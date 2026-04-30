మరోసారి చిక్కుల్లో విజయ్​- చర్యలు తీసుకోవాలని ఈసీ, పోలీసులకు బాలల కమిషన్ సిఫార్స్​

ఎన్నికల ప్రచార ప్రసంగాల ద్వారా పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రుల ఓటు నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేసేలా ప్రేరేపించారన్న ఆరోపణలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 30, 2026 at 4:30 PM IST

Tamilnadu Children Commission on Vijay : తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) అధ్యక్షుడు విజయ్‌ మరోసారి చిక్కుల్లో పడ్డారు. విజయ్​పై చర్యలు తీసుకోవాలని తమిళనాడు రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ (TNSCPCR) పోలీస్​ శాఖతో పాటు ఎన్నికల సంఘానికి సిఫార్సు చేసింది. ఎన్నికల ప్రచార ప్రసంగాల ద్వారా పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రుల ఓటు నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేసేలా ప్రేరేపించారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో టీవీకే పార్టీ జోరుగా ప్రచారం చేసింది. ఈ క్రమంలోనే ఓ ప్రచార కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న TVK అధినేత విజయ్, పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులను 'ఈల' (Whistle) గుర్తుకు ఓటు వేయమని చెప్పాలని సూచించారు. ఈ ప్రసంగం తర్వాత విజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి వివిధ వర్గాల నుంచి అనేక ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవాలన్న డిమాండ్లు తీవ్రమయ్యాయి. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం పిల్లలను ప్రేరేపించడం చట్టవిరుద్ధమైన చర్య అని విమర్శలు వచ్చాయి.

