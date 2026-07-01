టీవీకే ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు కుట్ర- ఎమ్మెల్యేకు రూ.35 కోట్లు ఆఫర్!- ముగ్గురు అరెస్టు
విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు డీఎంకే కుట్ర పన్నిందంటూ ఆరోపణలు - తమ ఎమ్మెల్యేకు రూ.35 కోట్లు ఆశచూపారన్న టీవీకే మంత్రి నిర్మల్ కుమార్
Published : July 1, 2026 at 3:51 PM IST
Tamil Nadu Political Horse Trading: విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు డీఎంకే కుట్రపన్నిందని రాష్ట్ర మంత్రి నిర్మల్ కుమార్ బుధవారం సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తమ ఎమ్మెల్యేను ప్రలోభపెట్టేందుకు డీఎంకే అధినేత స్టాలిన్ ప్రయత్నిస్తున్నారని, కొన్ని రోజుల క్రితం టీవీకే పార్టీకి చెందిన ఓ ఎమ్మెల్యేకు రూ.35 కోట్లు ఇస్తామని ఆఫర్ చేశారని ఆరోపించారు. టీవీకే ప్రభుత్వంపై అవిశ్వాస తీర్మానం పెడితే దానికి మద్దతుగా ఓటు వేయాలని ఒత్తిడి తెచ్చారని చెప్పారు. అయితే ఆ ఆఫర్ను తమ ఎమ్మెల్యే తిరస్కరించారని నిర్మల్ కుమార్ చెప్పారు. అన్ని ఆధారాలతో ఈ విషయంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశామన్నారు. తన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారని తెలిపారు.