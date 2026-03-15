బీజేపీ మళ్లీ గెలుస్తుందా? కాంగ్రెస్ నిలుస్తుందా?- అసోంను డిసైడ్ చేసేది పొత్తులే!
అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ద్విముఖ పోరు- కాంగ్రెస్- బీజేపీ కూటముల మధ్య ప్రధాన పోటీ- ఎన్నికల్లో గెలుపునలకు కీలకం కానున్న పొత్తులు- హ్యాట్రిక్ కోసం బీజేపీ- పూర్వవైభవం కోసం కాంగ్రెస్ పోరాటం
Published : March 15, 2026 at 10:16 PM IST
Assam Election 2026 : అసోంలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. 126 అసెంబ్లీ స్థానాలకు సంబంధించి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ను విడుదల చేయడంతో రాష్ట్రంలో ఎన్నికల సమరం ఊపందుకుంది. ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ సారథ్యంలో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ నినాదంతో 'హ్యాట్రిక్' విజయం సాధించాలని బీజేపీ నేతృత్వంలోని అధికార ఎన్డీఏ ఆరాటపడుతోంది. మరోవైపు, పార్టీకి పూర్వ వైభవం తీసుకొచ్చేందుకు యువనేత గౌరవ్ గొగోయ్ నాయకత్వంలో మిత్రపక్షాల అండతో కాంగ్రెస్ వ్యూహాలకు పదును పెడుతోంది.
అయితే అసోం రాజకీయాల్లో ఈసారి ప్రధాన పార్టీల కంటే మిత్రపక్షాలే కీలకంగా మారుతాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. పొత్తులే డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రధాన పార్టీలైన కాంగ్రెస్, బీజేపీ సహా ఇతర పక్షాలైన ఏజీపీ, యూపీపీఎల్, బీపీఎఫ్, ఏఐయూడీఎఫ్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ఏ పార్టీ ఏ కూటమిలో ఉన్నది? రాజకీయ సమీకరణాలు ఎలా ఉన్నాయి? రాష్ట్రంలో ఎన్నికలను ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఏవి? అనే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఎన్నికల షెడ్యూల్- ప్రస్తుత అసెంబ్లీలో బలాబలాలు
అసోం అసెంబ్లీ గడువు ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ఎన్నికలు అత్యంత కీలకంగా మారాయి. ఏప్రిల్ 9న రాష్ట్రంలో పోలింగ్ జరగనుంది. మే 4న ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న 126 మంది సభ్యుల అసెంబ్లీలో బీజేపీకి 64 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉండగా, ఏజీపీ 9, యూపీపీఎల్ 7, బీపీఎఫ్ 3 ఉన్నాయి. ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్కు 26 స్థానాలు, ఏఐయూడీఎఫ్ 15 స్థానాలను కలిగి ఉంది.
కాంగ్రెస్, బీజేపీ కూటములు సమీకరణాలు ఇలా
ఈసారి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్, బీజేపీ కూటముల మధ్య పోరు ఆసక్తికరంగా మారింది. గతంలో కాంగ్రెస్తో కలిసి నడిచిన ఏఐయూడీఎఫ్ ఈసారి ఒంటరిగా పోటీ చేస్తోంది. మరోవైపు, ఒకప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న బోడోలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్ (బీపీఎఫ్) ఇప్పుడు అధికార ఎన్డీఏ గూటికి చేరింది. మిత్రపక్షాలు కింగ్ మేకర్లుగా మారుతాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్న వేళ కూటముల సమీకరణాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఎన్డీఏ కూటమి
బీజేపీ తన మిత్రపక్షాలతో కలిసి అత్యంత పటిష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఎన్డీఏ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉండటం ఈ కూటమికి ప్రధానంగా కలిసొచ్చే అంశం. మోదీ, హిమంత బిశ్వ శర్మ చరిష్మా తమ కూటమికి కలిసొస్తుందని బీజేపీ భావిస్తోంది. అస్సాం గణపరిషత్ (ఏజీపీ) బోడోలాండ్ పార్టీలైన యూపీపీఎల్, బీపీఎఫ్ పార్టీలు ఎన్డీఏలో ఉండటం ఈ కూటమికి ప్రధాన బలం అని చెప్పాలి.
