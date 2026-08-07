ప్రయాణ సమయాన్ని ఆదా చేసే గాల్లో ఎగిరే కారు- దేశంలో మొట్టమొదటి ఫ్లయింగ్ వెహికల్ ప్రోటోటైప్ టెస్ట్ సక్సెస్!
యువకుడి అద్భుత ఆవిష్కరణ- ఫ్లయింగ్ వెహికల్ను అభివృద్ధి చేసిన ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన రవి- వెహికల్ ప్రోటోటైప్ పరీక్ష విజయవంతం
Published : August 7, 2026 at 8:02 PM IST
Flying Vehicle in Uttarakhand : పర్వత ప్రాంతాల్లో ప్రయాణం అంటే అంత ఆషామాషీ కాదు. మలుపుల రోడ్లు, ఇరుకైన రహదారులు ఉంటాయి. దీంతో ప్రయాణానికి చాలా సమయం పడుతుంది. అలాగే జర్నీకి టైమ్ కూడా ఎక్కువే పట్టేస్తుంది. అందుకే ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించేందుకు, రవాణాను సులభతరం చేసేందుకు ఉత్తరాఖండ్లోని అల్మోడాకు చెందిన యువ ఆవిష్కర్త రవి తామ్తా కీలక ఆవిష్కరణ చేశారు. ఒక వ్యక్తిగత ఎగిరే వాహనాన్ని (కారు) అభివృద్ధి చేశారు. ఈ ఫ్లయింగ్ కారు ప్రోటోటైప్ టెస్ట్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంది. ఇంతకీ ఈ ఫ్లయింగ్ కారు ఎలా పనిచేస్తుంది? దీని వల్ల ప్రయాణ సమయంలో ఉన్న ఉపయోగాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఈ వెహికల్తో సమయం ఆదా
రవి తమ్తా తాను తయారుచేసి ఫ్లయింగ్ కారు ప్రోటోటైప్ టెస్ట్ గురించి ఈటీవీ భారత్తో షేర్ చేసుకున్నారు. తన ఇంటికి వెళ్లే మార్గాన్ని ఆ ఎగిరే వాహనంలో ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఫలితాలు అద్భుతంగా వచ్చాయని వివరించారు. సాధారణంగా రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణించడానికి సుమారు 40 నిమిషాలు పట్టే దూరాన్ని, ఈ వాహనం ద్వారా గాలిలో కేవలం 12 నిమిషాల్లోనే చేరుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఈ వెహికల్ ప్రోటోటైప్ టెస్ట్ సమయంలో ప్రయాణంలో కలిగిన అనుభవం చాలా బాగుందని చెప్పారు. తాను ఎంతోకాలంగా సాకారం చేసుకోవాలని చూస్తున్న కల చివరికి నిజమవుతోందనే భావనను కలిగించిందని అన్నారు. దీనికి 'హపిడా స్కైనెక్స్' అని పేరు పెట్టానని స్పష్టం చేశారు.
ఏళ్ల తరబడి శ్రమకు దక్కిన విజయం
అయితే ఈ ఫ్లయింగ్ కారు కేవలం ఒక వాహనం మాత్రమే కాదు. రవి సంవత్సరాల తరబడి చేసిన పోరాటం, ప్రయోగాల ఫలితం. రవి వ్యక్తిగత వాయు రవాణా అవకాశాలను అన్వేషించడానికి, వివిధ దశల్లో సాంకేతిక ప్రయోగాలు చేయడానికి కొన్నేళ్లపాటు శ్రమించారు. భవిష్యత్ రవాణాను రోడ్ల నుంచి గాలిలోకి తీసుకెళ్లాలని యోచిస్తున్నారు. ఈ సాంకేతికత ప్రస్తుతం ప్రాథమిక దశలో ఉంది. భవిష్యత్తులో వ్యక్తిగత ఎగిరే వాహనాలు సామాన్య ప్రజల దైనందిన జీవితంలో ఒక భాగం కావాలని కృషి చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రతి ఇంట్లో కార్లు, బైక్లు ఎలా సాధారణం అయిపోయాయో, భవిష్యత్తులో వ్యక్తిగత ఫ్లయింగ్ వెహికల్స్ కూడా ప్రజలకు అంతే సులభంగా అందుబాటులోకి రావాలని రవి కలలు కంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫ్లయింగ్ కారు ప్రోటోటైప్ టెస్ట్ సక్సెస్ రవికి మరింత ఉత్సహాన్ని ఇచ్చింది.
దేశంలో మొట్టమొదటి వ్యక్తిగత ఫ్లయింగ్ వెహికల్ ఇదే : రవి
"దేశంలో వ్యక్తిగత వాయు రవాణా రంగంలో ఇదొక ముఖ్యమైన ప్రయోగం. దేశంలో తయారైన మొట్టమొదటి వ్యక్తిగత ఫ్లయింగ్ వాహనం ఇదే. స్వల్ప దూర ప్రయాణాల కోసం రోడ్లతో పాటు వాయు ప్రయాణాన్ని కూడా ప్రజలు ఉపయోగించుకునేలా సాంకేతికతను మరింత అభివృద్ధి చేస్తున్నాను. ఈ కారు ప్రోటోటైప్ టెస్ట్ విజయవంతమైనప్పటికీ, ఇది ప్రజల వినియోగానికి అందుబాటులోకి రావడానికి ఇంకా కొంత సమయం పడుతుంది. ఏ ఫ్లయింగ్ వెహికల్ అయినా అనేక సాంకేతిక పరీక్షలను ఎదుర్కొవాలి. భద్రతా ప్రమాణాలను పాటించాలి. ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతులు పొందాలి. 2019లో నేనొక ఎలక్ట్రోలైట్ పంప్ యంత్రాన్ని అభివృద్ధి చేశాను. దీంతో ఈవీలను తక్కువ సమయంలో ఛార్జ్ చేయొచ్చు. అలాగే మొబైల్ ఛార్జింగ్ షూస్ను రూపొందించాను." అని యువ ఆవిష్కర్త రవి తెలిపారు.
అల్మోడాకు చెందిన రవి తమ్తా చేసిన మొదటి ప్రయోగం ఇది కాదు. అతను గతంలో వివిధ సాంకేతిక ఆవిష్కరణలతో అందరీ దృష్టిని ఆకర్షించారు. రవి అభివృద్ధి చేసిన ఒక స్టిక్ను ప్రస్తుతం ఉత్తరాఖండ్ అటవీ శాఖ ఉపయోగిస్తోంది. ఈ స్టిక్ కోసం రవి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ఆర్డర్లను కూడా అందుకుంటున్నారు. ఈ స్టిక్తో మొబైల్ ఫోన్లను కూడా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. టార్చ్గా కూడా పనిచేస్తుంది. రవి గతంలోనూ చాలా సాంకేతిక ప్రాజెక్టులను రూపొందించారు. 2007లో అతను ఒక బల్బుకు శక్తినిచ్చేందుకు ఒక సీసాలో బ్యాటరీని సృష్టించారు. ఈ ఆవిష్కరణకు అప్పట్లో రవి పలువురి నుంచి ప్రశంసలను అందుకున్నారు.
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