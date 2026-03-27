పెళ్లైన వ్యక్తి మరో మహిళతో సహజీవనం చేయడం చట్టప్రకారం నేరం కాదు: హైకోర్టు

సహజీవనం గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన అలహాబాద్ హైకోర్టు- పెళ్లైన వ్యక్తి మహిళతో సహజీవనం చేయడం చట్టప్రకారం నేరం కాదని వ్యాఖ్యలు- భార్యాభర్తల మధ్య అసహజ లైంగిక చర్యలు నేరం కాదన్న మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు

High Court on Live in Relationship (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 27, 2026 at 3:44 PM IST

High Court on Live in Relationship : పెళ్లైన వ్యక్తి వయోజనురాలైన మహిళతో ఆమె అంగీకారంతో సహజీవనం చేయడం చట్టప్రకారం నేరం కాదని అలహాబాద్ హైకోర్టు తెలిపింది. వ్యక్తిగత హక్కులను పరిరక్షించాల్సిన కోర్టు విధిని సామాజిక నైతికత అధిగమించలేదని అభిప్రాయపడింది. మహిళ కుటుంబం నుంచి బెదిరింపులు ఎదుర్కొంటున్న ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌కు చెందిన ఓ సహజీవన జంట తమకు రక్షణ కల్పించాలని అలహాబాద్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఈ పిటిషన్‌పై విచారణ జరిపిన అలహాబాద్ కోర్టు సహజీవనంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

"వివాహితుడైన పురుషుడు వయోజనురాలైన మహిళతో ఆమె అంగీకారంతో సహజీవనం చేస్తున్నప్పుడు అతనిపై ఎలాంటి నేరం మోపడానికి ఆస్కారం లేదు. నైతికతను, చట్టాన్ని వేరుగా ఉంచాలి. చట్టప్రకారం ఎలాంటి నేరం జరగనప్పుడు పౌరుల హక్కులను పరిరక్షించే కోర్టు చర్యలకు సామాజిక అభిప్రాయాలు, నైతికత మార్గదర్శకం కావు. తాను ఇష్టపూర్వకంగా, స్వేచ్ఛతోనే ఆ వ్యక్తితో కలిసి జీవిస్తున్నానని ఆ మహిళ పోలీసు సూపరింటెండెంట్‌కు తెలియజేసింది. అయినప్పటికీ మహిళ కుటుంబం నుంచి పరువు హత్య బెదిరింపులు ఉన్నా పోలీసులు చర్య తీసుకోలేదు. కలిసి జీవిస్తున్న ఇద్దరు వయోజనులను రక్షించడం పోలీసుల విధి. స్పష్టంగా ఈ ఫిర్యాదుపై పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎటువంటి చర్య తీసుకోలేదు" అని జస్టిస్ జె.జె. మునీర్, జస్టిస్ తరుణ్ సక్సేనాలతో కూడిన అలహాబాద్ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ పేర్కొంది.