కాంగ్రెస్ కూటమి
కాంగ్రెస్ ఈసారి సీట్ల పంపకం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తోంది. కమ్యూనిస్టు పార్టీలు, అస్సాం జాతీయ పరిషత్ (ఏజేపీ) వంటి పార్టీలతో కలిసి ఒకే కూటమిగా ఏర్పడి బీజేపీని ఎదుర్కొనేందుకు వ్యూహరచన చేస్తోంది.
చిన్న పార్టీల ప్రభావం ఎంత?
అసోం గణ పరిషద్ : ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ఇది భాగస్వామిగా ఉంది. హిమంత కేబినెట్లో ముగ్గురు మంత్రులు ఉండటం ఈ పార్టీకి కలిసొచ్చే అంశం. అస్సామీ అస్తిత్వం అనే నినాదంతో ఓటర్లను ఆకర్షించడం వీరి ప్రధాన వ్యూహం. అయితే పార్టీలో పెరుగుతున్న అంతర్గత విభేదాలు పెద్ద సమస్యగా మారాయి. కొంతమంది సీనియర్లకు మాత్రమే పదవులు దక్కడంపై ద్వితీయ శ్రేణి నాయకత్వం అసంతృప్తితో ఉంది. గత పదేళ్లుగా బీజేపీ నీడలో ఉండటం వల్ల పార్టీ తన స్వయంప్రతిపత్తిని కోల్పోతుందనే విమర్శ ఉంది. అలాగే, కాంగ్రెస్ కూటమిలో ఉన్న ఏజేపీ ఏజీపీ ఓటు బ్యాంకును దెబ్బతీస్తుందన్న అంచనాలు ఉన్నాయి.
బోడోలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్ : బోడో గిరిజన ప్రాంతాల్లో బీపీఎఫ్ అగ్రనేత హాగ్రామా మహీలరీకి ఇప్పటికీ మంచి పట్టు ఉంది. ఇటీవల జరిగిన కౌన్సిల్ ఎన్నికల విజయం పార్టీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఇది ఎన్డీఏ కూటమిలో భాగస్వామిగా ఉంది. అయితే ఎన్డీఏ కూటమిలోని మరో మిత్రపక్షం యూపీపీఎల్ నుంచి తీవ్రమైన పోటీ ఎదుర్కోవాల్సి రావడం దీనికి ప్రతికూలమైన అంశం.
ఏఐయూడీఎఫ్ : ముస్లిం మైనారిటీలు అధికంగా ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో బద్రుద్దీన్ అజ్మల్ పార్టీ ఏఐయూడీఎఫ్ తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని చలాయిస్తుంది. అయితే బెంగాలీ మాట్లాడే వలస ముస్లింల ఓట్లపైనే ఈ పార్టీ ఆధారపడటం ప్రతికూల అంశం. ప్రస్తుతం ఈ పార్టీ ఏ కూటమిలోనూ లేదు. దీంతో ముస్లిం ఓట్లు కాంగ్రెస్, ఏఐయూడీఎఫ్ మధ్య చీలిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇది కాంగ్రెస్ కూటమికి కాస్త ప్రతికూల అంశం కావొచ్చన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఎన్నికల ప్రచారంలో కీలకాంశాలు ఇవే
చొరబాట్లు- సీఏఏ: బంగ్లాదేశ్ నుంచి అక్రమ చొరబాట్ల అంశం అసోంను కొన్ని దశాబ్దాలుగా వేధిస్తున్న సమస్య. ఈ అంశం ఎన్నికల్లో ప్రధాన అస్త్రంగా మారింది. తాము చొరబాటుదారులను ఏరివేస్తున్నామని, ప్రతిరోజూ బంగ్లాదేశీయులను సరిహద్దు దాటించి వెనక్కి పంపుతున్నామని ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. అయితే కాంగ్రెస్ వాదన మాత్రం మరోలా ఉంది. ప్రభుత్వం చట్టబద్ధమైన భారతీయ పౌరులను కూడా చొరబాటుదారుల పేరుతో వేధిస్తోందని కాంగ్రెస్, ఏఐయూడీఎఫ్ పార్టీలు ఆరోపిస్తున్నాయి.
