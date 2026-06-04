కీమోథెరపీ బాధలకు ఇకపై చెక్! క్యాన్సర్ చికిత్సకు ప్రత్యామ్నాయంగా కొత్త విధానం
కీమోథెరపీ బాధ నుంచి విముక్తి కలిగించేందుకు పరిశోధకుల కొత్త విధానం- ముందుగా రొమ్ము క్యాన్సర్ కణాలపై పరీక్ష- క్యాన్సర్ కణాలపై మాత్రమే ప్రభావాన్ని చూపుతున్న కొత్త సమ్మేళనం
Published : June 4, 2026 at 8:24 PM IST
Alternative Treament For Chemotherapy : క్యాన్సర్ చికిత్స అనగానే చాలా మందికి ముందుగా గుర్తొచ్చేది కీమోథెరపీ. ఈ చికిత్స విధానం వల్ల రోగులు తీవ్ర అలసట, జుట్టు రాలడం, వికారం, వాంతులు వంటి అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటారు. అందుకే కీమోథెరపీ పేరు వినగానే చాలామంది భయపడుతుంటారు. అయితే భవిష్యత్తులో ఈ బాధలు తగ్గే అవకాశం ఉందని ఐఐటీ-బిహెచ్యూ శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు. కీమోథెరపీకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగపడే కొత్త విధానాన్ని అభివృద్ధి చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఇంతకీ ఆ విధానం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
క్యాన్సర్ కణాలే లక్ష్యంగా చేసుకుని పరిశోధన
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ- బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం (ఐఐటీ-బిహెచ్యూ)లో బయోకెమికల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ వికాస్ కుమార్ దుబే నేతృత్వంలోని బృందం ఈ పరిశోధనను నిర్వహించింది. క్యాన్సర్ కణాలను మాత్రమే లక్ష్యంగా చేసుకునే ఒక రసాయన సమ్మేళనాన్ని ఈ బృందం కనుగొంది. ఇది క్యాన్సర్ కణాల అనియంత్రిత పెరుగుదలను ఆపి, వాటిని నాశనం చేస్తుందని తెలిపారు.
ఏడాదిన్నర పాటు కృషి
ప్రొఫెసర్ వికాస్ కుమార్ దుబే, ఆయన పరిశోధన బృందం ఏడాదిన్నర నుంచి కొత్త క్యాన్సర్ ఔషధాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి కృషి చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం జింక్ డేటాబేస్లోని లక్షలాది రసాయన సమ్మేళనాలను విశ్లేషించారు. ఈ క్రమంలోనే 'Zinc-000002107582' అనే ఒక నిర్దిష్ట సమ్మేళనాన్ని కనిపెట్టారు. ఈ సమ్మేళనాన్ని ప్రయోగశాల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ కణాలపై పరీక్షించినప్పుడు ఆశాజనక ఫలితాలను ఇచ్చినట్లు శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.
ప్రోటీన్ల పనితీరును అడ్డుకునే కొత్త విధానం
క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలలో కీలక పాత్ర పోషించే యువిరైగ్ (Uvirag), బాక్స్ (Bax) అనే రెండు ముఖ్యమైన ప్రోటీన్లను ఈ సమ్మేళనం దెబ్బతీస్తుందని పరిశోధన బృందం కనిపెట్టింది. ఈ రెండు ప్రోటీన్లు క్రియాశీల క్యాన్సర్ కణాలకు నిరంతర పోషణను అందించి, అనియంత్రితంగా వృద్ధి చెందడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. కానీ పరిశోధకులు కనిపెట్టిన ఈ కొత్త జింక్ ఆధారిత సమ్మేళనం రెండు ప్రోటీన్ల మధ్య ఉన్న బంధాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. దీనివల్ల క్యాన్సర్ కణాలకు అవసరమైన పోషకాలు అందకుండా పోయి, వాటి పెరుగుదల ఆగిపోతుందని వివరించారు. ఇది క్రమంగా కణాలు పనిచేయకుండా, వాటి మరణానికి దారితీస్తుందని తెలిాపారు. ఈ సమ్మేళనం క్యాన్సర్ కణాలలో ఆర్ఓఎస్ (రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ స్పీసీస్) స్థాయిని పెంచుతుందని కూడా ఈ అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. ఇది కణాలలో తీవ్రమైన ఒత్తిడిని కలిగించి, అవి స్వయంగా నాశనమయ్యేలా చేస్తుందని వివరించింది.
ఆరోగ్యకర కణాలకు రక్షణ
ప్రస్తుతం క్యాన్సర్కు కీమోథెరపీ చాలా ప్రభావవంతమైన చికిత్స అయినప్పటికీ, ఇది క్యాన్సర్ కణాలనే కాకుండా శరీరంలోని ఆరోగ్యకరమైన కణాలను కూడా దెబ్బతీస్తుంది. దీనివల్ల రోగులు జుట్టు రాలడం, బలహీనత, వాంతులు, ఇన్ఫెక్షన్లు, అలసట వంటి తీవ్రమైన సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. అందువల్ల ఈ కొత్త సమ్మేళనం క్యాన్సర్ సోకిన కణాలను మాత్రమే లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రభావాన్ని చూపుతుందని ప్రొఫెసర్ వికాస్ దుబే అన్నారు. ఇది ఆరోగ్యకరమైన కణాలను రక్షించి, చికిత్సను మరింత ప్రభావవంతంగా, తక్కువ బాధాకరంగా చేస్తుందని చెప్పారు.
పరిశోధనకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు
అమెరికన్ కెమికల్ సొసైటీ వారి ప్రతిష్టాత్మక జర్నల్ 'బయోకెమిస్ట్రీ' ఆన్లైన్ ఎడిషన్లో తమ పరిశోధన మే 7న ప్రచురితమైందని ప్రొఫెసర్ వికాస్ దుబే తెలిపారు. ఈ ఆవిష్కరణకు పరిశోధకులు పేటెంట్ కోసం కూడా దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం దీనిని ప్రయోగశాలలో రొమ్ము క్యాన్సర్ కణాలపై పరీక్షించారు. దీనిని రోగులకు మందుగా అభివృద్ధి చేయడానికి ముందు, జంతువులపై పరీక్షలు, ఆ తర్వాత మానవులపై క్లినికల్ ట్రయల్స్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ పరిశోధనలో ప్రొఫెసర్ వికాస్ కుమార్ దుబేతో పాటు పరిశోధక విద్యార్థులు శివకుమార్, రాజ్ బహదూర్ సింహ్ కూడా ఉన్నారు.
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