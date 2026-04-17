ద్వంద్వ పౌరసత్వం కేసు- రాహుల్ గాంధీపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదుకు అలహాబాద్ హైకోర్టు ఆదేశం
రాహుల్ గాంధీ ద్వంద్వ పౌరసత్వంపై విచారణ జరపాలని అలహాబాద్ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ
Published : April 17, 2026 at 5:53 PM IST
Rahul Gandhi Citizenship Case : ద్వంద్వ పౌరసత్వం ఆరోపణలపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని అలహాబాద్ హైకోర్టు ఆదేశించింది. ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేయాలని లేదంటే కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలకు నివేదించాలని లఖ్నవూ బెంచ్ ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి సూచించింది. రాహుల్పై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని బీజేపీ కార్యకర్త దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను లఖ్నవూలోని ప్రత్యేక కోర్టు తిరస్కరించింది.
కింద కోర్టు ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ బీజేపీ కార్యకర్త దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన లఖ్నవూ బెంచ్ ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పౌరసత్వంపై నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం తమకు లేదని ప్రత్యేక కోర్టు ఆ పిటిషన్ను తిరస్కరించింది. ఈ అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకున్న లఖ్నవూ బెంచ్ ఈ వ్యవహారంపై సరైన పరిశీలన జరగాలని పేర్కొంది. చట్ట ప్రకారం పరిశీలించేందుకు తగినచర్యలు తీసుకోవాలని యూపీ ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు ఆదేశించింది.