల్ 15 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 556 గుర్తింపు పొందిన బ్యాంక్ శాఖల ద్వారా అడ్వాన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయవచ్చు. అదే విధంగా, శ్రీ అమర్నాథ్ జీ పుణ్యే క్షేత్ర బోర్డు మండలి అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో కూడా నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, యాఎస్ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియకు సహకారం అందిస్తాయని మనోజ్ సిన్హా పేర్కొన్నారు.
జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి రోజు తొలి పూజ
యాత్ర ప్రారంభానికి ముందు జూన్ 19న జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి సందర్భంగా తొలి పూజ నిర్వహించనున్నారు. ఈ యాత్ర రెండు ప్రధాన మార్గాల ద్వారా కొనసాగుతుంది. ఒకటి అనంతనాగ్ జిల్లాలోని 48 కి.మీ. నున్వాన్-పహల్గాం సంప్రదాయ మార్గం. మరొకటి గందర్బల్ జిల్లాలోని 14 కి.మీ. బాల్టాల్ చిన్నదైనా కఠినమైన మార్గం.