దేశంలో మళ్లీ లాక్డౌన్ - క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
భారత్లో లాక్డౌన్ విధించబోతున్నారనే వదంతులపై క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం- ఆ ప్రతిపాదనే లేదని చెప్పిన హర్దీప్ సింగ్ పురి
Published : March 27, 2026 at 11:51 AM IST
Center Govt Clarity On Lockdown : పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో భారత్లో లాక్డౌన్ విధించబోతున్నారనే వదంతులను కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పురి కొట్టిపారేశారు. దేశంలో మళ్లీ లాక్డౌన్ను విధించే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రజల్లో భయాందోళనలు పెంచేందుకు కొంతమంది బాధ్యతారాహిత్యంతో, ప్రమాదకర రీతిలో ఇలాంటి వదంతులను వ్యాప్తి చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ వదంతుల్లో అస్సలు వాస్తవికత లేదన్నారు. లాక్డౌన్ అనే ప్రతిపాదనే భారత ప్రభుత్వం పరిశీలనలో లేదని హర్దీప్ సింగ్ పురి తేల్చి చెప్పారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులను యావత్ దేశం బాధ్యతాయుతంగా, ఐక్యంగా, క్రమశిక్షణతో ఎదుర్కోవాలని పిలుపునిచ్చారు.