సీఏఏ అమలు అసోంలో ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితిని సృష్టించింది. బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన హిందూ బెంగాలీలు, తమకు పౌరసత్వం లభిస్తుందనే ఆశతో బీజేపీకి అండగా నిలుస్తున్నారు. ప్రభుత్వం కూడా ఎన్నికలకు ముందు హిందూ బెంగాలీలు, ఇతర ముస్లిమేతర సమూహాలపై ఉన్న 'విదేశీయుల కేసుల'ను ఉపసంహరించుకోవాలని నిర్ణయించింది. ఏజీపీ వంటి ప్రాంతీయ శక్తులు, విద్యార్థి సంఘాలు సీఏఏను వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. అలాగే, ఎన్ఆర్సీ అంశం కూడా ఓటింగ్ మీద ప్రభావం చూపనుంది.
అక్రమ ఆక్రమణల తొలగింపు: ప్రభుత్వం చేపట్టిన భారీ తొలగింపు చర్యలు ఒక వర్గాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. కానీ, ప్రభుత్వ భూములను, అడవులను, దేవాలయ భూములను కాపాడటమే తమ లక్ష్యమని బీజేపీ ప్రభుత్వం బలంగా చెబుతోంది.
అభివృద్ధి, సంక్షేమం: హిమంత బిశ్వ శర్మ ప్రభుత్వం 'అరుణోదయ్' వంటి పథకాల ద్వారా మహిళా ఓటర్లను ఆకట్టుకోవాలని చూస్తోంది. అలాగే కొత్తగా నిర్మించిన బ్రిడ్జిలు, రహదారులు, టాటా సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్ వంటి భారీ పరిశ్రమల ఏర్పాటును అభివృద్ధికి చిహ్నాలుగా బీజేపీ ప్రచారం చేస్తోంది.
జుబీన్ గార్గ్ మరణం: ప్రముఖ గాయకుడు జుబీన్ గార్గ్ 2025 సెప్టెంబర్లో మరణించడం అసోం ప్రజలను కలచివేసింది. దీనిపై దర్యాప్తు విషయంలో ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. జుబీన్ గార్గ్ అసోం సంస్కృతికి ప్రతీకగా ఉన్న గాయకుడు కావడంతో ఈ అంశాన్ని సెంటిమెంట్ గా వాడుకునే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
గౌరవ్ గొగోయ్ ఫ్యాక్టర్- కాంగ్రెస్కు ఉపశమనం
అసోంలో ఇన్నాళ్లు కాంగ్రెస్కు ముఖచిత్రంగా ఉన్న నాయకుడు లేక కొంత ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంది. ముఖ్యంగా తరుణ్ గొగోయ్ మరణం తర్వాత అసోం కాంగ్రెస్లో శూన్యత ఏర్పడింది. ఆ లోటును ఈ ఎన్నికల్లో గౌరవ్ గొగోయ్ భర్తీ చేస్తారని కాంగ్రెస్ భావిస్తోంది. ఇటీవల లోక్సభలో తన గళాన్ని బలంగా వినిపించి, రాష్ట్రంలో మళ్లీ పార్టీకి ఊపిరి పోశారు. బీజేపీలో ఉన్న అసంతృప్త నేతలను చేర్చుకోవడం, గిరిజన వర్గాలకు ఎస్టీ హోదా హామీ ఇవ్వడం ద్వారా కాంగ్రెస్ తన ఓటు బ్యాంకును పెంచుకోవాలని చూస్తోంది. అయితే, కాంగ్రెస్ కీలక నేతలు ఇటీవల పార్టీ మారడం ప్రధాన ప్రతిబంధకంగా మారింది. ప్రస్తుత ప్రతికూలతల మధ్య రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న గౌరవ్ గొగోయ్ అసోంలో పెద్ద నాయకుడిగా ఎమర్జ్ అవుతుండటం కాంగ్రెస్కు ఉపశమనం కలిగించే అంశం.