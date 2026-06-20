నీట్ రీటెస్ట్- నాగ్పుర్ అభ్యర్థికి అబుదాబిలో పరీక్ష కేంద్రం- స్పందించిన NTA
నీట్ పరీక్ష కేంద్రం గందరగోళానికి ముగింపు- నాగ్పుర్ విద్యార్థికి స్వస్థలంలోనే సెంటర్ను కేటాయించిన ఎన్టీఏ- పరీక్షకు ఒక్కరోజు ముందు వెలుగులోకి వచ్చిన ఎన్టీఏ పొరపాటు
Published : June 20, 2026 at 11:00 AM IST
NTA on NEET Exam Nagpur Centre : నీట్-యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్కు సిద్ధమవుతున్న మహారాష్ట్రలోని నాగ్పుర్కు చెందిన ఓ విద్యార్థికి జాతీయ పరీక్షల సంస్థ (ఎన్టీఏ) షాకింగ్ అనుభవాన్ని మిగిల్చింది. పరీక్ష కేంద్రం ఎంపికలో చోటుచేసుకున్న పొరపాటు కారణంగా, నాగ్పుర్లో పరీక్ష రాయాల్సిన విద్యార్థికి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లోని అబుదాబి కేంద్రాన్ని కేటాయించారు. పరీక్షకు కేవలం ఒక్కరోజు ముందు ఈ విషయం బయటపడటంతో విద్యార్థి కుటుంబం తీవ్ర ఆందోళనకు గురైంది. దీనిపై స్పందించిన ఎన్టీఏ సమస్యను పూర్తిగా పరిష్కరించామని స్పష్టం చేసింది.
నాగ్పుర్కు బదులుగా అబుదాబి కేంద్రం
సంబంధిత విద్యార్థి మొదట నిర్వహించిన నీట్ పరీక్షకు నాగ్పుర్లోని సరస్వతి విద్యాలయ కేంద్రంలో పరీక్ష రాశాడు. అయితే ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వివాదం నేపథ్యంలో పరీక్షను మళ్లీ నిర్వహించాలని నిర్ణయించడంతో, రీ-ఎగ్జామినేషన్ కోసం కొత్త అడ్మిట్ కార్డు విడుదలైంది. అడ్మిట్ కార్డు డౌన్లోడ్ చేసిన విద్యార్థి కుటుంబం అందులో పరీక్ష కేంద్రంగా యూఏఈలోని అబుదాబి ఇండియన్ స్కూల్ పేరు ఉండటం చూసి ఆశ్చర్యానికి గురైంది. దరఖాస్తు సమయంలో మొదటి ప్రాధాన్యంగా నాగ్పుర్, తరువాత వార్ధా, భండారా నగరాలను మాత్రమే ఎంపిక చేసినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
కుటుంబం ఆందోళన
ఈ విషయంపై విద్యార్థి తండ్రి మహ్మద్ తాలిబ్ స్పందిస్తూ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పరీక్ష కోసం తమ కుమారుడిని విదేశాలకు పంపే పరిస్థితి లేదని చెప్పారు. "మా బిడ్డకు పాస్పోర్ట్ కూడా లేదు. పరీక్షకు ఒక్కరోజు మాత్రమే ఉండగా విదేశీ ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేయడం అసాధ్యం. మేము ఎప్పుడూ నాగ్పుర్నే ఎంపిక చేశాం. అబుదాబి కేంద్రం ఎలా కేటాయించారో అర్థం కావడం లేదు" అని ఆయన తెలిపారు.
ఎన్టీఏకు ఫిర్యాదు
ఈ ఘటనపై కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఎన్టీఏ హెల్ప్లైన్ను సంప్రదించారు. ఫిర్యాదును స్వీకరించిన అధికారులు సాంకేతిక లేదా పరిపాలనా పొరపాటు జరిగి ఉండవచ్చని ప్రాథమికంగా గుర్తించినట్లు సమాచారం. వివరాలను పరిశీలించిన అనంతరం సవరించిన అడ్మిట్ కార్డును జారీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు.
ఎన్టీఏపై విమర్శలు
మాజీ మహారాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి డాక్టర్ అనీస్ అహ్మద్ ఈ ఘటనపై తీవ్రంగా స్పందించారు. పరీక్ష నిర్వహణలో ఇది తీవ్రమైన నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనమని వ్యాఖ్యానించారు. విద్యార్థికి వెంటనే నాగ్పూర్ లేదా సమీప నగరంలో పరీక్ష కేంద్రాన్ని కేటాయించి సమస్యను పరిష్కరించాలని ఎన్టీఏను కోరారు. ఇటీవల పరీక్షల నిర్వహణపై ఇప్పటికే అనేక విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న ఎన్టీఏకు ఈ ఘటన మరోసారి ఇబ్బందికర పరిస్థితిని తీసుకొచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నాగ్పుర్ విద్యార్థికి స్వస్థలంలోనే సెంటర్
అబుదాబి కేంద్రం కేటాయింపుపై ఎన్టీఏ డైరెక్టర్ జనరల్ అభిషేక్ సింగ్ స్పందించారు. పరీక్ష కేంద్రం సమస్యను పరిష్కరించినట్లు తెలిపారు. విద్యార్థికి ప్రస్తుతం నాగ్పుర్లోనే పరీక్ష కేంద్రం కేటాయించామని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన తెలిపారు. దీంతో విద్యార్థి కుటుంబం ఊపిరి పీల్చుకుంది.
రీ-ఎగ్జామినేషన్కు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు
మరోవైపు, జూన్ 21న నిర్వహించనున్న నీట్-యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్ కోసం ఎన్టీఏ విస్తృత భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రశ్నపత్రాలు, ఇతర గోప్యమైన పరీక్షా సామగ్రిని జీపీఎస్ సదుపాయం కలిగిన వాహనాల్లో పోలీసు భద్రత మధ్య తరలిస్తున్నట్లు తెలిపింది. పరీక్షా కేంద్రాల్లో సీసీటీవీ నిఘా, ఆధార్ ఆధారిత బయోమెట్రిక్ ధృవీకరణ, రియల్టైమ్ మానిటరింగ్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించింది. పరీక్ష నిర్వహణ కోసం నగర సమన్వయకర్తలు, పరిశీలకులు, కేంద్రాల సూపరింటెండెంట్లు, ఇన్విజిలేటర్లు, జిల్లా యంత్రాంగం అధికారులు, పోలీసు సిబ్బంది కలిపి రెండు లక్షలకు పైగా సిబ్బందిని నియమించినట్లు పేర్కొంది.
22.79 లక్షల మంది అభ్యర్థులు
నీట్-యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్ దేశవ్యాప్తంగా 551 నగరాల్లో, విదేశాల్లోని 14 నగరాల్లో నిర్వహించనున్నారు. మొత్తం 22.79 లక్షలకుపైగా మంది అభ్యర్థులు పరీక్షకు హాజరుకానున్నట్లు అంచనా. పరీక్ష మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.15 గంటల వరకు పెన్-అండ్-పేపర్ విధానంలో జరగనుంది. అభ్యర్థులు ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1.30 గంటల మధ్య పరీక్ష కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని, 1.30 గంటల తర్వాత ప్రవేశానికి అనుమతి ఉండదని ఎన్టీఏ స్పష్టం చేసింది.
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