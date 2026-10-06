మేజర్ అయిన కుమార్తెను తమతోనే ఉండమని తల్లిదండ్రులు బలవంతం చేయలేరు: హైకోర్టు
25 ఏళ్ల కుమార్తెకు తన ఇష్టానుసారం జీవించే హక్కు ఉందని అలహాబాద్ హైకోర్టు స్పష్టం- తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఉండటం ఇష్టం లేదన్న యువతి - తల్లి దాఖలు చేసిన హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ కొట్టివేత
Published : October 6, 2026 at 10:46 AM IST
High Court On Adults Rights : మేజర్ అయిన కుమార్తెను ఆమె ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా తమతో కలిసి జీవించేలా తలిదండ్రులు బలవంతం చేయలేరని అలహాబాద్ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. వయోజనురాలైన కుమార్తెను బలవంతంగా తమతో ఉంచుకోవడానికి 'హేబియస్ కార్పస్' పిటిషన్ను ఆశ్రయించడానికి వీలులేదని పేర్కొంది. మేజరైన వ్యక్తి స్వయం నిర్ణయాధికారం కలిగి ఉంటారని, వారిని ఎవరి ఇష్టానుసారమో బలవంతంగా నివసించేలా కట్టడి చేయలేమని తేల్చిచెప్పింది. ఈ మేరకు సెప్టెంబర్ 28న జస్టిస్ సందీప్ జైన్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఈ కీలక తీర్పు వెలువరించింది. ఈ మేరకు తన కుమార్తెను కోర్టు ముందు హాజరుపరచాలని తల్లి కళావతి దేవి దాఖలు చేసిన హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ను న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది.
కేసు నేపథ్యం ఇదే
ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన కళావతి దేవి అనే మహిళ తన 25 ఏళ్ల కుమార్తె పూజను కోర్టు ముందు హాజరుపరిచేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరుతూ అలహాబాద్ హైకోర్టులో హేబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. తన కుమార్తె అదృశ్యమైందని, ఆమెను ఎవరైనా అక్రమంగా నిర్బంధించి ఉంటారనే అనుమానంతో ఆమె ఈ పిటిషన్ను వేశారు. ఈ వ్యాజ్యాన్ని విచారించిన హైకోర్టు, ఆగస్ట్ 17, 2026న యువతిని కోర్టు ముందు హాజరుపరచాలని ప్రభుత్వం, పోలీసులను న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు యువతిని కోర్టుకు తీసుకొచ్చారు.
న్యాయమూర్తి సమక్షంలో జరిగిన విచారణలో 25 ఏళ్ల పూజ అత్యంత స్పష్టంగా తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించింది. తనను ఎవరూ నిర్బంధించలేదని, దిల్లీలో స్వతంత్రంగా నివసిస్తున్నానని తెలిపింది. అంతేకాకుండా, తల్లితో కలిసి ఉండేందుకు సుముఖంగా లేనని తేల్చిచెప్పింది. తన పట్ల తల్లి ప్రవర్తన సరిగా లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. తల్లి తనను తరచూ శారీరకంగా హింసించడంతో పాటు, తీవ్రమైన దుర్భాషలాడేవారని, ఆ వేధింపులు భరించలేకే తాను ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చానని పూజ కోర్టుకు వాంగ్మూలం ఇచ్చింది. కుమార్తె తన వాంగ్మూలంలో చేసిన ఆరోపణలను తల్లి కళావతి ఖండించారు. తల్లిగా తాను తన కుమార్తె క్షేమాన్ని కోరుకుంటున్నానని చెప్పారు. తనతో కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు కోర్టుకు తెలిపారు. కుమార్తెను తనతో ఉంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ దాఖలు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
అటు తల్లి, ఇటు కుమార్తె వాదనలు విన్న విన్న అనంతరం న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సందీప్ జైన్ తీర్పును వెలువరించారు. ఈ సందర్భంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మేజర్ అయిన వ్యక్తిని ఆమె ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా తమ వద్దే నివసించేలా తల్లిదండ్రులు బలవంతం చేయలేరని చెప్పారు. యువతి పూజ ప్రస్తుతం మేజర్ అని, తన మంచి చెడులను బేరీజు వేసుకోగల సమర్థురాలని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. రాజ్యాంగం కల్పించిన వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ప్రకారం, ఆమెకు నచ్చిన చోట, నచ్చిన వ్యక్తులతో స్వేచ్ఛగా జీవించే సంపూర్ణ హక్కు ఉందని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో కళావతి దేవి దాఖలు చేసిన హేబియస్ కార్పస్ పిటిషన్లో ఎలాంటి న్యాయపరమైన బలం లేదని స్పష్టం చేస్తూ దానిని కోర్టు కొట్టివేసింది.
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