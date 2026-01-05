ETV Bharat / bharat

Congress on Trump Tariffs : భారత్​పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో కేంద్రంపై కాంగ్రెస్​ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది. ట్రంప్​ మెప్పు పొందేందుకు మోదీ చేసిన పనుల వల్ల ఎలాంటి మేలు జరగలేదని తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. బలవంతపు కౌగిలింతలు, ప్రచార కార్యక్రమాలు, సోషల్ మీడియా పోస్టులు భారత్​కు చాల తక్కువ మేలు చేశాయని ఆరోపించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేష్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. "వైట్​హౌస్‌లో ప్రధానమంత్రి మోదీకి ఉన్న మంచి స్నేహితుడు భారత్​ పట్ల తన అస్థిర విధానాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలును ఆపకపోతే భారతదేశం నుంచి అమెరికా దిగుమతులపై సుంకాలను పెంచుతామని ఆయన మరోసారి బెదిరించారు. నమస్తే ట్రంప్, హౌడీ మోదీ కార్యక్రమాలు, బలవంతపు కౌగిలింతలు, అమెరికా అధ్యక్షుడిని ప్రశంసిస్తూ చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌ల వల్ల ఎలాంటి మేలు జరగలేదు." అని అన్నారు.

'అయినా ప్రధానమంత్రి నుంచి ఒక్క మాట కూడా రావడం లేదు'
మరోవైపు భారత్​పై అమెరికా అధ్యక్షుడు చేసిన వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి సుప్రియా శ్రీనాథె మండిపడ్డారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతదేశ గౌరవాన్ని కాపాడలేకపోతుందని విమర్శించారు. "ట్రంప్ భారతదేశాన్ని అవమానిస్తూ, ఎగతాళి చేస్తున్నారు. అమెరికా ఒత్తిడితో తనను సంతోషపెట్టడానికి రష్యా చమురు దిగుమతిని ప్రధాని మోదీ తగ్గించారని ట్రంప్ అన్నారు. ఇలాంటి వారు నా దేశాన్ని ఎగతాళి చేస్తున్నారు. అయినా కానీ ప్రధానమంత్రి నుంచి ఒక్క మాట కూడా రావడం లేదు. భారత గౌరవాన్ని కాపాడేందుకు వీరిని ఎదిరించలేని మోదీ ఓ బలహీనమైన, పిరికివాడు." అని ఆమె ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

రష్యాతో వ్యాపారం కొనసాగిస్తే సుంకాలను మరింత వేగంగా పెంచుతానని ట్రంప్‌ వార్నింగ్
అంతకుముందు రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మరోసారి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రష్యా చమురు అంశంలో భారత్‌ తమకు సహకరించకపోతే సుంకాలను పెంచుతానని బెదిరింపులకు దిగారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చాలా మంచి వ్యక్తి అని, తాను సంతోషంగా లేనన్న విషయం ఆయనకు తెలుసు అని ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యానించారు. తనను సంతోషపెట్టడం చాలా ముఖ్యమని, రష్యాతో వ్యాపారం కొనసాగిస్తే సుంకాలను మరింత వేగంగా పెంచుతానని ట్రంప్‌ హెచ్చరించారు. అది భారత్‌కు మంచిది కాదన్నారు. ఈ మేరకు ట్రంప్‌ మాట్లాడిన ఆడియో క్లిప్‌ను శ్వేతసౌధం సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో షేర్‌ చేసింది. భారత్‌-అమెరికా మధ్య వాణిజ్య చర్చలు జరుగుతున్న వేళ టారిఫ్‌లు పెంచుతానని ట్రంప్‌ బెదిరింపులు రావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. కొన్ని నెలల కిందట మోదీ తనతో మాట్లాడుతూ రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను ఆపేస్తానని హామీ ఇచ్చినట్లు ప్రకటించి ట్రంప్‌ సంచలన వ్యాఖ్యాలు చేశారు. ఇప్పుడు తాజాగా బెదిరింపులకు దిగారు.

రష్యా చమురు కొనుగోళ్లపై భారత్ వాదన
కాగా, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను భారత్‌ సమర్థించుకుంటూనే వస్తోంది. దేశీయ ఇంధన అవసరాల దృష్ట్యా తక్కువ ధరకు లభిస్తున్న చమురును కొనుగోలు చేయడం తప్పనిసరని దిల్లీ స్పష్టం చేస్తోంది. ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం తర్వాత రష్యా చమురుపై పశ్చిమ దేశాలు ఆంక్షలు విధించడంతో, భారత్‌ రాయితీ ధరలకు చమురును దిగుమతి చేసుకుంటోంది. అయితే దీనిపై వాషింగ్టన్‌లో అసంతృప్తి పెరుగుతోంది. భారత్‌ రష్యాతో వాణిజ్య సంబంధాలు కొనసాగించడం అమెరికా ఆంక్షల ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తున్నాయన్న వాదన వినిపిస్తోంది.

